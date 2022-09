Det er liten tvil om at Byløpet i Skien har kommet for å bli – med ønske om å skape løpsfest for både hardtsatsende utøvere og for folkehelsen. Arrangøren tilrettelegger for alle og enhver, ved å tilby både trim- og konkurannseklasse, på både 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton. Som arrangøren selv uttaler på sin hjemmeside: ”Byløpet tar sikte på å bli DET ledende mosjonsløpet i Telemark, med et stort fokus på løpeglede og folkehelse. Vi som arrangører vil jobbe for at løpefesten skal bli et arrangement Skien og Grenland vil bli stolte over”. Etter fire vellykkede arrangement tar arrangøren nå på seg det tunge ansvaret med å invitere til NM Halvmaraton i 2023.



(Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)



Byløpet 2022

Årets utgave av Byløpet var det fjerde i rekken og samlet 315 deltagere. Skien viste seg fra sin beste side under strålende høstvær. Det var nesten i overkant varmt med tanke på de råeste prestasjonene, men nokså optimalt for de aller fleste. Byløpet forfekter å være et breddearrangement for alle. Basert på sterk dugnadsånd hos en bukett av ildsjeler i Herkules Friidrett og Gjerpen Friidrett, organiseres de tre distansene i en sentrumsnær sløyfe. Løypa byr på et bredt spekter av kjennetegn ved Skien som by: Det er naturskjønne – ja, til dels idylliske – innslag langs vannkanten på Bakkestranda, brosteinspartier, grusveier, krappe svinger, bratte kneiker, samt lange, flate asfaltstrekker. Samlet blir det en teknisk utfordrende og artig løype med noe for enhver smak.

Løpet er tilrettelagt med ulike startpunkt for de forskjellige distansene, slik at alle løper i mål til folkefest på torget i sentrum. Det hele er enkelt, men nøye planlagt og fungerer glimrende med henholdsvis én, to eller fire runder i sløyfa rundt Hjellevannet (se løypekart).



(Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)



Resultater: 5 kilometer

På 5 kilometer var Lars Olav Aspheim Kåsa overlegen med 16.17, foran Martin J. Søtvedt (17.39) og Henrik Høydal (18.41). Det ble langt jevnere i kvinneklassen, men som i fjor var det nå 15 år gamle Anna Knapstad Dehli som trakk det lengste strået i spurten med 20.02, sekundet foran Vilde Oppberget (20.03) og Gro Ingvild- Bondal (20.08).







Mange unge og lovende er klare for 5 kilometer. (Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)



Resultater: 10 kilometer

På 10 kilometerdistansen viste Marius Liljeberg Wang at løypa kan kvalitetsstemples ved å spurte inn til sterke 31.17. Espen Lie imponerte også med 32.38, mens Axel Gutterøddabe kapret tredjeplassen med 34.41. Tonje Marie Bergem vant kvinneklassen på 41.29, foran Kari Torsvik (43.06) og Birgitte Bastiansen (43.56).



Stort og godt startfelt på 10 kilometer. (Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)



Halvmaraton

Etter fire runder rundt Hjellevannet, var arrangementskomitéen enstemmig enige om at Vebjørn Hovdejord hadde stått for dagens prestasjon med 1:08:48 og klar seier på halvmaraton. Han var aldri presset av konkurrentene og kunne cruise inn nokså behersket. Med tøffere konkurranse – som under NM Halvmaraton neste vår – er det liten tvil om at Hovdejord kan løpe langt raskere. Targan Yosif, som tidligere har hatt klippekort på førsteplassen i løpet, ble henvist til andreplass med 1:11:09, mens Jens Kortner ble nummer tre med 1:18:02. Blant kvinnene var det lenge stor spenning, men Torgunn Tipegutu avsluttet fantastisk og vant på 1:30:46, foran Ingrid Lid (1:13:17) og Britt-Line Skoglund (1:38:29).



Vebjørn Hovdejord løp meget godt på den lengste distansen. (Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)





Det var jevnt, men Torgunn Ripegutu (til høyre) tok seieren foran Ingrid Lid. (Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)





Andreplassen i herreklassen gikk til Targan Yosif. (Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)



NM Halvmaraton 2023

Det er bare å notere seg datoen søndag 21. mai 2023 i løpskalenderen. Da arrangeres nemlig NM Halvmaraton i samme trasé. Målområdet er plassert midt i sentrum, ved Arkaden. Det er gode muligheter for overnatting et steinkast unna. Det samme gjelder tilbud om restauranter og shopping. Videre er det veldig praktisk med parkering like ved målområdet.

Løpsgeneral Øyvind Hylleseth er selv innehaveren av kretsrekorden på halvmaraton med 1:05:34, fra Bergen i 1988. Løyperekorden på Byløpet i Skien innehas nå altså av Vebjørn Hovdejord med 1:08:48. Den overlever nok bare et halvt års tid til norgeseliten inntar Skiens gater. Sammenlignet med de raskeste halvmaratonløpene i verden (for eksempel i København, Valencia, Barcelona og Berlin) må man kanskje regne med ett minutt ekstra i sluttid. Det vil samtidig si at løypa er svært rask med hensyn til norsk målestokk.

Dette er et velorganisert løp, med en artig løype og visjon i tråd med Kondis’ verdier. Videre er det er praktisk å reise til og fra Skien med tog eller buss, og det tar ca. én time og 45 minutter med bil fra Oslo. Etter endt løpsfest, kan man velge og vrake i flere fine restauranter på bryggekanten for banketten deretter. Det er bare å begynne treningen for NM Halvmaraton 2023!



Premiepallen på halvmaraton for kvinner. (Foto: Otto Gullesen og Birte Ulveset)



Oppsummering

Hva: Mosjonsløp på 5km, 10km eller halvmaraton.

Hvor: Skien, Telemark.

For hvem: Alle!

Hvorfor: Hvorfor ikke?!

Neste arrangement: NM Halvmaraton, søndag 21. Mai 2023.



Mer informasjon

