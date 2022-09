(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det var mange barn og unge som fikk prøve seg på løp da Loddefjordløpet hadde et bredt program for løpere på alle nivåer. Før starten gikk på det tradisjonelle 5 kilometer lange Loddefjordløpet var det gjennomført et 600 meter langt barneløp på friidrettsbanen og et 2 kilometer langt ungdomsløp i lysløypen.

5 kilometeren går på både asfalt og grusvei, siste delen går gjennom lysløypen. Og her var det ingen som kunne utfordre de to beste, Marius Garmann Sørli gjennomførte den nokså krevende løypen på 15:47. Geir Føleide hang på ham i begynnelsen, men måtte se seg slått med et minutt i mål. Like fullt et sterkt løp av Føleide. Stein Henrik Olaussen sikret seg den siste pallplassen.

Adele Henriksen var enda mer suveren blant kvinnene, hun skaffet seg over to minutters avstand til Anne-Mette Juuhl på andreplass. Begge disse løper for Gular. Bodil Hansen tok tredjeplassen, hun kommer fra det entusiastiske løpsmiljøet i Løp Sammen Askøy.

Ut i fra resultatlisten ser vi at løpet har mobilisert mange deltagere fra denne bydelen i Bergen Vest.



Adele Henriksen drar til fra start.

Premien er mottatt av de tre beste menn: Geir Føleide, Marius Garmann Sørli og Stein Henrik Olaussen.

Resultat 5 km menn:

Pl. Bib Name Team name Time 1 343 Marius Garmann Sørli Ask friidrett 15:47.6 2 345 Geir Føleide 16:47.3 3 48 Stein Henrik Olaussen Varegg IL 18:06.0 4 70 Robert Nilsen H 400 Aktiv 18:32.6 5 316 Jan Eirik Aske 19:30.9 6 73 Vetle Vindenes 19:47.9 7 336 Erlend Torsvik Sneilefart 19:56.2 8 350 Roland Vieyra Crossfit Bryggen 20:09.1 9 313 Thomas Straume 20:10.7 10 319 Øyvind Risnes 20:36.8 11 306 Tor Erik Nilsen Sotra Sportsklubb 20:57.6 12 346 Sturle Johnsen Loddefjord IL 21:34.5 13 347 Ole-Jan Amundsen 21:36.6 14 304 Torstein Bjørgo Bredalsmarken LK 21:41.9 15 339 Bernt Fredrik Berger Loddefjord IL 22:07.3 16 324 Andreas Tvedt 22:08.1 17 337 Oddbjørn Haugen Loddefjord IL 22:59.2 18 321 Thomas Abelsen 23:04.6 19 314 Alan Vågstøl 23:05.6 20 312 Sindre Drotningsvik 23:39.0 21 307 Eivind Lie Loddefjord IL 24:30.8 22 325 Per Eilif Træen 24:39.9 23 300 Thomas Seilen Går det så går det IL 25:17.1 24 330 Birger Olsen 25:28.1 25 327 Jan Tore Molland 25:43.8 26 74 Bjørn Godvik Loddefjord 26:25.3 27 309 Albert Henrik Vedeler 26:46.5 28 308 Torbjørn Skulstad Loddefjord IL 27:36.3 29 332 Jan Erik Engan 29:34.8 30 322 Pål Jonassen 30:45.2 31 338 Arthur Pilskog Alvøskogens venner 31:21.7 32 323 Stian Boge Amundsen 35:49.0

Premiepallen kvinner: Anne-Mette Juuhl, Adele Henriksen og Bodil Hansen.

Resultat 5 km kvinner:

Pl. Bib Name Team name Time 1 349 Adele Henriksen Gular IL 17:42.6 2 341 Anne-Mette Juuhl Gular IL 20:02.5 3 311 Bodil Hansen 20:21.6 4 344 Terese Andersen 22:05.3 5 310 Christine Bartz 22:38.8 6 301 Silje Stordal Mjåtvedt Går det så går det IL 24:06.0 7 335 Ragnhild Korneliussen 24:46.1 8 71 Christine Bergvatn 25:19.9 9 72 Anne Brokka Davidsen Loddefjord IL 26:05.6 10 328 Cecilie B. Molland 26:29.8 11 302 Jeanette Samuelsen Løvstien parkrun 27:07.8 12 340 Jaspreet Gloppen Spreke fjellhøns Godvik 27:48.2 13 317 Janne Stensletten 28:31.5 14 305 Isabell Luneng 28:38.3 15 342 Monica Berger Loddefjord 29:12.6 16 329 Linda Olsen 31:08.1 17 348 Thea Prøven 32:02.3 18 320 Silje Halvorsen 34:01.2 19 331 Anita Engan 35:04.5 20 351 Jenny Marie Birkeland 36:42.2 21 315 Molly-Ann Torsvik 44:40.9 22 303 Hege Bergersen 46:49.6



Terese Andersen løper inn til fjerdeplassen.



Christine Bartz: 5. plass.



Robert Nilsen løper inn til en 4. plass.





Første del av løpet går på gangveien langs Alvøveien. Fremst her ser vi Scott Milde Berland.



Cecilie Berland Molland.



Her er Janne Stensletten fremst, bak kommer Monica Berger.



Her kommer William Engan, Leon Emilian Danielsen og Jan Erik Engan.



Nå løperne ankommer fotballbanen gjenstår bare en kort spurt før de er i mål. Og det ser ut til at Silje Stordal Mjåtvedt har gjort nettopp det, satt inn en spurt. Og som idrettslag har hun oppgitt "Går det så går det IL".



Oddbjørn Haugen.



Tidtakerne.