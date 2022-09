For andre gang arrangerte Stord Friidrett løp på rullebanen til øyens flyplass. En flatere løype finnes antagelig ikke, så her kunne arrangørene lokke med at i fjor satte de aller fleste deltakerne personlig rekord eller årsbeste i dette løpet.

Og det ble da også levert mange gode tider på rullebanen i år.

På 10 km stilte 98 løpere til start og Marius Sørli vant på tiden 31:52, foran de to Stordløperne Lars Lunde og Harald Kårbø, henholdsvis på 32:28 og 32:42.

Marius Sørli kunne etter løpet fortelle at det for hans del ble et taktisk og kontrollert løp:



– Jeg kjempet med Lars Lunde i 8 kilometer før jeg dro ifra siste 2 km. Jeg løp 4 runder à 2,5 km inne på flyplassen, altså 5 km i motvind. Vinden var såpass sterk, speaker snakket om 14-16 meter per sekund i kastene, at det ble store kontraster på farten fra medvind til motvind.



– Farten min varierte vel mellom 2:55 til 3:25 på kilometeren, sånn cirka. Alt i alt fornøyd med seier i dag. Ble som en god treningsøkt, sier Marius Sørli.

Kvinnenes 10 km ble vunnet klart av Kristine Dommersnes fra Haugesund IL, men etter henne ble det et knallhardt spurtoppgjør mellom Eli Anne Dvergsdal og Pernilla Epland. Det endte med at de ble dømt likt i mål og måtte dele på andreplassen.

På 5 kilometer ble det to unge jenter som gjorde de beste prestasjonene: 15 år gamle Nora Jakobsen fra Haugesund IL vant suverent på tiden 17:55. Det er årsbeste for denne aldersgruppen. Andreplassen gikk til en enda yngre løper: Tiril Børø Opsøen i klasse jenter 11 år.

Beste mann ble her Harald Kårbø som var sprek nok til å delta på begge distansene. Daniel Melling og Jan Tore Tellefsen fulgte på de neste plassene.



Sjur Ferkingstad er her fremst i denne puljen på 10 km. Kristine Dommersnes henger greit på. (Foto: Thomas A. Hjelmen)

De 15 beste menn på 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 157 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 31:53 2 92 Lars Lunde Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 32:29 3 67 Harald Kårbø Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 32:43 4 81 Vegard Havn Stord IL (Allianseidrettslag) M23-34 33:10 5 128 Haakon Vaaga Haugesund Triatlonklubb / Fysioterapeutene Trimeriet Haugesund M23-34 33:12 6 148 Johannes Sandvik Bø Fitjar M14-15 33:13 7 162 Ken-Tony Johansen Gular M23-34 33:22 8 118 Sander A Deilkås Il Sand M23-34 33:24 9 127 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb M40-44 34:38 10 69 Øyvind Hompland Kortlaget M35-39 34:50 11 139 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb M40-44 34:51 12 76 Anders Espeland Mjåtveit Varegg Fleridrett M23-34 35:15 13 119 Magnus Kallager Varegg Fleridrett M23-34 35:52 13 112 Alf Våland Løpegøy M35-39 35:52 15 149 Hugo Olsen BFG Bergen Løpeklubb / Telenor Telesport Bergen M50-54 36:00 15 103 Daniel Botnevik OS M23-34 36:05



Det ble et durabelig spurtoppgjør mellom Eli Anne Dvergsdal og Pernilla Epland om andreplassen på kvinnenes 10 km. (Foto: Thomas A. Hjelmen)

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 49 Kristine Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K23-34 34:58 2 131 Eli Anne Dvergsdal Gneist K23-34 35:35 2 146 Pernilla Epland Stord IL (Allianseidrettslag) K23-34 35:35 4 62 Marthe HANSSEN KOPERVIK K23-34 39:53 5 106 Hildegunn Håland Trio K55-59 44:10 6 133 Ann Helen Salomonsen STORD K23-34 44:26 7 140 jelena heringa HAUGESUND K45-49 46:21 8 104 Live Anfinsen Haaland Haugesund Aerobic og Treningssenter K23-34 46:52 9 159 Camilla Polden Stord IL (Allianseidrettslag) K23-34 47:47 10 68 TRINE Halsnes HAUGESUND K35-39 48:03 9 155 Aud Jorunn Ådnanes BREMNES K40-44 48:59 10 160 Anette Ådnanes Systad RÅDAL K35-39 51:34 11 143 Ingvild Brekke Myhre Høgskulen på Vestlandet K50-54 53:00 12 55 Erika Jursaite Vikedal Vertshus K23-34 54:20 13 156 Trine Kielland Høgskulen på Vestlandet K40-44 56:17 14 102 Susanne Lie Vallestad HAUGESUND K23-34 1:12:30 15 136 Kjersti Turholm Haugesund Triatlonklubb K40-44 1:13:01

15 år gamle Nora Jakobsen fra Haugesund IL var helt suveren på kvinnenes 5 km. Her fulgt av Tarjei Haga. (Foto: Thomas A. Hjelmen)

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 27 Nora Jakobsen Haugesund IL K14-15 17:55 0 10 Tiril Børø Opsøen Stegaberg IL K0-11 19:31 2 21 Lara Sofie Wulst Haugesund Triatlonklubb K18-19 22:19 3 25 Marie Therese Wulst Haugesund Triatlonklubb K18-19 22:24 4 32 Anna Feed Haugesund Triatlonklubb K16-17 22:36 5 5 Elisabeth Grov Bømlo Triatlon K40-44 23:57 6 38 Emily Almås STORD K12-13 26:31 7 26 Hilde Alfsvåg Sletthaugen K35-39 27:16 8 12 Birgitte Bøe FINNØY K23-34 27:42 9 154 Marianne Undheim BREMNES K35-39 27:51 0 20 Sofia Zaneski STORD K0-11 28:29 10 13 Alexandra Hernandez STORD K23-34 28:30 11 7 Cathrine Veisdal STORD K23-34 28:49 12 22 Wenche Apeland AKSDAL K45-49 29:00 0 11 Mali O. Hope Mali & Mamma K0-11 29:32 13 16 Ann Lisbeth Hope Mali & Mamma K35-39 29:36 14 14 Bettina Veigner Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K35-39 29:45 13 18 Ada Tvedt STRAUME K12-13 30:12 0 163 Amanda Sjølin Aadland K0-11 32:46 14 36 Ida K. Omenaas Flaageng Fisken K40-44 33:26 0 37 Ingrid Omenaas Flaageng Sædalen IL K0-11 33:27 0 166 Ingrid Vaksnes Vikanes K0-11 33:36 15 164 Ingebjørg Aadland Olsnes Samnanger IL K40-44 33:41 0 24 Ingeborg Gravdal Åsmul Solid K0-11 33:42 16 15 Nerea Hernandez Mean Machine K23-34 34:31

Unge Tiril Børø Opsøen fra Stegaberg IL springer mot mållinjen som nest raskeste kvinne på 5 km. (Foto: Thomas A. Hjelmen)

Resultater menn 5 km: