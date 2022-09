Etter tre løp med ganske heftige profiler på tekniske stier på forsommeren, er senhøstens tre løp lagt til flate og letteløpte traséer, to på 3 km og en avsluttende 5 km. Altså gode muligheter for å registrere gode tider på standard-distanser, derav navnet Kondis' persecup.

Første cuprunde ble i unnagjort i uke 38 og nok en gang var det solid oppslutning. 67 deltagere ble registret på Strava-segmentet, Løvbergsmorunden, og mange holdt stor fart på de fløyelsmjuke furunålstiene mellom Trysilvegen og Strandbygda skistadion i Stavåsen.

Martin Sagen var et hakk hvassere enn de øvrige med 11:07, men ti mann smøg seg under 12 minutter. Ulf Erik Strand og Christoffer Hvammen besatte den virtuelle herrepallen, henholdsvis 22 og 26 sekunder bak vinneren.

Lene Nylund var som alltid best av damene med ukas tredje beste tid totalt på 11:30. Ragnhild Bakke var en klar "runners up" på 12.04, mens Helene Berger knep 3. plassen på lista minuttet bak.

Det første løpet i Persecupen var lagt til Løvbergsmorunden som er en yndet tur- og treningsrunde sommer som vinter. (Foto: Rolf Bakken)

Sjette gratistilbud på tre år

Persecupen er den sjette løpecupen i Elverum på tre år. Det startet som en alternativ hjemmepåske-aktivitet, Påskecupen, da Norge stengte ned våren 2020 og fortsatte med Stjernecupen på forsommeren. I fjor var det Vårcupen og Høstjakta som var tilbudet, og årets spreke aktivitetstilbud ble kalt Sommercupen og altså nå sist Persecupen. I samme åndedrag må det nevnes at mange av de samme entusiastene har stått bak tilsvarende tilbud både på ski og rulleski i år.

Personvern i fokus

Deltagere har etter hvert lært seg å bruke Strava som det geniale verktøyet det er for registering av deltakelse og tid. Noen utfordringer med gps-signaler osv. dukker imidlertid opp og gjør jobben med å holde orden på deltagelse vanskeligere. I år er det nye retningslinjer fra Strava for personvern som har gjort at deltagerne ikke uten videre kommer opp på den offentlig tilgjengelige oversikten. Strava skjuler nemlig de første og siste delen av alle økter hvis ikke brukeren aktivt endrer det selv.



Ikke vanskelig å finne flyten på disse stiene. (Foto: Rolf Bakken)