Det 18. løpet i Terrengkarusellen i Agder gikk i idylliske og vakre omgivelser i Randesund. Det var to løypevalg: vanlig løype på 3,9 km og "milslukeren" på 7,8 km. Totalt var det 613 deltakere. Det var ikke barneløp på menyen, så derfor løp de første klokken 17:15.



Les løyperapport og resultatlister (PDF)



Reporter Sverre Larsen snakket med tre personer før start:



Både Hanne Ekra (51) og Gunnar Coward (59) hadde vært gjennom løypa like før starten. De kjenner hver stein i løypa, siden de bor her ute. I dag var det en del opp og ned, og det var glatt og det var steiner. Men hva gjør vel det når terrenget er knallfint, og når det går an å løpe fort her ute?



Hanne Aanensen (56) varmet opp før løpet, og det var første gang som hun løp her ute. Hun likte seg i skogen og i det fri.





Funksjonærene i Terrengkarusellen med ansvar for tidtaking og målgang gjøre en god og viktig jobb. Fra venstre: Marianne Humborstad (49), Tor Helge Fosselie (70), Trond Andersen (60), Guri Sæterlid (56) og Alf Gunnar Ulleberg (56).





Starten på Milslukeren på 7,8 km.