På en solfylt dag med ca. 25 varmegrader i skyggen og en liten bris deltok en rekke Vidar-løpere og noen andre norske i det lokale terrengløpet i Mar de Pulpi. Det skal sies at konkurransen fra de lokale løperne helt klart kunne vært bedre, men på noe treningstunge bein tok de norske åtte av de tolv pallplassene. I tillegg ble det en god del topp-tre-plasseringer i klassene.

På 5 kilometeren for kvinner ble det tredobbelt norsk til Vilde Antonsen, Sofie Amundsgård og Elene Tangen. Vilde gjorde unna den ca. 5,2 km lange løypa på 19.36 og vant med god margin. Vilde har tidligere i år løpt 800 m så fort som 2.10, 71, og 10 kilometeren i Oslo Maraton løp hun på 36.56, så 27-åringen har helt klart både fart og utholdenhet.

Seiersmarginen hennes ble til slutt på drøye minuttet, og Sofie Amundsgård var den som klarte å sikre seg andreplassen etter en tøff spurtduell med Elene Tangen. Hele åtte av de ti beste var fra Norge på 5 kilometeren. En av dem var veteranen Synøve Brox som løp inn til sjetteplass, drøye 2 minutter bak vinneren.



Det vanket skinke til vinner Vilde Antonsen, vin til toer Sofie Amundsgård og en stor kasse med kål til treer Elene Tangen. Jack Waitz assisterte de spanske arrangørene både med selve løpet og premieutdelinga. (Foto: Runar Gilberg)



Sofie Amundgård (523) og Elene Tangen hadde en tøff kamp om andreplassen. Mellom dem ser vi Fredrik Fyksen som løp dobbelt så langt. (Foto: Runar Gilberg)



5,2 km kvinner 1 VILDE ANTONSEN 00:19:36 2 SOFIE AMUNDSGARD 00:20:40 3 ELENE TANGEN 00:20:40 4 SYNNE OPHEIM 00:21:06 5 TEA FYKSEN 00:21:18 6 SYNOVE BROX 00:22:00 7 INGRID HUITFELDT 00:22:53 8 ANA SEGOVIA NAVARRO 00:23:18 9 ANNIKEN HOLST 00:23:47 10 IRENE DIAZ DE MAYORGA RAMOS 00:26:02 … 14 ANNA POST 00:31:11



Anniken Holst løp med et smil om munnen i rundløypa på 2,6 km som ble løpt enten to eller fire ganger. (Foto: Runar Gilberg)



Magnus Hjellum i en klasse for seg på 5 km for menn

Både 5 og 10 km-løperne starta samtidig, og Magnus Hjellum gikk rett i tet og ble der til ca. 5,2 km var unnagjort.

– Det gikk greit, men det var veldig varmt og ei tung løype. Jeg merka også at jeg var stinn av trening etter ei uke her nede med mange kilometer, fortalte vinneren til Kondis etter målgang.

– Hvor mye la du i det?

– Når jeg først begynte å springe, så la jeg ganske mye i det, men jeg hadde ikke forberedt meg noe særlig til løpet på forhånd, sa Magnus som tok seg til mål på 16.54 og vant med over 4 minutters margin.

Unge Sander Post var den andre norske i herreklassen. Han ville heller løpe 5 km enn barneløpet og kom seg til mål på pene 31.06.



Magnus Hjellum gikk rett i tet ut fra start og ble der. (Foto: Runar Gilberg)



Anna og Sander Post (527) løp i likhet med Synøve Brox (524) 5 km, mens Jann Post fikk seg god maratontrening på 10 kilometeren. Jack Waitz bistod arrangøren på mange vis og heia på både norske og spanske løpere. (Foto: Runar Gilberg)



5,2 km menn 1 MAGNUS HJELLUM 00:16:54 2 MANOLO GONZALEZ GOMEZ 00:21:08 3 TOMAS SAN BARTOLOME OLLER 00:23:04 4 PABLO VERA PEREZ 00:23:41 5 MIGUEL ANGEL PARRA GOMEZ 00:24:38 ... 11 SANDER POST 00:31:10



Sofie Fosslie og Ulrik Hovig vant 10 kilometeren

Sofie Fosslie tok en klar seier og brukte 48.43 på de drøye 10 kilometerne. Det var særlig de som løp den lengste distansen, som merka varmen. Løpet starta klokka 11.30, og løypa var så godt som fri for skyggeparti. Fosslie hadde over 3 minutters margin til den spanske dama på andreplass.

Noe jevnere var det i herreklassen der Ulrik Hovig likevel løp solo hele veien og vant på 35.50.

– Det var vanskeligere å få til gode kilometer-tider enn det jeg hadde trodd, fortalte Ulrik som ble nummer to – etter Petter Rypdal – på halvmaraton i Trondheim Skogsmaraton sist helg.

De seks neste i mål var også norske, og i alt var åtte av de ti beste fra Norge. Vidar-trener Gustav Vasdal kunne med andre ord være godt fornøyd med både toppen og bredden i den store treningsgruppa som kjører solide terskeløkter i lag flere ganger i uka. Og på treningsleir blir det gjerne noen kilometer ekstra i form av rolige turer.



De med størst ambisjoner hadde stilt seg i første rekke en solfylt formiddag i Mar de Pulpi. (Foto: Runar Gilberg)





Vi ser Ola Matre en drøy kilometer etter start, og i bakgrunnen skimtes de to beste på 5 km, Vilde Antonsen (i hvit drakt) og Sofie Amundsgård (i grå drakt). (Foto: Runar Gilberg)



10, 4 km menn 1 ULRIK HOVIG 00:35:50 2 ERLEND BERGER 00:37:01 3 TOBIAS HANSEN 00:37:14 4 KNUT HJERTVIK 00:38:16 5 OLE RAVNA 00:38:29 6 TOM KUYKEN 00:38:29 7 OLA MATRE 00:38:38 8 JAVIER ROCA VICENTE 00:38:53 9 JANN POST 00:38:59 ... 14 FREDRIK FYKSEN 00:42:26 20 ERIK SORENSEN 00:45:45 27 MICHAEL FLOATER 00:48:35



Alle resultat



Sofie Fosslie sørga for norsk seier også på 10 km. Her har hun selskap av veteranen Micheal Floater som også trener med SK Vidar Lang og som ble best i sin klasse. (Foto: Runar Gilberg)



Ulrik Holvig fløy høyt over grusen og tok en klar seier på 10 km. (Foto: Runar Gilberg)



I den delvis litt lause sanden har Erlend Berger fått ei lita luke til Tobias Hansen, og i mål blir de nummer to og tre. (Foto: Runar Gilberg)



Erik Sørensen, som opprinnelig kommer fra Tromsø, tok terrengløpet som god trening til Valencia Marathon i desember. Da vil nok temperaturen være en god del svalere, og målet om sub 3 timer kan fort bli realitet. (Foto: Runar Gilberg)



Etter løpet ble det servert både forfriskende drikke og paella fra ei heller omfangsrik gryte til glede for alle som hadde meldt seg på. I likhet med mange andre løp i Spania får løperne i Cross Mar de Pulpi mye igjen for en heller beskjeden startkontingent. (Foto: arrangøren)



Etter ei uke med mange kvalitetsøkter og mange kilometer totalt var det likevel "futt i fotan" på denne blide gjengen. (Foto: Runar Gilberg)