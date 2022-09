Det er igjen klart for det store kultløpet i Bergen, der halve byen skal finne sitt nivå i motbakkeløpet som går trappene opp til Sandvikspilen. Og det er selvsagt ekstra prestisje i å vinne et slikt løp. I fjor ble det Thorbjørn Ludvigsen og Karoline Holsen Kyte som kunne stå øverst på seierspallen etter å ha tatt seg opp Stoltzekleiven, men ingen av disse står på årets startliste.

Mennene:

Stian Øvergaard Aarvik vant i 2019 og satte da ny løyperekord i Stoltzen, men han har ikke vært aktiv løper de siste årene så det er tvilsomt om han kan gjenta den suksessen.

Dette kan bety at Halfdan E. Færø som ble nummer to i fjor nå har en god mulighet til å vinne i år. Og de som fulgte etter Halfdan på fjorårets resultatliste kan nok absolutt blande seg inn i år også: Vegard Holsen, Anders Sommer, Joel Dyrhovden. De to sistnevnte og Halfdan E. Færø deltok på det norske laget til årets EM i fjelløping, og de er alle i stand til å vinne i Stoltzen. Filip Eidsheim og Espen Roll Karlsen har gjort gode prestasjoner i årets Bergen Fjellkarusell.

Men den store jokeren her er Stian Angermund. Han har tidligere vunnet i Stoltzen, men har ikke deltatt her de siste årene. I stedet har han prioritert å løpe store internasjonale fjelløp der han har gjort en ypperlig profil: i fjor vant han Golden Trail Series sammenlagt, for noen uker siden tok han en 6. plass i årets VM i Skyrunning, og før det vant han Skåla Opp. I sammenlikning blir Stoltzen en ren sprintøvelse. Så spørs det om Stian fremdeles husker hvordan han angriper trappene her.

Kvinnene:

De to beste kvinnene fra i fjor stiller ikke i år, Karoline Holsen Kyte og Selma Eldevik. Bak disse to i fjor ble det et temmelig jevnt oppgjør mellom Emma Julie Dyrhovden, Nora Markhus og Anita Iversen Lilleskare. Både Nora og Anita deltok på årets landslag til EM i fjelløping og er dermed på hugget denne sesongen. Her kan vi også nevne Målfrid Hermansen og Karoline Finne som begge gjorde det bra på Oppstemten Opp i år, trappene opp til Ulriken som ikke er så forskjellige fra Stoltzekleiven.

Men her kan det selvsagt komme noen helt andre som svinger seg opp på en suveren tid, vi får se hva som skje når elitepuljen starter fra Fjellveien i morgen 1. oktober. Fra 12:30 og utover setter de av gårde oppover Stoltzekleiven.

Her finner du startlisten til Stoltzekleiven Opp.