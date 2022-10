En times arbeid venter! (Foto: Rolf Bakken)

Med fellesstart og tur-retur løype blir alle ferdig på samme tid og sted. Lørdagens timesløp i Elverum samlet 18 mosjonister til nok et lavterskelsarrangement i Glommakanten. Alle snudde på halvtimen uansett om de hadde kommet 3,5 eller 7,5 km av gårde og passerte startpunktet nesten like samlet som de startet. Ingen venting på sistemann, alle pushet alle på de siste meterne og kunne nyte forfriskningene sammen i munter passiar om dagens spreke opplevelse.

Andre utgave

Lørdagens kvalitetstime var en gjentagelse av arrangementet 2. april da noen flere deltok i førsteutgaven av Timesløpet Elverum. Som Grunnlovsmila i mai og Kondisløpet Elverum senhøstes som benytter mye av den samme traséen, er Timesløpet et helt lavterskelarrangement gratis for alle. Deltakerne bruker egen GPS-klokke eller mobil for oppmåling av distansen. Enkelt, tidseffektivt og greit.

Etter løpet kunne alle nyte sjokolademelk og boller denne litt gråe høstdagen med ca. 10 grader og en liten trekk fra sør som bidro til å gjøre returen til utgangspunktet litt lettere da det begynte å bli vanskelig å "holde cruisecontrollen inne".

Et gratisarrangement med full service!

Christoffer Hvammen og Amund Sigstad var nær ved å bryte 15 km-grensen for første gang etter at begge har vist flott formstigning utover i sesongen. Christoffer hadde et gir ekstra på de siste minuttene og kunne notere 14,86 km mens Amund fikk 14,72 km etter å ha passert mila på ny pers.

Ina Berven og Rakel Enoksen Hagen noterte henholdsvis 13,6 og 13,1 km som dagens mest temposterke damer.

ALLE RESULTATER

(FOTO: HANNE SIGSTAD/ROLF BAKKEN)