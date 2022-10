Joel Dyrhovden har helt siden 2006 vært helt i toppen av resultatlistene i Stoltzekleiven Opp, og han vant i 2009, det første året Jon Tvedt ikke var med. Men Joel viste i dag at han ikke har gitt seg med å løpe ekstremt fort oppover i bratt terreng, og ble dagens bestemann i Stoltzen.

Det ble et skikkelig sekunddrama mellom de beste, noe som alle oppe på toppen fikk formidlet av den utmerkede speaker Carl Eilert Macody. Halvveis oppe i løypen var det Stian Angermund som ledet med kun ett sekund på Halfdan E. Færø og med Joel Dyrhovden og Anders Sommer bare to og tre sekunder bak. Ved neste passeringspunkt ved tretrappene, like før mål, hadde Stian en ledelse på 5 sekunder på Joel, mens de to andre var falt enda lenger bak. Men derfra og inn viste Joel Dyrhovden en spurt som neppe noen andre av de over 4000 deltagerne i årets Stoltzekleiven Opp var i nærheten av. I mål viste klokkene at han han hadde en tid som var 6 sekunder bedre enn Stian Angermund.

Joel kunne fortelle at denne sesongen ikke har gått helt uten skadeproblemer. Han var i veldig god form i vår, da han deltok på det norske laget til EM i fjelløping i Spania, men han ble syk da han kom hjem igjen:

– Jeg var syk i 5 uker, det var et virus. Så da fikk jeg ikke trent noe. Men etter at jeg ble frisk igjen har jeg trent bra og smart, og jeg har tatt noen sjanser. Jeg har hatt noen tøffe økter, blant annet her i Stoltzen og noen lange runder på de syv fjell og slikt. De siste årene har jeg også klatret mye, kan Joel avsløre.

– Er trening i klatrevegg bra oppkjøring til Stoltzen?

– Ja, det er tydeligvis det. Jeg har klatret hver dag, sier Joel Dyrhovden.

Stian Angermund og Anders Sommer ble nummer to og tre etter Joel Dyrhovden.

Premiepallen menn: Stian Angermund, Joel Dyrhovden og Anders Sommer.

Emma Julie Dyrhovden har vært blant de beste i Stoltzen de tre gangene hun har deltatt, med en 9 og en 6 og i fjor en tredje plass. Men hun har tidligere deltatt sammen med bedriftsidrettslaget sitt, og har dermed måttet løpe samtidig med veldig mange andre. I år stilte hun i den seedete pulje og fikk dermed en bedre reise opp gjennom trappene til Sandviksfjellet. Og det lønte seg, i mål var hun 11 sekunder foran motbakkeeksperten Anita Iversen Lilleskare. Nora Markhus tok tredjeplassen.

På fjerdeplass fikk vi en sterk prestasjon da Målfrid Hermansen i klasse 45-49 år tok denne.

Premiepallen kvinner: Anita Iversen Lilleskare, Emma Julie Dyrhovden og Nora Markhus.

Emma Julie Dyrhovden:

– Jeg har alltid pleid å delta sammen med kollegene i Framo, det synes jeg er kjekt. Men da jeg i fjor klarte å komme på tredjeplass uten å stille i seedet pulje så tenkte jeg at i år skal jeg prøve meg, kan Emma Julie Dyrhovden fortelle etter at seieren i Stoltzen er sikret.

– Men det ble en helt annen opplevelse, det var veldig stille nedi trappene her. Det var heller ikke så mange å passere på veien, forteller hun.

Emma Julie Dyrhovden er først og fremst syklist. I tillegg til norgescupritt har hun også vunnet turrittet Bergen – Voss de siste årene.

– Jeg har kun trent spesielt til Stoltzen de siste ukene, det er sykkel jeg satser på. Men da siste norgescupen var ferdig så la jeg om på treningsprogrammet og begynte å trene til Stoltzen. Det har hjulpet på faktisk, sier Emma.

– Jeg kommer nok til å satse videre på sykkel, men jeg synes det er gøy å kombinere litt forskjellige ting.

Emma og Joel er ikke i familie på noen måte, de deler kun etternavnet.

Stoltzekleiven Opp var nå endelig tilbake etter pandemiårene. I årets løp var det påmeldt over 5400 deltagere, men det er nærmere 1000 av disse som står med en DNS i resultatlisten, altså ikke startet.

Men det betyr i hvert fall at folk i Bergen trenger å ha Stoltzen til å måle formen mot.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1438 Emma Julie Dyrhovden Framo BIL Kvinner 18-34 år 10:18,0 2 1420 Anita Iversen Lilleskare Bergen Løpeklubb Kvinner 40-44 år 10:29,0 3 1429 Nora Markhus Stord IL (Allianseidrettslag) / Stord IL Kvinner 18-34 år 10:49,0 4 1393 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb / BFG Bergen Kvinner 45-49 år 11:30,0 5 4545 Maren Bjerkestrand A2G BIL Kvinner 18-34 år 11:33,0 6 1712 Synne Karlsen Amundsgård Gular Kvinner 18-34 år 11:37,0 7 4029 Cathrine Horn - Kvinner 18-34 år 11:37,3 8 1366 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett / Varegg IL Kvinner 40-44 år 11:46,0 9 1259 Hanne Stavø Storkås - Kvinner 18-34 år 11:50,0 10 1384 Julie Kvelvane Voss IL Jenter 15-17 år 11:51,0 11 1251 Yvonne Berge Børsheim Voss IL Jenter 12-14 år 11:57,0 12 1256 Charlotte Watson Varegg Fleridrett / Varegg IL Kvinner 18-34 år 12:01,0 13 1233 Oda Barth Vedøy Kvinner 35-39 år 12:02,7 14 1375 Ida Vabø Legehuset Varden Kvinner 35-39 år 12:03,0 15 1249 Klakegg Maria Jølster IL Jenter 12-14 år 12:05,0 16 1224 Marianne Nesbø Ådland FRI IL / IL FRI Kvinner 50-54 år 12:07,0 17 1228 Laila Unneland FRI IL Kvinner 55-59 år 12:10,0 18 53 Katrine Villumsen Varegg IL Kvinner 35-39 år 12:18,0 19 1117 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL / Asko Kvinner 45-49 år 12:21,0 20 1223 Trude T Andersen Voss IL Kvinner 45-49 år 12:24,0

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1525 Joel Dyrhovden Samnanger IL Menn 18-34 år 08:23,0 2 1534 Stian Angermund Varegg IL Menn 35-39 år 08:29,0 3 1507 Anders Sommer Varegg IL Menn 18-34 år 08:41,0 4 1335 Hans-Inge Klette Viljar Menn 18-34 år 08:47,0 5 1543 Halfdan E Færø Varegg IL Menn 18-34 år 08:49,0 6 1291 Eivind Wikshåland Løplabbet Menn 18-34 år 09:08,0 7 1516 Vegard Holsen Førde IL Menn 18-34 år 09:28,0 8 1345 Andreas Fleten Nielsen Varegg Fleridrett / Varegg IL Menn 18-34 år 09:31,0 8 1338 Espen Roll Karlsen Gneist Menn 18-34 år 09:31,0 10 1462 Lorentz E. Linde Bergen Triathlon Club / Varegg IL Menn 35-39 år 09:32,0 11 1231 Callum Smith Vind IL / Varegg IL Menn 18-34 år 09:34,0 12 1480 Yngve Kiserud BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb Menn 40-44 år 09:35,0 13 1174 Johan Berge Børsheim Voss IL Gutter 15-17 år 09:39,0 14 1302 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb Menn 35-39 år 09:40,0 15 1331 Kristian Solås Mosterhamn Menn 18-34 år 09:42,0 16 1489 Sondre Tysseland Samnanger IL Menn 18-34 år 09:44,0 17 1334 Ivar Stefansson Gular Menn 18-34 år 09:46,0 18 1329 Mark Purkis Varegg Fleridrett / Varegg IL Menn 18-34 år 09:47,0 18 1279 Helge Haugen Hordvik IL Menn 40-44 år 09:47,0 20 1347 Andreas Fiskerstrand Bergens Roklubb Menn 18-34 år 09:49,0

Vi kommer med flere bilder, klassevinnere med mer.



Målfrid Hermansen løper inn som fjerde beste kvinne.





En 8. plass på Sara-Rebekka Færø Linde.





Hanne Stavø Storkås: 9. plass



Yvonne Berge Børsheim vinner klasse Jenter 12-14 år og går inn til en 11. plass for kvinner.



Emma Julie Dyrhovden blir beste kvinne opp trappene i Stoltzekleiven. Tid: 10:18



Anita Iversen Lilleskare inn til andreplassen.



Nora Markhus inn på tredjeplass.



Joel Dyrhovden sikret seieren på en rå spurt opp den siste delen av løypen.



Stian Angermund tilbake i Stoltzen, forrige gang han deltok var i 2018. Tar en 2. plass.



Anders Sommer løper inn til tredjeplassen. Han må avgi 8 sekunder til Joel Dyrhovden bare fra trappene og til mål. Og det var ikke på grunn av at han løp sakte her.



Den sure fjerdeplassen går til Hans-Inge Klette, kun 6 sekunder etter Anders Sommer på tredje.



Halfdan E Færø går denne gangen inn til en 5. plass. I fjor var han nære på å vinne løpet, da endte han noen sekunder etter vinner Thorbjørn Ludvigsen.



6. plass til Eivind Wikshåland, som vel egentlig er baneløper. Men som også løper godt oppover.



7. plass til Vegard Holsen. I fjor ble det 3. plass og premiepallen.



Espen Roll Karlsen, delt 8. plass.



Lorentz E. Linde, 10. plass.



Yngve Kiserud: 12. plass og klassevinner i Menn 40-44 år.



Jonas Iversen Lilleskare blir klassevinner i Gutter 12-14 år.



Bjarne Andreas Bakke, klassevinner Menn 50-54 år.



Bjørn Bongom tar klasseseieren i Menn 55-59 år. Her heies han i mål av Jan-Tore Gjervik.