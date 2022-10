Line Caliskaner, Romerike Ultraløperklubb ble nummer 8 med tiden 32.22.44. Simen Holvik, GTI friidrett. ble nummer 16 med tiden 28.56.39. Magnus Thorud og Eiolf Eivindsen brøt, klarte ikke en av makstidene, så DNF på dei denne gangen.



Spartathlon er et prestisjetungt ultraløp på 246.8 glohete kilometer fra Athen til Sparta og regnes som et av verdens tøffeste ultraløp. Bare å fullføre innen makstiden på 36 timer er en bragd. Du har ellers 75 check point underveis som alle har en makstid. 50 miles må passeres på 9:30 og 100 miles på rundt 22 timer.



Simen oppsummerer slik på sin facebookside: Da er SPARTATHLON over. Gikk veldig dårlig (i forhold til det jeg mener jeg er god for). Ved start hadde jeg fått en snufsen nese, fremside lår var plutselig veldig stive, pulsen var veldig høy og jeg måtte «tisse» hele tiden. Etterhvert ble det kvalme og oppkast. På kvelden sovnet jeg nesten mens jeg løp. Kroppen var ikke helt i balanse («det var noe i kroppen»), og hele løpet ble en helvetes kamp helt jeg kom i mål på 28:56:39. Det holdt en 16. plass for menn. (Ok; det var varmt, 36 grader, og av 388 startende kom kun 182 mål - men jeg følte ikke varmen som noe problem. Gjorde alle de riktige tingene i forhold til nedkjøling, elektrolytter/salt, og lavt tempo da solen stekte som mest).

—- Må finne utav idette, og skal snakke med noen gode venner: Mye ligger nok i følgende: - Reduser ytterligere stress/intensitet ukene før - Sove mer ukene før - Reise ned tidligere (bli vant til mat og «miljø»). (Akklimatisering på alle måter). —— Og så noe positivt: Fikk ikke gnagsår, byttet hverken sko eller sokker. Og *veldig* fornøyd med den nakkekjøleren fra T8. Fylte den opp med isbiter hver 5. kilometer. ——- Og til slutt… TUSEN TAKK til alle som følger med. Jeg kommer sterkere tilbake. Magnus Thorud skriver på sin facebookside:

Hva skjedde? Jeg spør meg selv om det samme. Den korte forklaringen er sår muskulatur alt for tidlig i løpet. Rundt tre mil(!) Derfra og ut var det mer jobb enn flyt i løpingen. I de bratte bakkene ned mot Malendrini på CP 40(140km) sa lårene mine god natt. Så fikk jeg kjøre dødens «minibuss» i hele 3 timer mens vi plukket opp andre døende løpere som kastet opp og jamret seg på vei inn til Sparta. Da har jeg sett den siden av Spartathlon også . Heldigvis kommer det alltid flere muligheter . Nå er det uansett hvile som gjelder også venter Bislett 24 i november Grattis til @linecal @simenholvik som forsvarte Laugets ære. Line er forøvrig den fjerde norske kvinne til å fullføre og den 15 i Norges historie!



Komplett resultatliste herrer Spartathlon 2022 og damer



Kondis artikkel fra 2021, med mer om det historiske ultraløpet fra Athen til Sparta.



Facebooksiden og hjemmesiden til Spartathlon



Simen Holvik. Arrangørfoto





Fra venstre: Magnus Thorud, Line Caliskaner, Eiolf Eivindsen, Simen Holvik. Foto: Privat.