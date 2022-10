Værmeldingen hadde meldt litt regn og en gjennomsnittstemperatur på ca. +10C, så det var perfekt løpevær.

I fjor var det flom i hele området så man antok at det var mulig å forbedre den første løyperekorden på ca. 9 timer, satt av Ruth Vingerhagen. Men man kunne ikke ta mer feil enn det!

Løypen har blitt endret noe på den siste delen, den er litt lengre nå. Den har også en ekstra utfordring på en sti rett ved Vannsjøen. Målgang er ved Toppform Fitness. Arrangørene hadde fått en god avtale med treningssenteret slik at alle deltakere kunne få dusje etter løpet.

Alle deltakerne løpte jevnt på de første 10 km. Der delte det seg i 2 grupper: Ronny, Espen og Kenneth sammen i ledelsen. Etter dem fulgte Andrè, Cato, Tommy og Daniel.

På CP1 FOSSEN (km 16) begynte strekken kalt "The Longest Mile", som er den meste utfordrende del av traseen i hele konkurransen. Her er det ikke noe sti å følge i 10 kilometer, men man får oppleve det villeste område i hele Indre Østfold: tett skog, uendelige svabergåser å overvinne, kryssing av bekker/elver i vanvittig godt selskap av hjortelusfluer.

Her begynte Andrè å nærme seg den første gruppen og han løpte forbi ved 26 km, altså på slutten av "The Longest Mile"-strekket.

CP2 MIDDAGSÅSEN (km 36)

Andrè passerte her på tiden 7:16:57. Kenneth, Espen og Ronny ca. 5 minutter senere. Cato og Tommy med tiden ca 7:45. Daniel måtte dessverre gir seg like før slalåm bakken. Det ble deretter ca. 25 km til mål og resten av traseen gikk i Mosseskogen, mesteparten på blåsti og de siste 2 km på asfalt. Her var det bare å kjøre på!

Vinneren ble Andre Strandberg med tiden 12:01:09. Han fikk for det en gratis deltakelse til Bèrghem Ultra Trail 2023 (130K). Vi gratulerer og ønsker velkommen til Hedmarksvidda.

Resten av resultatene:

Ronny Starheim 12:28:32

Kenneth Torgersen Bjørneng 12:28:51

Espen Rygge 12:29:35

Cato Pettersen 12:41:19

Tommy Tønnesen 12:41:21

Arrangør Fulvio Øksendal takker alle deltakerne og håper at de koste seg i løypa. Takk også til daglig leder av Toppform Fitness Ketil Hegdalsaunet og en spesiell deltaker som dessverre ikke kunne delta pga. skade, Laura Andreea Popa, som kom til deltakerne ved målgang med nybakte boller og cola.

Vi sees neste år med mest sannsynlig en ekstra distanse, litt lengre og kvalifiseringsløp til Gaea Norvegica Trail 600K 2025

Flere bilder på facebooksiden til arrangøren.

Resultatliste Østfold Ultra Trail Challenge 2022:





UTC resulater.