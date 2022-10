Det var Fjellhug/Vereide IL som i år inviterte til NM halvmaraton på Sandane. I en nokså flat løype langs fjordarmene som inngår i Nordfjord fikk deltakerne prøvd seg på halvmaraton i landlige omgivelser. Det var god deltakelse, med 145 deltakere i NM-klassen og 69 i den vanlige Gloppen Halvmaraton.

Det var Frew Zenebe Brkineh som vant herreklassen og tok NM-tittelen her. Frew hadde valgt å konkurrere i seniorklassen til tross for at han er veteran, 38 år. Men dette er fullt mulig å gjøre. Bak ham kjempet Ørjan Kjeldsli og Daniel Jacobsen om sølvmedaljen, en kamp Ørjan vant, kun tre sekunder foran Daniel. Ikke så langt etter fulgte Eivind Øygard, Marius Garmann Sørli og Simen Ellingsdalen.

Blant kvinnene ble det en klar seier til Adele Norheim Henriksen. Hun løp i mål over to minutter foran Siri Schøne Ness som igjen hadde to minutters margin til Frida Byfuglien. På de neste plassene fulgte Asta Ellingvåg, Eli Anne Dvergsdal og Anne-Marit Brautaset.



Premiepallen for menn senior: Ørjan Kjeldsli, Frew Zenebe Brkineh og Daniel Jacobsen. (Foto: Dagfinn Nyhammer)

20 beste menn, alle klasser:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 216 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL NM M23-34 1:06:36 2 228 Ørjan Kjeldsli Stadsbygd IL NM M23-34 1:07:02 3 135 Daniel Jacobsen Gular NM M23-34 1:07:05 4 123 Eivind Øygard Jølster IL NM M23-34 1:07:39 5 210 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett NM M23-34 1:07:47 6 160 Simen Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb NM M23-34 1:07:51 7 125 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag Friidrett - gr NM M23-34 1:08:08 8 247 Øystein Ulekleiv Dombås IL NM M23-34 1:08:30 9 157 Petter Johansen Lillehammer IF NM M23-34 1:10:09 10 137 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF NM M23-34 1:10:30 11 243 Reidar Austrheim Studentspretten IL NM M18-22 1:11:23 12 219 Christopher Bergsagel Wiggen Gular NM M18-22 1:11:44 13 165 Henning Mæhle Sportsklubben Vidar / Multiconsult BIL NM M23-34 1:11:57 14 234 Mads Orø Olsen Ringerike Friidrettsklubb NM M18-22 1:12:45 15 217 Andre Haugsbø Gaular IL NM M40-44 1:12:56 16 215 Lars-Martin Melheim Olden IL NM M18-22 1:13:15 17 249 Lars Ole Hageskal Kyrksæterøra IL NM M45-49 1:13:27 18 189 Andreas Ytredal Akse Hyllestad IL NM M18-22 1:15:01 19 223 Espen Hermans Sogndal IL NM M23-34 1:15:41 20 108 Lars Øvrebø Jølster IL NM M18-22 1:16:26



Starten har gått. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



Adele Henriksen jubler over seier i NM Halvmaraton. (Foto: Anne-Mette Juuhl)

Resultat kvinner, alle klasser:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 218 Adele Norheim Henriksen Gular NM K18-22 1:16:47 2 245 Siri Schøne Ness Lyn Ski NM K35-39 1:19:01 3 152 Frida Byfuglien Lillehammer IF NM K18-22 1:21:04 4 104 Asta Ellingvåg Sportsklubben Vidar NM K40-44 1:22:23 5 129 Eli Anne Dvergsdal Gneist NM K23-34 1:22:31 6 142 Anne-Marit Brautaset NTNUI NM K23-34 1:22:35 7 144 Maren Austevik Bø Gular / Gular IL NM K18-22 1:23:54 8 176 Angelica Karlsen Moss IL NM K18-22 1:25:05 9 231 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett NM K23-34 1:26:38 10 136 Ane Brekke Førde IL - Friidrett / Førde IL Friidrett NM K18-22 1:28:00 11 119 Irene Svidal Fjellhug/ Vereide IL NM K40-44 1:29:50 12 202 Anita Midlang Sogndal NM K35-39 1:33:36 13 145 Bodil Ryste Gaular IL NM K40-44 1:34:41 14 237 May Evy Nesheim Velledalen IL - Friidrett NM K45-49 1:37:20 15 102 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL / Team Tråve NM K45-49 1:39:02 16 115 Siv Grethe Berge Hoff Bergsøy IL NM K50-54 1:39:39 17 172 Monica Jakobsen Strand Sogndal IL NM K35-39 1:39:50 18 5 Venche Vartdal Leite Vartdal TIL NM K45-49 1:41:36 19 9 Astrid Bjørdal Åmdal Idrettslag NM K45-49 1:43:40 20 232 Aase Britt Øygard Jølster IL NM K55-59 1:47:22 21 235 Ingeborg Tysnes Svint IL / Løpetid NM K45-49 1:47:38 22 159 Cecilie Tveit Fjellhug/Vereide IL NM K18-22 1:52:37 23 244 Siri Omvik Svint IL NM K45-49 1:57:09 24 6 Agnieszka Papierska Ørsta IL NM K40-44 1:58:06 25 10 Marit Solberg Klæbu Løpeklubb NM K40-44 2:02:33 26 8 Ingunn Barmen Melbø Ørsta IL NM K40-44 2:16:03 27 4 Signy Henden Rustlie Lørenskog Friidrettslag NM K80-84 2:57:59



Jenter klare for start: Maren Austevik Bø, Adele Henriksen, Frida Byfuglien og Eli Anne Dvergsdal (med ryggen til). (Foto: Anne-Mette Juuhl)



Premiepallen junior kvinner: Frida Byfuglien, Adele Henriksen og Maren Austevik Bø. (Foto: Anne-Mette Juuhl)



Premiepallen menn junior: Christopher Bergsagel Wiggen, Reidar Austrheim og Mads Orø Olsen. (Foto: Anne-Mette Juuhl)

Premiering i henhold til NM-reglene

I et NM er det som i andre mesterskap både senior- og juniorklasser. Her kan juniorene eventuelt velge å konkurrere i seniorklassen. I dette mesterskapet var de ti beste mennene i seniorklassen. Det ble premiert både de tre beste juniorer og seniorer.

Blant kvinnene ble dette litt mer komplisert denne gangen. Blant de ti beste var det 5 juniorer, 3 seniorer og to veteraner (over 35 år). Her kan altså juniorene velge å delta i seniorklassen, selv om det kanskje ikke er så naturlig. Ved påmelding oppgir man fødselsår og man får ikke noe eksplisitt valg om å delta i senior eller junior, men det er i hvert fall mulig for juniorene å velge. Veteranene skal derimot regnes som senior. Dette ble ikke gjort i Gloppen, noe vi må tolke som en feil. Her ble Eli Anne Dvergsdal tildelt NM-medaljen for kvinner senior, til tross for at hun hadde både Siri Schøne Ness og Asta Ellingvåg foran seg på resultatlisten. Disse er over 35 år, men skal altså regnes med i seniorklassen.

NM - reglementet:

30.2 Dersom veteranmesterskap arrangeres i samme mesterskap, så er veteranene å regne som deltakere i seniorklassen på lik linje med påmeldte seniordeltakere i tillegg til i de enkelte veteranklasser. Juniorutøvere kan om de ønsker delta i seniorklassen, men teller da ikke i juniorklassen.

Medaljer er ikke tildelt i henhold til NFIFs reglementer og den praksis siden som har vært fulgt i mer enn 10 år. I år fikk ikke veteraner over 35 år anledning til å kjempe om de offisielle NM-medaljene, så her må feil utdelte medaljer fordeles etter reglemenet og ikke etter den praksis som ble fulgt under NM i Gloppen.

NFIF har også et NM-reglement for veteranmesterskap. Der står det klart i punkt 5.3:

I løp utenfor bane kan veteraner telle både i seniorklassen og i sin aldersklasse.



Dette er premiepallen som vi tror er feil: Anne-Marit Brautaset, Eli Anne Dvergsdal og Ine Birgitte Nyhus premieres som tre beste seniorer. Men både Siri Schøne Ness og Asta Ellingvåg var foran disse i mål. (Foto: Anne-Mette Juuhl)



Fire av de fem beste mennene hviler seg etter løpet og medaljeutdelingen: Eivind Øygard, Daniel Jacobsen, Ørjan Kjeldsli og Marius Garmann Sørli. (Foto: Anne-Mette Juuhl)



Henning Mæhle, Spkl. Vidar. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



Jørn Lothe, Gloppen Friidrettslag. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



Frew Zenebe Brkineh, Sandnes Totalvinnar av klassen for menn. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



Feltet bak vinneren: 157 Petter Johansen, Lillehammer, 123 Eivind Øygar, Jølster, 228 Ørjan Kjeldsli, Stadsbygd. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



110: Mathias Nesgård, Fjellhug/Vereide, 161 Kenneth Holsæker, Ørsta il, 250 Sverre Hoggen, Ørsta. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



Eldste deltakar 84-år gamle Signy Henden Rustlie, Lørenskog FIK, 203 Anders Kråkenes, Svint il og 225 Gisle Raknes, Osterøy. (Foto: Dagfinn Nyhammer)



St.nr 252: Johanna Ganc-Petersen, Fjellhug/Vereide il, nr. 200 Martin Kåstad, Mjøsdalen, nr 119 Irene Svidal, Fjellhug/Vereide il, nr 263 Ingrid Mjelde Birkeland, Osterøy. (Foto: Dagfinn Nyhammer)