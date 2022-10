Av pressemelding: Molde og Omegn IF



Espen Avset Fredriksen som vant maraton løp sin første offisielle maraton. Kolbjørn Hjertvik løp sin raskeste 10 km for sesongen og han leder veteranstatistikken i sin klasse med den tiden - om det ikke har tilkommet noen resultater i det siste som arrangøren ikke har fått med seg.



Det ble rekorddeltakelse med god margin i den niende utgaven av Romsdal 5/10/halv med 80 løpere på startstreken. Som vanlig i høstutgaven var det også full maratondistanse med tre deltakere på startstreken. Det var nær ideelle forhold for løping med overskyet vær, 12-14C og lite vind.

Det var en fin miks av debutanter, yngre løpere sammen med mange som har vært med i de fleste utgavene av løpet. Det ble satt flere personlige rekorder også denne gangen.



Resultater

https://www.romsdal510halv.no/ 1-oktober-2022