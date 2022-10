- Det var fint at jeg avgjorde verdenscupen sammenlagt i går, sa Kapser Fosser etter at han kom i mål på dagens langdistanse som var siste løp under årets verdenscup i orientering.

For i innledningen av dagens langdistanse fikk gårsdagens vinner – som med nettopp den seieren sikret sammenlagtseieren i årets verdenscup – problemer:



- Jeg synes det er krevende å lese 1:15 000 målestokk inn mot postene, og inn mot 8. post stolte jeg nok litt for mye på Martin (Regbrorn) som jeg hadde tatt igjen.



Med unøyaktig orientering inn mot et par poster tapte Fosser tid, og selv om han etter hvert løp seg – både inn i løpet og oppover på resultatlisten – ble det for langt frem til veteranen Daniel Hubmann – som vant sin 32. verdenscupseier i karrieren på hjemmebane i Davos i dag. Sveitseren var 30-tallet sekunder foran Max Peter Bejmer fra Sverige, med Kasper Fosser på 3. plass.

- Det var vanskelig å holde motivasjonen oppe etter bommingen i starten, men i det sammenlagtseieren som gledet mest.

- Etter mye skader i år, måtte jeg prestere bra denne helgen og jeg er utrolig fornøyd med at jeg lykkes med det, oppsummerte Fosser.



Han tar med seg to enkeltseire i verdenscupen, ett VM-gull, gull i World Games og altså sammenlagtseier verdenscupen ut av 2022-sesongen. Fra Holger Hott vant verdenscupen sammenlagt i 2004, gikk det helt til Kasper Fosser vant sammenlagt i fjor før en norsk herreløper igjen var på toppen av sammenlagtpallen, og nå er Fosser igjen på toppen av pallen sammenlagt for andre år på rad:

- Utrolig moro, smiler nordmannen.

Så får han leve med at det er et stykke opp til Tove Alexandersson – fra Sverige – som i år vant verdenscupen sammenlagt for 8. år på rad. På dagens langdistanse løp Eskil Kinneberg (13) og Håvard Sandstad Eidsmo (14) seg også inn blant de 20 beste.

- Dette var en god dag, sa Andrine Benjaminsen med et smil i høstsola i Davos etter å ha løpt inn til 2. plass på den avsluttende langdistansen under årets verdenscup i orientering.

Jenta som var nummer 2 på mellomdistansen i går – bare halvminuttet bak Tove Alexandersson – viste i dag at det langt i fra var noen tilfeldighet. Etter 80 minutters konkurransetid i bratt terreng høyt over havet, var det bare hjemmeløperen Simona Aebersold som var bedre enn den norske jenta:

- Jeg har løpt et godt langdistanseløp med bra flyt, men jeg er litt usikker på noen av veivalgene.

Om det var veivalg distinkt inngang til postene eller fysikken skal vi la være usagt, men Aebersold var til slutt halvannet minutter kjappere enn Benjaminsen gjennom løypen.

Likevel er andreplass for andre dag på rad, og det i et terreng som er relevant for hva som venter under – nettopp – langdistansen på VM i Sveits et snaut år frem i tid – mer enn godkjent:- To andreplasser her i Sveits er jeg veldig godt fornøyd med, og – ikke minst - 3.plass sammenlagt i verdenscupen. Det er et steg opp fra i fjor. Og med denne avslutningen får jeg mye motivasjon frem mot VM neste år i tilsvarende terreng.

Det samme gjelder nok også for Marie Olaussen – som i dag løp seg inn til 4. plass. Noe som er hennes beste plassering i verdenscupen noensinne, og faktisk også første gang jenta fra Fredrikstad er inne blant de 10 beste i et verdenscupløp (men hun har 7. plass fra VM red. anm.).



- For meg startet det litt trått, men har løpt meg opp etter hvert. Noen av veivelagene er jeg ikke helt sikker på om jeg har løst på best mulig måte, men jeg har bommet lite med unntak av det minuttet jeg taper på 1. posten, sa hun – og fortsatte:

- Det er godt å endelig få til et bra løp i verdenscupen. Jeg har ingen topp-10 plasseringer tidligere. Selv om en 4. plass er litt kjedelig, så er det uansett motiverende for fortsettelsen.



Med sin 4. plass henviste Olaussen sammenlagtvinner i verdenscupen – Tove Alexandersson – til 5. plass. Simona Aebersold ble nummer 2 sammenlagt i verdenscupen, og Elena Roos – fra Sveits – var 3. kvinne i dag. Ane Dyrkorn var 3. best av de norske jentene med sin 16. plass.

Kilde og bilde: Norsk orientering