Pandemien lagde litt krøll for VM-arrangementene i Ironman. Dette mesterskapet har i alle år blitt arrangert på Kona, Hawaii. Men på grunn av Covid så ble fjorårets VM utsatt til mai 2022 og flyttet til St. George, Utah. Så da Kristian Blummenfelt ble verdensmester i det arrangementet så innebar det egentlig at Blummenfelt ble verdensmester i Ironman 2021!

Men på lørdag 8. oktober er VM i Ironman tilbake til sitt opprinnelige arrangørsted på Kona, Hawaii. Og det er for første gang Kristian Blummenfelt prøver den legendariske Ironman-løypen på Hawaii.

Til nettstedet Tri247 forteller han at han går inn for å levere en topp prestasjon i VM:

– Dette er et helt nytt sted for meg - en ny bane, alt er nytt. Så jeg vil definitivt gå inn for å gjøre et løp som skiller seg ut. sier Kristian Blummenfelt.

Og på spørsmålet om hvem han betrakter som sin største konkurrent så svarer han treningspartneren og vennen Gustav Iden.

Det er tyske Jan Frodeno som har løyperekorden i den ikoniske traseen på Kona, etter at han vant der i 2019 på en oppsiktsvekkende god tid, 7:51:13.

I år er Jan Frodeno ute med skade, noe Kristian Blummenfelt beklager:

– Jan har virkelig forandret sporten. Han har vært med i 14 år siden han vant OL i Beijing (i 2008), og jeg har faktisk aldri konkurrert mot ham – han er generasjonen over meg, og det var virkelig et løp jeg så frem til, sier Kristian Blummenfelt til Tri247.

Kristian Blummenfelt har de siste årene vunnet det meste av det som kan vinnes innen triatlon: han er verdensmester i Ironman, olympisk mester i triatlon og han vant i fjor verdensserien i triatlon. Gustav Iden har de to siste årene blant annet blitt verdensmester i Ironman 70.3.

VM-løpet starter klokken 06:25 lokal tid på lørdag 8. oktober. Det tilsvarer klokken 18:25 i Norge.

Løpet vil bli strømmet direkte via Facebook Watch på IRONMAN Now-kanalen, samt via IRONMAN Now på YouTube og Twitch.



Gustav Iden, her på vei inn i skiftesonen under World Triathlon Cup i Bergen i august i år.