Apollo Energityggegummi har en flytende kjerne med 80 mg naturlig koffein (tilsvarer ca. 2 dl kokemalt kaffe eller 250 ml Red Bull) fra grønne kaffebønner. Den flytende kjernen med noe bitter koffein tygges ut, deretter kommer smaken av søt spearmint.

Koffeinen tas opp via slimhinnene i munnen og skal, ifølge produsenten, ha en rask, oppkvikkende effekt.

Energityggegummien inneholder dessuten vitamin B6 og B12 som skal bidra til normal energiomsetning og for å redusere tretthet og utmattelse. I tillegg inneholder den xylitol som er med på å dempe dannelsen av uheldige bakterier i munnen.

Apollo Energityggegummi er en praktisk energikilde i lommestørrelse og kan brukes før, under og etter trening. Den er vegansk og uten sukker og skal være godt for tannhelsen og ikke vanndrivende.

Produsenten understreker at Apollo Energityggegummi er et energikosttilskudd og ikke et godteri. Anbefales kun til voksne over 18 år.



Apollo Energityggegummi kan brukes før, under og etter trening. (Foto: produsenten)