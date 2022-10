I vår forhåndsomtale for to dager siden, nevnte vi arrangørens to store favoritter. Etioperne Tsegaye Mekonnen og Mare Dibaba Hurssa. For førstnevnte ble det ingen god dag, da han måtte bryte etter passering 30 km. Favoritten i kvinneklassen innfridde noe bedre da hun løp inn til andreplass.



Debutant vant herreklassen

For kenyanske Philimon Kiptoo Kipchumba ble det en absolutt godkjent debut på maraton. Med 2.07.28 sørget han for seier i sin første start, med et snaut halvminutt ned til andreplass. Samtidig satte han løyperekord. Kipchumba er et relativt ubskrevet blad, men den 23 år gamle løperen har en merittliste som blant annet viser 28.04 på 10 kilometer (Berlin 2021) samt 1.01.47 på halvmaraton (Dresden 2021). Hittil i år har han ikke hatt mange starter, men han løp halvmaraton i Istanbul på 1.02.02 i mars.

At vi får se mer til nykommeren i fremtiden virker ganske sikkert.



Plass Navn Nasjon Klubb Klasse Tid tid/km 1. KIPCHUMBA Philimon Kiptoo KEN M 02:07:28 03:01 2. GEZAHAGN Mengistu Zelalem ETH M 02:07:56 03:01 3. TESFAY Berhane ERI M35 02:08:10 03:02 4. HENDEL Sebastian GER LG Braunschweig M 02:10:37 03:05 5. KIMAIYO Edwin KEN M35 02:11:02 03:06 6. KEROR Rodgers KEN M 02:12:34 03:08 7. KOECH Meshack Kiprop KEN M30 02:14:53 03:11 8. NCUBE Ngonidzashe ZIM M35 02:15:39 03:12 9. KIPROTICH Vincent KEN M 02:16:32 03:14 10. EWENDER Matthias GER Team Beck Bau M40 02:26:22 03:28

Agnes Keino vant med ny pers og løyperekord

Det ble altså kenyansk på topp også i kvinneklassen. Agnes Keino løp i mål på 2.23.26, og senket dermed sin pers fra København maraton i mai (2.25.08). I likhet med herrevinneren sørget Keino for ny løyperekord i Munchen. 34-åringen har utvilsomt tatt store steg på kort tid. For nøyaktig ett år siden løp hun Sofia maraton på 2.40.58.



Agnes Keino inn til seier, pers og løyperekord. (Foto: Generali Munchen Marathon)



Plass Navn Nasjon Klubb Klasse Tid tid/km 1. KEINO Agnes KEN W30 02:23:26 03:23 2. HURSSA Mare Dibaba ETH W30 02:24:12 03:25 3. KANBOUCHIA Souad MAR W40 02:27:35 03:29 4. YATOR Viola Jelagat KEN W 02:28:11 03:30 5. ZENNEBE Aberu Mekuria ETH W35 02:28:33 03:31 6. NAHIMANA Cavaline BUR W 02:31:21 03:35 7. JEPKURGAT Helen KEN W30 02:32:07 03:36 8. FUCHS Lisa GER LG Passau W30 02:37:19 03:43 9. GIORGI Tamara ITA trieste atletica W40 02:58:45 04:14 10. BURTON Flick GBR Hyde park harriers W 02:58:58 04:14

Øvrige resultater

Det var flere debutanter som løp godt i Munchens gater. Tyske Sebastian Hendel har stort sett konsentrert seg om kortere distanser, men etter p ha sett en noe negativ trend på tidene sine i 2021, har han nå tatt steget opp til full maraton. Og det gikk jo meget bra. 26 år gamle Hendel løp inn til en sterk 4. plass i Munchen, og kan føre opp 2.10.37 som pers.

Pers ble det også på Mengistu Zelalem Gezahagn fra Etiopia som ble nummer to i herreklassen. Han senket rekorden sin med 52 sekunder, til 2.07.56. Når det gjelder Berhane Tesfay fra Eritrea, så har han tidligere kun ett maraton på samvittigheten. Det var i Stockholm i juni i år, der han løp på 2.14.42. I dag ble han nummer tre med et løp på 2.08.10.

Kvinnen som ble nevnt som en favoritt på forhånd, etipiske Mare Dibaba Hurssa, ble nummer to på 2.24.12.



Norske resultater

Best av de norske maratonherrene ble Lars Magnus Tangen som løp på 2.48.54. Det holdt til 51. plass. Øystein Gøthesen i klasse M50 løp på 2.54.32 og var nest beste nordmann. Thomas Philip Kolstrøm var den tredje med norsk pass som løp under 3 timer, da han kom i mål på 2.54.52.

Brita Hansen ble beste norske kvinne på maraton, med 3.12.34. Bodhild Haukø Roaldset ble nest best med 3.17.46.

Dette er slik resultatlisten ser ut i skrivende stund. For flere resultater kan du søke her. Der kan du etter hvert også finne resultater fra de andre distansene (10 km og halvmaraton)



