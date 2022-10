Ikke noe å si på utsikten og stemningen langs løypa i årets utgave av Skeikampen Opp. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside) Ikke noe å si på utsikten og stemningen langs løypa i årets utgave av Skeikampen Opp. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)

Sola skapte fest og god stemning på fjellet lørdag. Det var et yrende folkeliv på Skei denne helga mellom de to høstferieukene med boder og stands under Skeimessa i startområdet og tilbud om Skeikampen Opp som 170 slo til på i år.

Geir Steig vant på 15.11 og var nesten minuttet raskere enn sine nærmeste konkurrenter, Oddvin Offigstad, Øyer-Tretten IF og Elmer Mulleri Skalle, Lillehammer IF, opp de 350 høydemeterne fordelt på 2,85 km. Også vinneren av kvinneklassen, Anna Zielinkiewicz hadde omtrent samme margin til Liv Iren Hove fra Lillehamer og 11-åringen (!) Carmen Asvoll-Rognlien fra Østre Toten Skilag.

Liv Iren Hove på vei til andreplass i kvinneklassen. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)

Løpet hadde 104 deltagere i konkurranseklassene som var delt inn i tre startpuljer med ti minutters mellomrom. I tillegg var det 65 som "tjuvstartet" i mosjonsklassen uten tidtaking og kunne kose seg i finværet på toppen da de raskeste kjempet seg opp til steinbua 1124 moh. Deltagelsen i konkurranseklassene var ganske identisk med fjorårets utgave, mens det var 20 færre som registrerte seg i mosjonsklassen enn i for tåkete topptur.

Rett før start i herreklassen med de tre beste for dagen i første rekke. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside) Rett før start i herreklassen med de tre beste for dagen i første rekke. (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)

De tre beste i kvinneklassen med premiesjekker fra Skeikampen Eiendom (fra venstre): Liv Iren Hove, Anna Zielinkiewicz og Carmen Asvoll-Rognlien​ (Foto fra Visit Skeikampens facebookside) De tre beste i kvinneklassen med premiesjekker fra Skeikampen Eiendom (fra venstre): Liv Iren Hove, Anna Zielinkiewicz og Carmen Asvoll-Rognlien​ (Foto fra Visit Skeikampens facebookside)