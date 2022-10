Linn Beate Petersen Onsrud og vinner Pål Onsrud koste seg i timesvis i det strålende været på Hamar i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Løypa i Hamar Backyard Ultra 50M har standardlengden 6706 meter (4,167 miles). Løypa skal gjennomføres en gang hver time, og den som ikke rekker fristen for neste start neste hele time er ute. I Hamar Backyard Ultra 50 M er maks runder og timer 12 med første start kl 8 og siste startskudd kl 19. Maksimal distanse blir altså 50 miles = 80467 meter (eller drøye 8 mil – nesten 2 maraton).

Siste runde avgjør

Dersom det er flere som gjennomfører siste start, kåres vinneren etter raskeste tid på siste runde. Øvrig rangering etter antall runder gjennomført innenfor fristen, og ved likhet på antall runder etter raskeste tid på siste gjennomførte runde.

For alle (med tålmodighet)

Dersom du er nysgjerrig på Ultra konkurranser, kan arrangørene love deg at Hamar Backyard Ultra er det ultimate «innsteg» i denne konkurranseformen. Her det det ikke terskelpuls som gjelder, men stamina, vilje og utholdenhet over tid. Arrangørene ønsker alle ambisjoner hjertelig velkommen, så lenge du har tålmodighet og lyst til å yte over tid. Det er Hamarløperne, en forening for løpeglade hamarsinger, som står bak arrangementet. Påmelding via EQ Timing helt til fram til starttidspunktet (selvbetjening).

40% med i 12 timer

Hele 44 prøvde seg på konseptet i fjor, og allerde ti dager før runddansen starter er det antallet passert.18 av disse hang med til siste slutt ved forrige anledning da Pål Osrud og Sofie Johansson ble kåret til løpets vinnere etter et halvt døgns tålmodig innsats.

Fjorårets vinner Sofie Johansson mellom Kristin Vardebakken (25) og Lene Rodvang som alle tre holdt ut til "the sweet end" for ett år siden. (Foto: Rolf Bakken)

Bildereportasje fra fjorårets arrangement:

Hamar Backyard Ultra 50M ble en løpsfest for 44 glade løpere

