Fra starten der Jan Endre Rise (startnummer 943) har tatt teten. Foto: Svein Arne Orvik

Det lave deltakertallet skyldes kanskje at Hødd fra Ulsteinvik hadde en viktig hjemmekamp samtidig som løpet pågikk. Det endte godt for Hødd med opprykk, men med litt dårlig oppmøte på landeveisløpet. I fjor var det rundt 60 løpere som deltok.

Den tidligere fotballspilleren Lars-Martin Melheim fra Olden vant løpet på tiden 41.09. Det er bare 1 sekund bak tiden hans fra i fjor. Lars Martin er trygt plassert på en 6. plass på oversikten over de 20 beste menn noen sinne, og lørdag vant han for andre året på rad. Bestetid i denne løypen har Oddbjørn Skogen på 39.10.

I kvinneklassen blei det seier til debutanten Johanne Wessel på tiden 48.17. Johanne kommer fra Oslo, men bor nå i Volda. Tida var så god at den holder til andreplass på topp tjue-lista. Bare Trine Pilskog er foran med tiden 46.41, satt for flere tiår siden. Arrangøren, Hareid IL sier at løypa er 12,5 km lang, men den er ikke kontrollmålt. Målt ut fra GPS-klokke tror vi at lengden ikke er mer enn 12.1 km.

Løpet hadde start på Bigset, drikkestasjon ved Holesanden innerst i Snipsøyrdalen og mål på Bjåstad. Garderobe, kiosk og premieutdeling var på på klubbhuset til Hareid IL, 3 km fra målområdet.

RESULTATER



Lars-Martin Melheim blei beste mann og totalvinner med reprise fra i fjor. Foto: Svein Arne Orvik

Andre Gjerde (931) deltok på sitt 43. løp på like mange år rundt Snipsøyrvatnet. Foto: Svein Arne Orvik