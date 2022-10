Rosa Sløyfe-løpet har altså som mål å skape økt oppmerksomhet rundt brystkreftsaken, og i år ble løpet arrangert for syvende gang. Inntektene til løpet går til Rosa sløyfe-aksjonen og deres forskning på brystkreft. Man kan delta i løpet i hele syv forskjellige byer, og Oslo var i kveld siste by ut.

Starten gikk i Vaterlandparken like i nærheten av der Akerselva renner ut. Løypa gikk oppover langs elva, forbi Grünerløkka, Torshov og opp til Nydalen. Det er stort sett stigning hele veien, og man får bryne seg på noen bratte kneiker underveis. Distansen blir oppgitt til cirka 5 kilometer.



Det var folksomt i Nydalen denne kvelden. (Foto: Tom-Arild Hansen)



3 x Ingebrigtsen først

Ikke helt uventet var det de tre brødrene fra Sandnes som kom først mot det rosa målseglet i Nydalen, og aller først over målstreken var Jakob. Det hadde nok gitt lave odds fra et bettingselskap. En minimalt sliten yngstebror kunne snu seg å se at avstanden ned til brødrene var relativt stor. Det ble 24 sekunder til Filip og 25 sekunder til Henrik. Det så forøvrig ikke ut som om noen av dem hadde tatt ut alt av krefter.



Yngste bror kom først til Nydalen. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Fjerdemann i mål var Herman Kleivi, som på sin Stravaprofil kunne rapportere om at Ingebrigtsengutta sang "We are family" underveis, og forsøkte å føre en samtale med ham.



Herman Kleivi hadde god konkurranse i dag. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Kondis stilte spørsmål til Jakob om hvorvidt han hadde gitt alt oppover.

- Nei nei. Jeg hadde en drøy dag i går med totalt 36 kilometer inkludert intervaller, var svaret fra en smilende vinner.

Jakobs vinnertid ble 17.04.



Nummer to og tre i mål. Henrik og Filip. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Verdens beste mellomdistanseløper var best også i Nydalen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Anne Murvold beste kvinne

Anne Murvold var den raskeste kvinnen opp langs elva i dag. Hun løp i mål på 20.34. Emi Murakami ble nummer to med 21.25 og Ulrika Axelsson nummer tre med 22.02.



Anne Murvold var best av kvinnene. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Emi Murakami i mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Ulrika Axelsson ble nummer tre. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Relaterte linker

SE ALLE RESULTATER HER

Rosa Sløyfe-løpets nettside