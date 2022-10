(Foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplass inne på låven.

Løpet gikk på kartet Bjørnmoberget på Kolemoen sør-øst for Roverud, eller nord-øst for Kongsvinger for den som ikke er så kjent i området. Kartet ble benyttet under O-festivalen 2022.

Samlingsplass denne kvelden var i en låve på gården Langedalen. Her ble det nesten «låvefeststemning» Det ble servert pølser, saft og kaffe etter målgang mens kart og løyper ble diskutert.

Vinnere:

Långa natten ble vunnet av Peder Gjølstad Røhnebæk

Natten ble vunnet av Julie Finsrud Lande og Kjell Magne Nordvi

Korta Natten ble vunnet Anne-Grete Austad og John Tangen.

Kristin og Oskar Johansson fra Västvärmlands OK er trofaste deltakere på Nattjakta.

Løpsopplegg

Natt-orientering - helt på grensen. 4 etapper. 3 innledende løp med vekselvis fellesstart og fristart leder fram til en avsluttende jaktstart. De to beste resultatene fra de tre innledende etappene legger grunnlaget for tidsdifferansene på jaktstarten. Nytt forsøk på en landskamp mellom norske og svenske deltagere. En uhøytidlig og prestisjefylt kappestrid mellom brødrefolkene i grenselandet. Det landet som ender opp med flest poeng etter 4 etapper vinner.

Løyper

«LÅNGA NATTEN» 40 MIN HERRER | DAMER

«NATTEN» 30 MIN DAMER | HERRER

«KORTA NATTEN» 20 MIN HERRER | DAMER

«LETTA NATTEN» 10 MIN ÅPEN

Poeng: 25 p til nr. 1, 22p til nr. 2, 20p til nr. 3. 19 poeng til nr. 4, 18 poeng til nr. 5, osv. Alle deltagere som stiller til start får min. 5poeng. 1 poeng = 5 sekunder forsprang i jaktstarten.

Poengliste/jaktstartliste

Neste løp i Nattjakta 2022

ETAPPE 3 | 19/10 | OK HIERNE | KÖLA | FELLESSTART

FINALE | 26/10 | EIDSKOG OL | MOROKULIEN | JAKTSTART

Kø i påvente av minuttstart.

Kveldens servering til løperne etter målgang.

GPS sporing av Natten-løpere.

Resultater Nattjakta - etappe 2 12.10.2022: Arr.: Brandval/Kongsvinger OK Herrer Långa Natten - 4 540 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Peder Gjølstad Røhnebæk Brandval/Kongsvinger OK 36.12 2 Eivind Lande Eidskog OL 43.50 +7.38 3 Oskar Johansson Västvärmlands OK 44.10 +7.58 4 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 49.38 +13.26 5 Oddgeir Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 51.23 +15.11 6 Ole Petter Vibekken Brandval/Kongsvinger OK 51.43 +15.31 7 Martin Norlander Västvärmlands OK 54.20 +18.08 8 Philip Føyen Eidskog OL 1.02.26 +26.14 Damer Natten - 2 920 m 1 Julie Finsrud Lande Eidskog OL 32.43 2 Kristin Johansson Västvärmlands OK 33.31 +0.48 3 Unn Mette Klopbakken Vang OL 39.01 +6.18 4 Ida Engen Raumar Orientering 42.17 +9.34 Herrer Natten - 2 920 m 1 Kjell Magne Nordvi Grue IL 30.35 2 Kurt Nilsson OK Hierne 32.39 +2.04 3 Örjan Ekenbäck Västvärmlands OK 33.09 +2.34 4 Stein Arne Negård Vang OL 34.12 +3.37 5 Roar Løvtjernet Brandval/Kongsvinger OK 34.25 +3.50 6 Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 34.47 +4.12 7 Lars Håvard Strengelsrud Brandval/Kongsvinger OK 35.13 +4.38 8 Ole Rognstad Brandval/Kongsvinger OK 35.15 +4.40 9 Kjetil Strengelsrud Brandval/Kongsvinger OK 35.34 +4.59 10 Tor Solbergseter Austmarka IL 35.54 +5.19 11 Ragnar Lande Eidskog OL 37.44 +7.09 12 Aleksander Tangen Holtet Eidskog OL 38.07 +7.32 13 Martin Skytteren Odal OL - Orientering 38.37 +8.02 14 Jo Christer Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 39.05 +8.30 15 Per Ivar Sveheim Odal OL - Orientering 39.57 +9.22 16 Leif Billingsø Eidskog OL 42.44 +12.09 17 Kay Håvard Nyhus Brandval/Kongsvinger OK 47.56 +17.21 18 Terje Gudbrandsen Hamar OK 47.59 +17.24 19 Knut Engen Raumar Orientering 48.52 +18.17 20 Bjørn Olav Bergsløkken Grue IL 50.57 +20.22 21 Erlend Røhnebæk Brandval/Kongsvinger OK 56.26 +25.51 22 Herman Bakke Løten o-lag 56.54 +26.19 23 Henrik Langbråten Brandval/Kongsvinger OK 1.04.15 +33.40 Damer Korta Natten - 1 830 m 1 Anne-Grete Austad Raumar Orientering 26.11 2 Elisabeth Ekenbäck Västvärmlands OK 27.44 +1.33 3 Mette Solbergseter Austmarka IL 31.17 +5.06 4 Heidi Vestlund Brandval/Kongsvinger OK 36.04 +9.53 5 Mona Trøhaugen Brandval/Kongsvinger OK 36.06 +9.55 Herrer Korta Natten - 1 830 m 1 John Tangen Eidskog OL 21.41 2 Sebastian Tangen Holtet Eidskog OL 22.51 +1.10 3 Jan Sveen Raumar Orientering 28.09 +6.28 4 Fabian Vibekken Brandval/Kongsvinger OK 28.59 +7.18 5 Oddbjørn Bergersen Eidskog OL 35.35 +13.54 6 Oddvar Gravingen OK Hierne 36.55 +15.14 7 Kai Jostein Bergersen Eidskog OL 54.21 +32.40 8 Klaus Engen Eidskog OL 1.02.59 +41.18 9 Magnar Langbråten Brandval/Kongsvinger OK 1.10.19 +48.38

Alle resultater med kart og løyper i Livelox