U23-landslaget

Norsk Friidretts strategiplan for 2021-2025 har følgende som et av tre hovedmål: Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som tar medaljer i internasjonale seniormesterskap. Et viktig ledd i dette er et U23-landslag for yngre lovende seniorer.



Oversikten nedenfor viser utøver, klubb og personlig trener (per 13. oktober 2022)

U23-landslaget mellom og langdistanse:

Moa Abounnachat Bollerød (01), Sem IF (Ståle Jan Frøynes)

Andrea Modin Engesæth (01), IL Runar (Tord Mortensen)

Grethe Tyldum (01), Steinkjer FIK (Henrik Sandstad)

Selma Løchen Engdahl (01), IK Tjalve (Eirik Førde)

Erik Tangen Gundersen (01), IL Skjalg (Asle Tjelta)

Kristin Svendby Otervik (01), Lørenskog FIL (Mariusz Wozniak) (USA)

Ibrahim Buras (01), IK Tjalve (Mustafa Buras)

Jesper Lundin (02), BUL Tromsø Friidrett (Mats Lundin)

Pernille Karlsen Antonsen (02), SK Vidar (Mariusz Wozniak)

Sara Busic (02), IL Skjalg (Asle Tjelta)

Mari Roligheten Ruud (02), IL Runar (Tord Mortensen)

Philip Anders Anthelme Massacand (02), IL Gneist (Bjarte Eikanger)

Tobias Grønstad (02), IK Tjalve (Pål Grønstad)

Kristoffer Sagli (02), Aure IL (Håvard Sagli)

Ina Halle Haugen (03), IL Runar (Gunhild Halle Haugen)

Vegard Warnes (03), Svorkmo N.O.I (Lars Bendic Eide)

Sigrid Alvik (03), IL Tyrving (Eystein Enoksen)

Ole Jakob Høsteland Solbu (03), Ås IL (Henrik og Eyvind Solbu)

Ingeborg Østgård (03), FIK Ren-Eng (Erik Sakshaug)

Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg (03), Ranheim IL (Morten Rønnekleiv)

Benjamin Storm Rettore (03), Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Vebjørn Hovdejord (03), Snøgg Friidrett (John Lars Hovdejord)

Tord Ulset (03), Selsbakk IF (Ola Sakshaug)

Esten Hansen Møllerud Hauen (03), FIK Ren-Eng (Jørgen Moen)

Abdullahi Dahi Rabi (03), IL Runar (Per Halle) (Jasper Buitink)

Kristine Meinert Rød (01), Oppegård IL (Henrik Nordtug)

Anne-Gine Løvnes (03), SK Vidar (USA)



U23-landslaget kappgang:

Siri Gamst Glittenberg (02), Laksevåg TIL (Harald Heier)

Maren Karlsen Bekkestad (03), IF Sturla (Evelyn Bekkestad)

U20-landslaget

Norsk Friidretts strategiplan for 2021-2025 har følgende som et av tre hovedmål: Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som tar medaljer i internasjonale seniormesterskap. Et viktig ledd i dette er et U20-landslag.



Oversikten nedenfor viser utøver, klubb og personlig trener (per 13. oktober 2022)

Juniorlandslaget U20 mellom og langdistanse:

Maiken H. Prøitz (04), Sarpsborg IL (Pål Asbjørn Kullerud)

Anna Maria Sirevåg (04), SK Vidar (Mariusz Wozniak)

Thea Charlotte Knutsen (04) Varegg Fleridrett (Christer Sælen)

Benjamin Olsen (04), Ull/Kisa IL (Pål Asbjørn Kullerud)

Mathias Vanem Aas (04), Steinkjer FIK (Henrik Sandstad)

Nora Bergan (04), Osterøy IL (Bjarte Vik)

Malin Hoelsveen (05), Raufoss IL (Atle Karlsen Mortvedt)

Marte Hovland (05), Vik IL (Robert Hovland)

Andreas Fjeld Halvorsen (05), Ull/Kisa IL(Atle Karlsen Mortvedt)

Simen Gløgård Stensrud (05), Ull/Kisa IL (Atle Karlsen Mortvedt)



Juniorlandslaget U20 kappgang:

Magnus Græsli (05), Leinstrand IL (Bjørn Helge Græsli) (New Zealand)