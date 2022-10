(Alle foto: Arne Dag Myking)

Etter en sesong med god oppslutning på fjelløpene rundt omkring på byfjellene i Bergen ble det siste løpet et løp i mørket, og som vanlig endte det på Brushytten på Fløyen. Der var det premiering, mat og hyggelige samtaler mellom fjelløpere som kunne hvile beina etter løpeturen opp fra Skansemyren og over Blåmanen.

Det gikk raskt unna selv om det var bratte stigninger, vått og til dels krevende terreng å løpe i. Aller raskest gikk det med Anders Sommer fra Varegg, som hadde fått favorittstempelet etter at han for noen uker siden ble nummer tre i Stoltzekleiven Opp. Bak ham kjempet Espen Roll Karlsen og Callum Smith om andreplassen, her endte det med at Espen var et sekund foran Callum i mål.

Beste kvinne ble også en Varegg-løper, Katrine Villumsen var her over minuttet foran Kristine Solberg og Caroline Christie.

I alt 63 løpere hadde tatt utfordringen med å stille med hodelykt i et mørkeløp.

Arrangørene hadde sørget for at Brushytten var åpen med servering av varm betasuppe til løperne, noe som skapte god stemning rundt praten som sikkert dreide seg om erfaringer fra fjelløping.

Det var både fellesstart i en konkurranseklasse og fleksistart i en trimklasse. Under her er de slått sammen og sortert på tid, men dette er altså to klasser. De beste løp uansett i konkurranseklassen.

Starten gikk fra Skansemyren Idrettsplass. Her er det klart for fellesstarten.



Første del av løypen er svingene oppover mot Fløyen. Caroline Christie er her godt i gang.

Resultater kvinner, begge klasser:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 59 Katrine Villumsen Varegg K35-39 38:56 2 87 Kristine Solberg NESTTUN K40-44 40:06 3 25 Caroline Christie Fjellgeitene - Varegg K40-44 40:23 4 79 Anne-Mette Juuhl Gular K35-39 41:35 5 56 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K23-34 41:59 6 73 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg K23-34 42:29 7 49 Juliane Goninet BERGEN K18-19 42:30 1 91 Hilde Fjellheim Fjellgeitene Trim kvinner 44:59 2 71 Marianne Straume BERGEN Trim kvinner 45:00 8 55 Astrid Olafsdottor HSI /Fri-Il K55-59 45:14 9 93 Trine Hysing-Dahl BERGEN K40-44 45:55 3 75 Nancy Sommer Fjellgeiten Trim kvinner 47:44 10 60 Hanne Liland Varegg/Fjellgeitene K50-54 48:02 4 66 Kirsti Midttømme BERGEN Trim kvinner 53:22 5 37 Kristin Grevstad Dnb Trim kvinner 54:39 6 64 Helen Nilsen SANDEFJORD Trim kvinner 54:42 7 69 Marit Meyer BERGEN Trim kvinner 55:43 8 85 Mari Løvik NESTTUN Trim kvinner 56:24 8 88 Petronille Sørlie EIDSVÅG I ÅSANE Trim kvinner 56:24 10 3 Tanja Krohn TERTNES Trim kvinner 58:18 11 65 Solgunn E. Knardal Varegg - Fjellgeitene Trim kvinner 1:03:08



Katrine Villumsen ble beste kvinne i det siste løpet i Bergen Fjellkarusell. Her er hun etter Sørfjorden Halvmaraton sist lørdag, Katrine behersker både gateløp og fjelløp.



Caroline Christie og Kristine Solberg ble nummer 2 og 3 etter Katrine Villumsen.



Espen Roll Karlsen og Anders Sommer.

Resultater menn, begge klasser:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9 Anders Sommer Varegg M23-34 30:04 2 92 Espen Roll Karlsen Nordea Liv M23-34 30:42 3 89 Callum Smith BERGEN M23-34 30:43 4 76 Andreas Fleten Nielsen Varegg M23-34 31:27 5 338 Tor Naustdal Helgheim Equinor BIL M23-34 31:57 6 54 Asgeir Ristesund BSI Friluft M23-34 31:59 7 82 Øyvind Klemetsen Bøthun NTG M35-39 32:57 8 339 Adrian Hauge Haugland BØVÅGEN M20-22 33:03 9 78 Eirik Finne Platou Sport M23-34 33:07 10 32 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50-54 33:17 11 62 Anders Runningen BERGEN M23-34 33:45 12 52 Oskar Eidsheim NESTTUN M23-34 34:12 13 48 Håkon Tufteland BERGEN M23-34 34:56 14 72 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg M23-34 34:59 15 86 Are Opstad Sæbø Greenstat M35-39 35:38 16 53 Leon Commandeur BSI Friluft M23-34 36:05 16 77 Kurt Brekke Fjellgeitene M50-54 36:05 18 50 Adrien Dautheville BSI Friluft M23-34 36:06 19 27 Lars Engeli Fjellgeitene M45-49 36:34 20 42 Bjart Are Hellen Fjellgeitene M50-54 37:12 21 63 Oskar Tanum BERGEN M23-34 37:13 22 74 Alexander Ødegård Fludal Fjellgeitene M35-39 37:28 23 57 Samuel Langeland BERGEN M23-34 37:32 24 342 William Jensen BERGEN M23-34 37:44 25 47 Bjørnar Hornnes GODVIK M35-39 39:35 26 341 Ole Hjortland Fjellgeitene M40-44 41:01 27 61 Stian Skare Iversen BERGEN M45-49 42:06 28 30 Thomas Michelsen Fjellgeitene avd Åsane M45-49 42:26 29 81 Arne Olsen Bergen Kommune M55-59 42:44 30 80 John Fredrik Hatling Hatling NESTTUN M50-54 42:51 31 51 Håkon Halvorsen Vlfk M23-34 43:56 32 58 Andreas Gussiås Romuld VOLDA M23-34 44:46 1 83 Tom Svendsen EIDSVÅGNESET Trim herrer 45:57 2 282 Håkon Jensen Lorens BØNES Trim herrer 47:14 33 340 Eivind Frorud BSI Friluft M23-34 48:26 34 84 Lars Erik Sjurseth SØREIDGREND M35-39 48:46 3 90 Torstein Bøhm Starefossenløperne Trim herrer 49:52 4 4 Knut Matre Team Matre Trim herrer 50:36 5 67 Jan Harald Pedersen HYLKJE Trim herrer 52:15 6 70 Torbjørn Schjøtt Lie Handelsbanken Trim herrer 52:16 6 68 Tore Svein Nese Handelsbanken Trim herrer 52:16 8 13 Martin Alvær Tryg Trim herrer 1:17:20



Espen Roll Karlsen spurter inn mot målgang med Callum Smith i hælene. Kun ett sekund skilte de to i mål.

Hilde Fjellheim og Marianne Straume spurter mot mål. Disse blir de to beste i Trimklassen.

God og avslappet stemning på Brushytten etter løpet,



Solgunn E. Knardal vant seg et par løpesko. Platou Sport er en av sponsorene bak Bergen Fjellkarusell.

Tom Roger Johansen og Sverre Slethaug er to sentrale personer bak arrangementet Bergen Fjellkarusell, som henholdsvis tidtaker og løpsleder.

