I motsetning til sommerversjonen går alle løp i Hamarkarusellen Vinter i den samme 5 km-løype på opplyste gang- og sykkelveier i Prestrudområdet på Hamar. Dette er således en ypperlig anledning til å kjøre sitt private testløp gjennom vinteren, men alle er hjertelig velkomne uansett om ambisjonen er å gå eller løpe seg en tur uten tidtaking, konkurrere med seg selv, slå naboen eller konkurrerer mot andre aktive løpere og mosjonister.

De 6 løpene med fire ukers mellomrom:

Løp 1: Tirsdag 25.10-22

Løp 2: Tirsdag 22.11-22

Løp 3: Tirsdag 20.12-22

Løp 4: Tirsdag 17.01-22

Løp 5: Tirsdag 14.02-23

Løp 6: Tirsdag 14.03-23

Starten for alle løp og klasser går kl 18:00. Det benyttes bruttotid (startskudd) for rangering, men nettotid (mattestart) vil vises i resultatlista. Det er Innlandet Bedriftsidrettskrets som er arrangør. Påmelding og startkontingent er 100 kr som betales ved webpåmelding via EQ Timing. Har du en ambisjon om å delta i mer enn tre løp, lønner det seg imidlertid å melde seg på hele karusellen og betale 360 kr for alle 6 løp. Det er selvbetjent påmelding via EQ Timing helt til fram til starttidspunkt. Påmelding (eqtiming.com) og live resultatservice med mellomtider via EQ Timing.