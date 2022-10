Det var et yrende liv på Furumo Idrettspark for 40. året på rad. (Foto fra løpets facebookside)

Dette var 40. gangen Modum FIK arrangerte "høstens vakreste løpetur" i det flotte terrenget . I tillegg til nær 700 aktive var det et tilsvarende antall barn i aksjon på 600 meter og 1,5 km, og med turmarsjdeltakere var det over 1500 i aktivitet under årets begivenhet på Geithus.

5 km

På 5 km var Ronny Losoa, Sigdal Friidrettsklubb et hakk vassere enn de øvrige med 15:45. Vetle Flage, Hemsedal IL fulgte snaut halvminuttet bak og klubbkameraten Lars-Olav Vidvei tok 3. plassen. Her løp 13-åringen Per August Halle Haugen, IL Runar en ny sterk 5 km på 16:53 og ble 5. mann. I den andre enden av aldersklassene løp Kristen Aaby, Sigdal FIK (61) inn til 17:23 som var dagens 7. beste tid. Begge topper årsstatistikken i sine aldersklasser etter sine prestasjoner i den raske løypa i Drammen i september på henholdsvis på 16:13 og 16:39.

Tre kvinner løp under 20 miutter i Modum da Sturla-ungdommene Tuva Meinke Kylland (16) og Vienna Skinnes (12) vant dobbelt med tidene 19:11 og 19:56. Benedicte Solvin, Modum Friidrettsklubb tok 3. plassen på 19:57.



Fra starten på 5 km med vinner Ronny Loosa (961) i første rekke. (Foto fra løpets facebookside)

10 km

10 km for menn ble en jevn affære mellom Tjalve-løperen Iver Glomnes som stakk av med seieren på 32:31, åtte sekunder foran langveisfarende Piera Tobiassen fra Sirma IL. Henrik Nilsson, SK Vidar tok 3. plassen 45 sekunder bak.



Marte Emilsen var en klar vinner på kvinnenes på 41:28, mens det var tettere mellom de to neste i mål, Guro Person og Mette Ottesen Bergh som klokket inn hhv. 53 sekunder og 1.08 minutt senere.

Starten på 10 km. ​(Foto fra løpets facebookside)

Pallen på kvinnenes 10 km ble besatt av (fra v.) toer Guro Person, vinner Marte Emilsen og treer Mette Ottesen Bergh.​ (Foto fra løpets facebookside)



Furumomilas nettsider

Furumomila på Facebook

Furumomila samleside

De beste i Furumomila 15.10.2022: Kvinner 10 km: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marte Emilsen LIER K23-34 41:28 00:00 2 Guro Person SKI K35-39 42:21 00:53 3 Mette Ottesen Bergh Kniveåsen Rønners K40-44 42:36 01:08 4 Frøy Bøe Løkke Eiker-Kvikk K14-15 43:20 01:52 5 Hanna Blom Breivik Kongsberg IF K50-54 43:20 01:52 6 Mari Haugen Sintef Energi BIL K35-39 43:48 02:20 7 Lillian Simones Kif Friidrett K55-59 43:52 02:24 8 Tina Martinsen KONGSBERG K23-34 44:04 02:36 9 Birgit Flattum Muggerud Modum Friidrettsklubb K40-44 44:09 02:41 10 Marita Miljeteig Danielsen Sparebank 1 Sørøst-Norge K35-39 44:50 03:22 Menn 10 km: 1 Iver Glomnes IK Tjalve M23-34 32:31 00:00 2 Piera Tobiassen Sirma IL M23-34 32:39 00:08 3 Henrik Nilsson SK Vidar M23-34 33:16 00:45 4 Magnus Nævra OSLO M35-39 34:56 02:25 5 Jens Kristoffer Dyrdahl Berger IL M16-17 35:23 02:52 6 Jonathan Alsaker Arentz IK Sturla M18-19 35:38 03:07 7 Sigurd Sollien HULBAK Hemsedal IL M23-34 35:59 03:28 8 Emil Amundsen Konnerud IL M16-17 35:59 03:28 9 Benjamin Hunstad Konnerud IL M16-17 36:07 03:36 10 Gabriel Weatherup DRAMMEN M14-15 36:17 03:46 Kvinner 5 km: 1 Tuva Meinke Kylland Sturla K16-17 19:11 00:00 2 Vienna Skinnes Sturla K12-13 19:56 00:45 3 Benedicte Solvin Modum Friidrettsklubb K35-39 19:57 00:46 4 Hannah Martine Bergh Sturla K12-13 20:03 00:52 5 Emma Sørgård Ringkollen SK K14-15 20:29 01:18 6 Hilde Hovdenak VESTFOSSEN K50-54 20:36 01:25 7 Sigrid BYE Eidsvold Værks Skiklub K23-34 21:23 02:12 8 Nora Levang Gjesdal IL K16-17 21:24 02:13 9 Hanne Øien HØNEFOSS K50-54 21:29 02:18 10 Synne Oma Engevik DRAMMEN K14-15 21:48 02:37 10 Sunniva Vik Mjøndalen IF K12-13 21:48 02:37 Menn 5 km: 1 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb M40-44 15:45 00:00 2 Vetle Flage Hemsedal IL M23-34 16:13 00:28 3 Lars-Olav Vidvei Sigdal Friidrettsklubb M23-34 16:30 00:45 4 Mikkel Trøstheim Flåværingen IL M23-34 16:49 01:04 5 Per August Halle Haugen STAVERN M12-13 16:53 01:08 6 Mats Nagelsen Hansen Skagerrak Sportsklubb M35-39 17:01 01:16 7 Kristen Aaby Sigdal FIK M60-64 17:23 01:38 8 Iver Løvgaard Faksvåg Ullensaker/Kisa M12-13 17:33 01:48 9 Ole Håkon Ryen Nesbyen IL M16-17 17:55 02:10 10 Erlend Juven Nesbyen IL M16-17 18:21 02:36



ALLE RESULTATER