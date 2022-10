I sin helt nye terrengsko Trailfly Ultra G 280 har Inov-8 tatt i bruk sitt nye nitrogeninfunderte mellomsåleskum Flyspeed. Dette skal gi brukeren en energiretur på hele 65-68 prosent, bedre støtdemping og dermed også en lettere og mer behagelig løpetur. En standard skummellomsåle gir til sammenligning 45-48 prosent energiretur.



I tillegg har Trailfly Ultra G 280 yttersålen G-Grip som er forsterket med grafén. Grafén (engelsk: graphene) er for de fleste kjent fra blyanten siden grafitti (blyet i blyanten) er bygd opp av grafén. Grafén er ett atom tykt og det tynneste og sterkeste materialet som vi kjenner til. Det er 200 ganger sterkere enn stål og 1000 ganger lettere enn papir. Samtidig er det både fleksibelt og gjennomsiktig. Med grafén i yttersålen skal dette gi økt slitestyrke og godt grep.

Når det gjelder overdelen av mesh, så skal denne være av et pustende, elastisk materiale med en polstret pløse. Dette skal gi økt komfort uten at det går på bekostning av slitestyrken. Passformen skal være designet for å støtte og tilpasse seg fotens naturlige hevelse og opphovning når du løper lange distanser.



Skoen har også Inov-8 sin bredeste tåboks, noe som skal gi ekstra rom og komfort for tærne. Skoen har dessuten ekstra beskyttelse foran i tåboksen.



Inov-8 Trailfly Ultra G 280

Vekt: 280 gram

Sålehøyde: 33 mm - 25 mm

Dropp: 8 mm

Pris: 2100 kr



