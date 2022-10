Det var rundt 200 deltagere i Rekordløpet Lier den 16. oktober, nokså jevnt fordelt mellom 5 og 10 kilometer, samt halvmaraton. På 5 km var det de yngste løperne som var de raskeste. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson var her beste kvinne med vinnertiden 17:57, som holdt til ny klasserekord for Rekordløpet i K14-15, en forbedring av den gamle med halvannet minutt. I samme aldersklasse var også de neste to på resultatlisten, Linnea Hove Låhne og Marte Kristine Kollerød Høidalen.

Beste mann på 5 km ble Nahom T. Tewelde som med tiden15:32 forbedret Rekordløpets klasserekord i M16-17 med nesten to minutter. Kristian Johansen og Thomas Roth fulgte på de neste plassene. Ikke seier for 800-metereksperten her altså.

På 10 kilometer ble beste kvinne Linn Beate Onsrud foran Åsa Klakegg Thorsen og Marie Haga. Beste mann ble her Njål Tyssing som med 33:23 kommer godt opp på listen med årsbeste i M40-44.

Og det gikk skikkelig unna på halvmaraton der Kristin Waaktaar Opland vant kvinneklassen på sterke 1:16:51. Dette er årets nest beste tid i K40-44 i Norge. Neste kvinne i mål ble Kjersti Væge, også hun løper i K40-44, men hun ankom 23 målet minutter etter vinneren.

Jens Bjertnæs vant herreklassen på halvmaraton, foran Jon Shaw og Jostein Gallis.

5 kilometer

14 beste kvinner:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Wilma Bekkemoen Torbiörnsson 186 Ull/Kisa friidrett K14-15 17:57 17:55 2 Linnea Hove Låhne 155 Asker skiklubb K14-15 18:31 18:29 3 Marte Kristine Kollerød Høidalen 200 Lyn ski/Oslo skiskytterlag K14-15 18:37 18:34 4 Hilde Brennskag 143 Gular IL/Deloitte BIL K23-39 18:44 18:40 5 Hanne Eggereide 209 twr lundmarks K23-39 18:59 18:51 6 Aurora Kanutte Brandt Sande 225 IL Koll K14-15 19:06 19:02 7 Cathrine Grønbech 192 IL i BUL K18-19 19:30 19:23 8 Unni Kveldro 152 Asker Skiklubb K23-39 19:34 19:28 9 Karoline Saltermark 96 EY BIL / twr lundmarks K23-39 19:39 19:29 10 Linn Ter Kuile 174 twr lundmarks K23-39 20:00 19:51 11 Kamilla Nesset Saltermark 122 twr lundmarks K23-39 20:07 19:57 12 Marte Nesheim 156 K23-39 20:22 20:15 13 Anette Isabelle Jensen 127 Bamford1869 K40-44 21:05 20:58 14 Linda Marie Fjeldberg 210 Sjåstad Vestre Lier K23-39 21:10 21:06

15 beste menn:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Nahom T Tewelde 246 If Sturla M16-17 15:32 15:32 2 Kristian Johansen 159 Veidekke BIL M23-39 15:56 15:55 3 Thomas Roth 123 Ullensaker Kisa IL M23-39 16:17 16:16 4 Daniel Næss 211 Skarphedin friidrett M23-39 16:37 16:37 5 Magnus Lindhjem-Godal 105 Tyrving IL M16-17 16:54 16:53 6 Tobias Nymo Melseth 162 M23-39 16:56 16:56 7 Ragnar Nersten 230 Stabæk M23-39 16:58 16:58 8 Sigurd Nørstebøen 20 OSI Triatlon M23-39 17:05 17:03 9 Tom Dønnem 131 IMOM M50-54 17:28 17:26 10 Sindre Lokreim Bolstad 213 ØSIL M23-39 17:43 17:41 11 Svein Egil Linnerud 193 Eidsiva BIL M60-64 17:58 17:55 12 Kristian Jørgensen 219 Team HIH M23-39 17:58 17:56 13 Nicolaj Tidemand 144 RunAgain M45-49 18:12 18:08 14 Bjørnar Melum 102 Åfjord løpeklubb M23-39 18:16 18:13 15 Steffen Bugge 181 Bamford1869 M23-39 18:27 18:23

10 kilometer:



Njål Tyssing vinner 10 km.

15 beste menn:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Njål Tyssing 140 Velledalen IL M40-44 33:23 33:23 2 Henrik Nøkleby 248 Team Driv Trening M23-39 33:57 33:57 3 Marius Borger 234 Spydeberg IL M40-44 34:03 34:03 4 Øyvind Sanden Seier 101 M23-39 34:05 34:05 5 Martin Hansen 80 M23-39 34:27 34:27 6 Brynjar Lien Schulerud 91 Tromsø Løpeklubb M40-44 35:09 35:08 7 Ørjan Johansen 232 Team Nurmi M40-44 35:47 35:45 8 Jon Per Nygaard 168 FIK Ren-Eng M55-59 36:02 36:02 9 Jardar Tosterud 130 M23-39 36:38 36:28 10 Sebastian Graf Stenberg 27 M23-39 36:34 36:31 11 Andreas Ask 75 TEAM HIH M23-39 36:54 36:52 12 Karl Magnus Fredriksen 103 M40-44 36:59 36:57 13 Eirik Ottesen 126 SK Vidar M45-49 37:02 36:59 14 Eirik Byklum 242 - M50-54 37:04 37:00 15 Yiannis Filolias 149 Sk Vidar M45-49 37:05 37:02



Linn Beate Onsrud.

Resultat 10 km kvinner:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Linn Beate Onsrud 76 Team sportsmanden K23-39 39:30 39:25 2 Åsa Klakegg Thorsen 160 K23-39 41:58 41:52 3 Marie Haga 173 Oslo Idrettslag - Triatlon K23-39 42:16 42:13 4 Ida Erlien 44 K23-39 49:47 49:37 5 Eline Karijord 56 K20-22 57:20 57:09 6 Mette Sollie Moen 16 Middagsklubben Gymnastikkforening K45-49 1:01:49 1:01:38 7 Elisabeth Holien 15 K23-39 1:06:08 1:05:57

Halvmaraton:



Det gikk fort unna med Kristin Waaktaar Opland. Med tiden 01:16:51 må vi i Kondis muligens oppdatere vår artikkel som vi laget om henne sist vinter: Kristin Waaktaar Opland løper halvmaraton på 1.23 uten rigid treningsplan

Resultat kvinner halvmaraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Kristin Waaktaar Opland 203 Flatås IL K40-44 1:16:51 1:16:51 2 Kjersti Væge 108 Kyrksæterøra IL K40-44 1:39:47 1:39:40 3 Ingunn Monsen 118 F55-59 1:43:23 1:43:11 4 Magda Stolarczyk 61 K23-39 1:45:16 1:45:06 5 Nina Lysfjord 81 K40-44 1:49:02 1:48:48 6 Toril Gylterud 214 Jutul K70-74 1:52:08 1:51:55 7 Marthe Moengen 179 K23-39 1:55:28 1:55:17 8 Torunn Tofteng 191 Romerike Ultraløperklubb K60-64 2:00:12 2:00:05



Jens Bjertnæs.

15 beste menn halvmaraton: