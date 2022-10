Heldigvis for Eilish McColgan så hadde hun Europa-rekorden fra før – med 30.19. Det var med andre ord bare snakk om en rekordforbedring med 1 sekund, men det er jo uansett gøyere å sette både personlige og europeiske rekorder enn å ikke gjøre det.

Hovedpersonen tar det imidlertid pent og skriver følgende i en oppdatering på Facebook:

"Sjølsagt skuffa over denne nyheten, men slike ting skjer! Er takknemlig for at min britiske og europeiske rekord på 10 km fra Great Manchester Run fremdeles står. Så egentlig er det ikke noe som forandrer seg for meg – 30.19 er fremdeles persen min!"

Til BBC uttaler hun:

– Det hadde vært fint å avslutte sesongen med en pers og enda en rekord, men for meg er ikke dette verdens undergang. Jeg er sikker på det er haugevis med løp rundt omkring i verden som ikke er målt korrekt, og eneste grunnen til at dette løpet fikk så mye oppmerksomhet, var at jeg satte rekord der. Så antakelig har jeg gitt arrangøren hodebry.

Det er imidlertid ikke første gangen at Great Scottish Run surrer med løypemålinga. I 2016-utgaven var det halvmaratonløpet som viste seg å være 150 meter for kort. Da trodde skotske Callum Hawkins at han hadde satt skotsk rekord med 1.00.24. Hawkins vant for øvrig halvmaratondistansen i årets løp, på mer beskjedne 1.03.35.

Til sammen deltok ca. 20 000 løpere på 10 km og halvmaraton under årets Great Scottish Run. Løpet som ble avlyst både i fjor og i forfjor, går i Glasgow.



Callum Hawkins vant halvmaratonløpet foran Adam Craig og Callums bror, Derek Hawkins. (Foto: arrangøren)





Til sammen deltok ca. 20 000 løpere på halvmaraton og 10 km i Great Scottish Run. (Foto: arrangøren)