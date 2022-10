(Alle foto: Arne Dag Myking)

Maratonkarusellen har fått en ny gangvei som erstatter en litt kronglete del av løpstraséen som man har måttet leve med så lenge det har pågått bygging av nytt veisystem mellom Bergen og Os. Nå er riktig nok ikke denne veien åpnet ennå, men gang- og sykkelveien er klar.

Det er ikke bare motorveikryss og biltrafikk deltakerne for oppleve i løypen til Maratonkarusellens. Veien langs Kalandsvannet er en av de mest idylliske turene man kan løpe i Bergensområdet.

Bergen Maraton var årets nest siste løp i regi av Maratonkarusellen, og det var denne gangen gode løpsforhold, med 8 - 9 grader og nokså vindstille. Og det regnet ikke.

På helmaraton var det trioen Martin Karlsen, Stein Henrik Olaussen og Njål Pedersen som tok initiativet og satte fart fra start av, men etter hvert dro Martin Karlsen fra de to og fortsatte resten av løpet alene inn til seier. Stein Henrik Olaussen og Njål Pedersen holdt lenge følge, men Stein Henrik klarte å dra fra Njål på det siste stykket inn mot mål.

I mål fikk Kondis en slags déjà vu-følelse da vi tok bilder av vinner Martin Karlsen. Han vant nemlig dette løpet i fjor også, og det var da hans debut på maraton. Han kunne fortelle at han ikke hadde deltatt på så mange maraton etter det.

– Men jeg skal delta på Jessheim Vintermaraton om tre uker, røper Martin Karlsen.

Det var 12 kvinner i alle aldre som hadde valgt å løpe helmaraton. To av disse fulgte hverandre som skygger og hadde samme passeringstider på alle passeringspunkter, det var Hilde Beate Daland og Lisa Nilsen. På den siste milen klarte Hilde Beate Daland å løpe fra den langt yngre Lisa, og i mål hadde hun en seiersmargin på nesten tre minutter. Tredjeplassen tok Gro Anita Aartun Imsland.

Blant mennene var Sjur Ferkingstad ikke til å true på halvmaraton, han løp alene inn til seier på 1:15:42. Jon Are Sundland og Daniel Botnevik fulgte etter på de neste plassene, 4 -5 minutter etter Sjur.



Stein Henrik Olaussen åpner friskt sammen med Martin Karlsen og Njål Pedersen. Etter løpet kunne Stein Henrik fortelle at han aldri har negativ splitt på maratonene sine: – Aldri.



Hilde Beate Daland (133) løper hele veien som beste kvinne, og vinner da også. Her med Geir Jensen ved siden av seg.



..men Lisa Nilsen henger på Hilde Beate Daland helt til det gjenstår en mil å løpe. Tar andreplassen.

Resultater kvinner helmaraton:

Pl. Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 133 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 50-54 3:19:16 2 1919 Lisa Nilsen BERGEN Kvinner 23-34 3:22:03 3 2093 Gro Anita Aartun Imsland Vindafjord IL Kvinner 45-49 3:31:29 4 2038 Svetlana Sorokina BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 3:36:36 5 2050 Edna Karin Boge Leikvoll Bfg Bergen Løoeklubb Kvinner 60-64 3:44:13 6 1921 Marianne Bergli BERGEN Kvinner 23-34 3:47:28 7 1924 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Kvinner 35-39 3:55:00 8 1923 Lisa Sølvberg VOSS Kvinner 23-34 4:02:56 9 1927 Lise Lithun Gjesdal IL Kvinner 60-64 4:08:43 10 1920 Jovita Espeland NESTTUN Kvinner 23-34 4:14:31 11 1922 Judita Baltrusaite FYLLINGSDALEN Kvinner 23-34 4:14:31 12 1925 Bente Dyrøy Bødker TYSSE Kvinner 40-44 4:39:09



Gro Anita Aartun Imsland løper inn til tredjeplassen.



Martin Karlsen vinner helmaraton på gode 2:36:21.

20 beste menn maraton:

Pl. Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2037 Martin Karlsen SØREIDGREND Menn 23-34 2:36:21 2 76 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis Menn 35-39 2:44:02 3 1896 Njål Pedersen Gainz Menn 20-22 2:44:47 4 2044 Eivind Vestbøstad Eviny BIL Menn 40-44 2:44:53 5 2012 Anders Austad BFG Bergen LK SSR Racing Menn 23-34 2:45:48 6 145 Håvard Berland BFG Bergen LK/Equinor BIL Menn 40-44 2:45:48 7 1914 Hugo Olsen BFG Bergen Løpeklubb / Telenor Telesport Bergen Menn 50-54 2:48:44 8 75 Ole Guterud BERGEN Menn 23-34 2:54:09 9 136 Henrik Løseth Jansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 2:54:47 10 1907 Thomas Tvedt Bergen Løpe Klubb Menn 40-44 2:55:32 11 1905 Stian Stenseth BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 2:55:53 12 2075 Ole Johnny Carlsen VOSS Menn 35-39 2:58:08 13 2076 Stig Kongsvik Hyllestad IL Menn 35-39 2:59:37 14 1908 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES Menn 40-44 3:01:45 15 80 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 3:03:07 16 1901 Richard Lunde Regnbueklubben Menn 35-39 3:05:22 17 1897 Tøger Trettsveen NESTTUN Menn 23-34 3:07:26 18 2035 Ove Wolff Hyllestad IL / Ove Wolff Menn 55-59 3:08:09 19 84 Trond Pedersen Ask/Løp Sammen Askøy Menn 55-59 3:09:15 20 1911 Geir Nygård Førde IL - Friidrett Menn 50-54 3:12:25



Njål Pedersen og Stein Henrik Olaussen løp sammen store deler av løpet. Hvem av dem som tok andreplassen ble ikke avgjort før helt mot slutten av løpet.



Bjørn Kåre Gjerde er en av landets mest rutinerte maratonløpere. Han ligger på andreplass i oversikten over dem som har løpt flest maraton, bare slått av Inge Asbjørn Haugen. Dette var hans maraton nummer 442.



Frode Floen og Kasper Brandt Slettebakken er engasjerte deltakere i Kondistreninga Radøy.



Judita Baltrusaite og Jovita Espeland.



Per Audun Heskestad åpner med masse energi.

Høstfargene hadde fargelagt hele løypen.

Starten har gått på halvmaraton og Sjur Ferkingstad går rett i tet.



Løpsleder Morten Hauso kunne før løpet vise attasten på at den nye løypen var godkjent i løypemålingen.



Synne Hoggen Nybø vinner halvmaraton.Men dette er ikke noe typisk distans for henne: – Det må sikkert være 10 år siden jeg løp en halvmaraton. Jeg driver helst med fjelløp, forteller hun.

20 beste kvinner halvmaraton:

Pl. Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1999 Synne Hoggen Nybø Sintef Ocean Kvinner 23-34 1:23:03 2 2030 Ingrid Furnes Havre BERGEN Kvinner 18-19 1:29:39 21 93 Marit Widding Team Stram Line/Jøsok Prosjekt Kvinner 40-44 1:39:54 3 2036 Kristel Knudsen Starefossløpinnene Kvinner 45-49 1:40:19 4 130 Tone Raaen Bergen Triathlon Club Kvinner 45-49 1:42:34 5 95 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 1:43:38 6 2067 Vilde Blindheim Lien Løpelag Kvinner 23-34 1:45:03 7 2011 Monica Moe Loddefjordløperne Kvinner 50-54 1:45:12 8 1990 Lena Due-Sørensen VOLDA Kvinner 23-34 1:45:35 9 1991 Ida Aune Forsberg SARPSBORG Kvinner 23-34 1:52:17 10 2053 Marion Stamnes BERGEN Kvinner 40-44 1:53:08 11 134 Oddny Ringheim Vik IL Kvinner 60-64 1:54:46 12 2002 Marte Gjøen-Gjøsæter SANDSLI Kvinner 23-34 1:58:19 13 2010 Beata Danabre BIL Equinor Kvinner 50-54 1:59:50 14 1995 Julie Pedersen BERGEN Kvinner 23-34 1:59:57 15 2009 Mona Tvedt BLOMSTERDALEN Kvinner 50-54 2:00:50 16 2006 Gabi Timofte LINDÅS Kvinner 45-49 2:01:49 17 2031 Irene Hagen Lunde SANDE I SUNNFJORD Kvinner 55-59 2:02:05 18 1992 Frida Fjeldsbø Lundberg LAKSEVÅG Kvinner 23-34 2:03:13 19 1994 Josefine Hansen OSLO Kvinner 23-34 2:05:22 20 2007 Nina Fiskaaen GODVIK Kvinner 45-49 2:09:32

De tre beste menn på halvmaraton: Jon Are Sundland, Sjur Ferkingstad og Daniel Botnevik.

20 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2077 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb Menn 40-44 1:15:42 2 2052 Jon Are Sundland FRI IL Menn 40-44 1:19:50 3 1952 Daniel Botnevik Opptur Motbakkeklubb Menn 23-34 1:20:32 4 2073 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG Menn 23-34 1:21:15 5 2069 Maciej Gargula BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:22:15 6 2039 Torstein Karlsen SANDSLI Menn 23-34 1:23:08 7 2091 Robert Nilsen LODDEFJORD Menn 40-44 1:23:53 8 1968 Knut Stensland Sotra Sportsklubb Menn 40-44 1:24:54 9 2066 Arturas Minikauskas Varegg Fleridrett Menn 40-44 1:25:03 10 2051 Sølve Solheim RÅDAL Menn 23-34 1:26:34 11 1975 Morten Teigen Hansa Menn 50-54 1:27:00 12 2094 Lars Johnsen KLEPPESTØ Menn 40-44 1:27:07 13 1953 Martin Knutsen ASK Menn 35-39 1:27:21 14 1980 Hans Olav Nybø BFG Bergen Løpeklubb Menn 55-59 1:27:33 15 115 Jon Anders Kongsrud BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 1:27:43 16 127 Erlend Torsvik Sotra SK/Acos Sporty Menn 45-49 1:27:48 17 1929 Claus Andersen TAU Menn 20-22 1:27:51 18 1967 Harald Molven Sk Odda Menn 40-44 1:28:15 19 2082 Thomas Edvinsen KLEPPESTØ Menn 45-49 1:28:25 20 2080 Kenneth Blom Trio Menn 55-59 1:28:35

Trond Pedersen er initiativtager til gruppen "Løp sammen Askøy". Her minner han Kondis på at vi må skrive at de skal arrangere Askøytrippelen neste helg. Det er både et motbakkeløp, et terrengløp og et baneløp i samme pakken.

To fornøyde løpere: Hugo Olsen har fått hjelp av Jonny Andersen til holde farten oppe den siste milen på hans maratonløp. Det førte til en ny pers for Hugo: 2:48:44. Dette gir en femteplass på årsstatistikken for klasse Menn 50-54.



Bergen Maraton i Maratonkarusellen må ikke forveksles med Bergen City Marathon, som er en urban bymaraton med masse publikum i løypen. Det var publikum her også, men ikke så urbane.



Ove Wolff pleier å delta i Maratonkarusellen.



Edna Karin Boge Leikvoll, Frode Floen og Kasper Brandt Slettebakken i fint driv langs Kalandsvannet.