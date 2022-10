Les Templiers får ikke like mye oppmerksomhet som for eksempel Ultra-trail du Mont Blanc, men løpet samler hvert år en stor mengde naturglade løpere på en rekke ulike distanser. 80 kilometeren, Les Grand Trail des Templiers, er den mest prestisjetunge distansen i denne løpsfestivalen. Med 7000 euro i premie til beste kvinne og mann, og også pengepremier til de ni neste på resultatlista, trekker den til seg mange sterke løpere.

Herreklassen ble vunnet av den meritterte amerikaneren Jim Walmsley, som ledet store deler av årets UTMB og til slutt ble nummer fire. Han har vunnet Western States tre ganger og har løyperekorden der. På kortere distanser har han så gode perser som 13.52,87 på 5000 m og 29.08,88 på 10000 m. Nå vant han med 17 minutters margin og var den eneste som klarte ei tid under 7 timer. Løypa er ikke like kupert og teknisk som en god del andre terrengultraløp, men 80 kilometeren har like fullt 3530 hm samla stigning/fall.

Beste norske ble Kristoffer Eftedal som ble nummer 17 og var 1 time og 13 minutter bak vinneren. Eftedal løp tidligere i høst inn til bronse i NM terrengultra. 28-åringen fra Sandefjord har også en fjerde- og en femteplass fra NM, og nå fikk han prøve seg mot løpere på høyt internasjonalt nivå. I Strava-rapporten oppsummert han løpet slik:



"Startet veldig bra, fikk litt mageproblem, hentet meg inn igjen.​"



Kristoffer Eftedal fikk testa seg sjøl gjennom den varierte løypa i det sørlige Frankrike. (Foto: Stian Tveten)



Krampeproblemer

​Det er et uttrykk som heter "å løpe til krampa tar deg", og det gjorde Sindre Buraas i det 80 km lange Le Grand Trail des Templiers. I Strava-oppdateringen skrev han følgende om løpet og sin egen opplevelse.



"Først og fremst er det et veldig fint løp. Morsom løype, god stemning og fine forhold.

Jeg gikk som vanlig offensivt ut og feiler på en av hovedoppgavene mine for dagen, nemlig å åpne kontrollert og få til et jevnt løp. Om det er bare det som er årsaken til at krampene kommer allerede på 40 km og aldri blir borte, er ikke sikkert, men det hjelper i hvert fall ikke. En irriterende tabbe når jeg har forberedt meg bedre enn til mange andre løp i år både med trening og ikke minst med tanke på næringsinntak osv.

Da krampene ikke avtok, men snarere eskalerte i styrke og kom hyppigere, var løpet så si over ved 45 km. Derfra og inn ble det veldig mye gåing, tøying og noe frustrasjon. Det er en åpenbar og ærlig sak at så lange distanser ikke er min sterkeste side som løper, men allikevel er det noe veldig fascinerende og spennende med disse løpene. En ting er sikkert, det blir ikke noe lengre løp enn dette med første, sannsynligvis blir det fokus på noen av de litt kortere ultratrail-distansene kommende sesong."

Til Kondis understreker Sindre at deltakelsen hans i slike lange terrengløp handler om noe mer enn gode plasseringer.

– Jeg er ikke godt nok trent og har kanskje heller ikke en muskulatur som er laga for slike lange løp, men det er likevel en opplevelse å være med. For meg var det også viktig å komme til mål sjøl om det etter hvert ble en slitsom reise. Samtidig skal jeg innrømme at jeg løp for å få til en så god plassering som mulig, og jeg er litt irritert på meg sjøl over at jeg ikke klarte å holde igjen nok i starten.

Til slutt ble det en 62. plass på Sindre som holdt på i ni og en halv time. Tredje løper i team Hoka x untold movement, Stian Dahl Sommerseth, var en av de som ikke kom til mål. Kvinneklassen ble vunnet av franske Camille Bruyas på 8.23.06.





Sindre Buraas fikk problemer med krampe i leggene allerede halvveis, og på de siste 40 kilometerne ble det mye gåing. (Foto: Stian Tveten)



På den 35,6 km lange Marathon du Larzac løp Kristiane Holmøy inn til en 13. plass. Hun bukte 5.10.58 og var 1.23.35 bak den franske vinneren.



På den lengste distansen, den 106 km lange Endurance Trail, fullførte fire menn som løper for Grenland Ultra Runners. Irvin Kilde var best av dem og kom på 68. plass etter å ha holdt på i nesten 15 timer. Tonje Andresen ble nummer 60 i kvinneklassen med tida 22.56.14.

På 66 kilometeren fant vi én norsk løper, Simen Nordby, som ble nummer 80 med 9.23.39.

Les Templiers har 13 forskjellige distanser inkludert barneløp på programmet. Start og mål er i Millau som ligger et godt stykke inn i landet nordvest for Montpellier.

I alt starta 8813 løpere, og 2364 av dem var kvinner. 7960, det vil si 90,32 prosent, tok seg til mål. Hele 97 prosent av deltakerne var franske.



Sjøl om løypene i Les Templiers blir regna for å være nokså løpbare, byr de likevel på varierte utfordringer. (Foto: Cyrille Quintard)



Grand Trail - 80 km menn 1 Jim WALMSLEY HOKA/WAHOO USA (Etats-Unis) SE H 06:56:16 2 Sebastien SPEHLER Team Salomon FRA (France) SE H 07:13:13 3 Matthieu SIMON Saint-Lary Aure Athlétisme FRA (France) SE H 07:19:21 … 17 Kristoffer EFTEDAL HOKA x untold movement NOR (Norvège) SE H 08:09:37 62 Sindre BURAAS HOKA x untold movement NOR (Norvège) SE H 09:29:55 Endurance Trail - 106 km menn 1 Théo LE BOUDEC ALTRA RUNNING FRA (France) ES H 11:06:15 2 Gwendal MOYSAN Fartleck FRA (France) SE H 11:18:42 3 Alban BERSON Altra Brubeck scba FRA (France) V1 H 11:31:07 … 68 Irvin KILDE Grenland Ultra Runners NOR (Norvège) SE H 14:49:43 416 Stian TVETEN Grenland Ultrarunners NOR (Norvège) V1 H 19:06:59 513 Gábor MAGYARI Grenland Ultra Runners NOR (Norvège) V1 H 20:11:45 572 Steinar LOVAS Grenland Ultrarunners NOR (Norvège) V2 H 20:49:07 Marathon du Larzac - 36 km kvinner 1 Audrey CARRERE DIT COUSTIE Foulées Pau Béarn FRA (France) SE F 03:47:23 2 Sophie BORDERES FRA (France) SE F 03:51:16 3 Marjorie THOMAS FRA (France) SE F 04:02:41 ... 13 Kristiane HOLMØY Gjerpen IF / Grenland Ultra Runners NOR (Norvège) SE F 05:10:58 Endurance Trail - 106 km kvinner 1 Julie MARINI FRA (France) SE F 13:31:47 2 Julia HARNIE FRA (France) SE F 13:45:35 3 Céline FINAS FRA (France) SE F 13:59:28 … 60 Tonje ANDRESEN NOR (Norvège) V2 F 22:56:14 INTÉGRALE DES CAUSSES - 66 km 1 Paul CORNUT-CHAUVINC Pau personal training FRA (France) SE H 06:20:40 2 Romain BIDAU Ua lourdes FRA (France) SE H 06:24:19 3 Morgan PLATET TEAM TRAIL LTC FRA (France) SE H 06:37:11 … 80 Simen NORDBY Gjerpen IF / Grenland Ultra Runners NOR (Norvège) SE H 09:23:39



Fjellene i denne delen av Frankrike er ikke høyalpine, men de inneholder mange flotte og særprega formasjoner. (Foto: Greg Alric)