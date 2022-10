Varegg har igjen startet opp sine årvisse løp til Blåmanen. De pleier å variere løypene opp, og det første løpet gikk den spektakulære kammen opp til Sandvikspilen via permisjonsstien til Sandviksbatteriet. Dette er en løype med mange høydemeter og mye melkesyre, så det er sterkt å komme opp på tider rundt 40 minutter, slik de beste gjorde. Beste kvinne ble en dansk løper, Katrine Villumsen. Men hun har vist at hun behersker fjelløp og er i god form, tidligere denne måneden vant hun «Blåmanen By Night». Ida Vabø og Caroline Christie fulgte på de neste plassene på resultatlisten for kvinner.

Beste menn ble denne gangen en ungdom, Vegard Magnussen. Han klokket inn på Blåmanen minuttet foran Ørjan Nilsen. Bjarne Andreas Bakke fulgte deretter.

Men det er selvsagt klassevise resultatlister i dette løpet, så sjekk gjerne hvordan den ser ut:

Resultatlister for Blåmansløpet 22. oktober

De to neste løpene arrangeres lørdagene 5. november og 19. november.



Starten i Fjellveien. (Foto: arrangør)

10 beste kvinner:

Plass Navn Klubb Tid 1 Villumsen,Katrine Varegg 42:48 +00:00 2 Vabø,Ida Uten klubb 44:19 +01:31 3 Christie,Caroline Varegg-Fjellgeitene 45:52 +03:04 4 Klokkeide,Kristin Madsen Fjellgeitene 49:02 +06:14 5 Straume,Marianne Fjellgeitene 49:09 +06:21 6 Trösse,Christiane Varegg / UBIL 49:16 +06:28 7 Ebbesen,Marit Helen Uten klubb 51:33 +08:45 8 Feldborg,Mille Fjellgeitene 53:14 +10:26 9 Sommer,Nancy Varegg-Fjellgeitene 53:26 +10:38 10 Tufte,Gro Uten klubb 54:06 +11:18



Katrine Villumsen, her fra Sørfjorden halvmaraton.



Målgang med brikkestempling ved Blåmanen. (Foto: arrangør)

10 beste menn:

