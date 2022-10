Mange av favorittene samlet før søndagens løp. (fra v.) Filimon Abraham, Selly Kaptich, Race-Direktor Jo Schindler, Yeshi Chekole, Gebru Redahgne, Charles Ndiema, Martin Kosgey, Helah Kiprop, Thea Heim und Hendrik Pfeiffer (Foto: www.photorun.net)

Frankfurt Marathon gjorde comeback etter to års pause på grunn av korona-pandemien. Den 39. utgaven søndag hadde over 11.500 påmeldte og inkludert arrangementer på kortere distanser var det totalt rundt 20 000 utøvere i aksjon. Eliteløperne sikter alltid mot gode tider i Frankfurt, og etiopiske Gebru Redahgne og kenyanske Selly Kaptich hadde med 2:05:58 og 2:21:09 de beste personlige rekordene i feltet.

Solo den siste mila

Brimin Misoi hadde bare 6. beste personlige rekord før søndagens løp i Frankfurt, men viste seg som den sterkeste etter to jevne halvdeler med marginale 13 sekunders positiv splitt. En stor tetpulje passerte halvveis på 1:02:58, men ved 30 km var det kun landsmannen Samwel Mailu som greide å følge Misoi. Ved passering 35 var Misoi i klar ledelse med 23 sekunder, og resten ble et sololøp som endte med 2:06:11 og ny personlig rekord med hele to og et halvt minutt.

Etiopieren Derese Ulfata tapte kampen om 2. plassen og kom inn på 2:07:30. Hans landsmann Balew Derseh var 4. og sistemann under 2:10 med 2:09:21.

Selly Kaptich utenfor løperhotellet ved siden av en skulptur av en dyreart som hun eier mange av hjemme i Kenya. (www.photorun.net)

To minutter bak pers

- Jeg har tro på at jeg kan løpe under 2:20, og jeg ønsker å angripe løyperekorden - det er det jeg er her for, sa Selly Kaptich før løpet. Hennes landsmanninne, Valary Aiyabei, satte den rekorden ved forrige anledning i 2019 da hun som første kvinne løp sub 2:20 med 2:19:10.

Kaptich passerte halvveis på 1:09:40 men fikk det tungt spesielt fra 40 km og var til slutt fire minutter bak rekorden med 2:23:11. Hun var alene i tet fra 30 km og inn og avsluttet halvannet minutt foran Helah Kiprop og med ytterligere halvminuttet på Jackline Chepngego da sju kvinner løp under 2:30.

Beste norske

Kim-Roger Trøite fra IK Hind i Harstad var beste norske og den eneste under 2:30 med 2:27:52 og 28. plass totalt. Det var en pers med vel tre minutter for 26-åringen som debuterte med 2:31:09 i Perseløpet på Jessheim i 2020 som var hans eneste maratonerfaring fra tidligere.

Her er Kim-Rogers umiddelbare beskrivelse av opplevelsen:

- Løpsopplevelesen var veldig bra. På forhånd var jeg bekymret for været. Det var meldt ganske varmt for en med base i Tromsø (18-19 grader og en del sol), noe som også slo til på løpsdagen. Jeg prøvde å bare glemme dette og samtidig drikke mye vann underveis. I tillegg prøvde jeg å kaste vann over hode og kropp ved en hver anledning. Det fungerte ganske bra!

Selve løpsopplegget er jeg også svært fornøyd med. Jeg løp 1:14:08/1:13:44, og traff perfekt. Jeg ble løpende alene fra ca. 20 km, men da kunne jeg jakte rygger hele veien mot mål så det gikk i grunnen helt fint. De siste 7 kilometerne var naturligvis svært tunge, men jeg følte aldri jeg møtte den berømte veggen. Alt i alt er jeg veldig fornøyd, særlig varmen tatt i betraktning.

Kim-Roger Trøite tidlig i sitt løp i Frankfurt med masse løpsglede å ta av. Foto: Maria Krutå.



Ytterligere ni nordmenn noterte sub-2:40-tider der østfoldingene Ruben Marco Arroyo (FIF Fredrikstad - 02:34:32) og Håkon Urdal (Rygge Il - 02:35:13) fulgte nærmest nordlendingen).

Tre norske kvinner kom inn under 3 timer der Sigrun Gjølberg fra Rygge IL var best med 2:48:29 på 18. plass totalt. Camilla Bønøgård fra Gimle IFF tok 22. plassen med 2:50:08 og Line Askheim fra SK Vidar ble nr. 30 totalt med 2:55:09.

Vi har funnet 142 norske resultater på maratondistansen i Frankfurt og av disse 42 under 3 timer. Reportasjen blir oppdatert senere med mer om de norske prestasjonene!

Frankfurt Marathons nettsider

Frankfurt Marathon på Facebook

Topp 10 - menn og kvinner

ALLE RESULTATER