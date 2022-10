Alle foto: Bjørn Hytjanstorp



50-årsjubilanten Romerike Vinterkarusell (arrangert første gang i 1972), kjært barn har mange navn, ble løpt i gang lørdag med både 5 km og halvmaraton på menyen. Løpet som åpner vinterkarusellenb er slått sammen med Lørenskogløpet halvmaraton som tidligere var et eget arrangement.

Om ikke runden som ble løpt er av de letteste var alt annet helt perfekt. Værmessig viste høsten seg fra sin aller beste side, og arrangørklubben Lørenskog FIL kan sine saker til fingerspissene. Det var drikkestasjon ved runding for alle som løp halvmaraton, og ved alle kritiske punkter i løypa hadde klubben plassert vakter. Det å arrangere et løp i Vinterkarusellen er nok en like stor dugnadsjobb i 2022 som i 1972. Deltakelsen denne gangen begrenset seg til 92 på 5 km og halvmaraton.



Når den siste kneika opp mot mål var unnagjort ble du møtt av ildsjelene i Vinterkarusellen, blant andre Gunnar Pedersen



55 år gammel vinner

At godt voksne løpere er spreke er vi fullstendig klar over, og en av de sprekeste i M55-59 må være Abdi Rashid Handule som i Vinterkarusellen representerer Adamstuen Løpeklubb. 1.18.40 av en 55-åring i den ikke altfor lette løypa lar seg absolutt høre, men så er ikke Handule hvem som helst når det kommer til løping. 55-åringen topper blant annet årsstatistikken på 10 km med sine 33.53 i Sentrumsløpet, og har bare Kristen Aaby med 32.30 og Tor Aanesen med 32.52 foran seg på adelskalenderen. Rashids tid på Lørenskogløpet halvmaraton gir en foreløpig 3. plass på årets statistikk for aldersklassen på halvmaraton.

Det var veteraner på de neste plassene også, men vinner av M40-44, Bendik Hegna på 2. plass (1:19:08) og vinner av M50-54, Ole Gorm Berg på 3. plass (1:20:40).

I kvinneklassen ble det oppskriftsmessig soleklar seier til Silje Chritiansen med 1:26:47, nesten 10 minutter foran Tone Fløttum og Inger Marit Stark Valstad på de neste plassene.



Silje Christiansen fra Driv IL Friidrett vant kvinneklassen på halvmaraton med 1.26.47

Tone Fløttum fra Fet Friidrettsklubb ble nummer to i kvinneklassen med 1.35.08. Her ligger hun bak Steinar Lien fra Oppegård IL.

Ingvild Aurdal vant Fredrikstad Maraton på fine 3.31.40 forrige helg, og lørdag ble hun nummer fire i Vinterkarusellens halvmaraton på 1.37.29

Bendik Hegna fra arrangørklubben Lørenskog Friidrettslag ble nummer to på halvmaraton på 1.19.08.

Ole Gorm Berg fra Lørenskog Friidrettslag ble nummer tre på halvmaraton med 1.20.40​.

Keino Valstad fra Bøler IF ble nummer fire på halvmaraton med 1.23.37.



Klassevis resultater finner du nederst

Kvinner 21 km (13 deltakere): 1 Silje Christiansen Driv Idrettslag - Friidrett 1:26:47 2 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 1:35:08 3 Inger Marit Stark Valstad Østmarka Marsjklubb 1:36:39 4 Ingvild Aurdal NOTEAM 1:37:29 5 Jane Johanssen Haga IF 1:47:15 Menn 21 km (28 deltakere): 1 Rashid Handule Adamstuen Løpeklubb 1:18:40 2 Bendik Hegna Lørenskog Friidrettslag 1:19:08 3 Ole Gorm Berg Lørenskog Friidrettslag 1:20:40 4 Keino Valstad Bøler IF 1:23:37 5 Martin Brandal NOTEAM 1:25:28 6 Joachim Reitan NOTEAM 1:30:17 7 Arvin Patel IL i BUL 1:30:40 8 Håkon Hovland NOTEAM 1:32:49 9 Steinar Lien Oppegård il/Sportsmanden 1:33:15 10 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag 1:36:53



5 km

På 5 kilometeren var det også en løper i 55-59-årsklassen som vant. Sverre Gunnar Brunstad fra arrangørklubben er også en av Norges beste løpere i aldersklassen, og har bl.a. løpt halvmaraton på 1:19:47 i år.

5-kilometeren vant han på 19:27 foran to unggutter; Gustav Dovland som vant M14-15 på 20:49, og Wilhelm Elvebakk Saidi som vant M16-17 på 20:54.

I kvinneklassen fikk vi også tre ulike klassevinnere på topp; Jannicke Mohrsen (K35-39) vant på 24:29 foran Julie Ann Eriksen (K45-49) på 25:34 og Kristine Kallstensen Hagen (K40-44) på 25:46.

Sverre Gunnar Brunstad fra arrangørklubben Lørenskog Friidrettslag var eneste under 20 minutter på 5 km med sine 19.27

Torbjørn Torbjørnsen fra Albatross IL løp på 24.32 og vinner i kvinneklassen Jannicke Mohrsen fra Kongsberg Aviation løp tre sekunder fortere, dvs. 24.29.



Julie Ann Eriksen var nest raskeste kvinne med 25.34.

Kristine Hallstensen Hagen fra Løvenstad var tredje raskest på 5 km.

Esther Seggewiss fra Kongsberg Aviation løp 5 km på 28.38.

Signy Henden Rustlie fra Lørenskog Friidrettslag var dagens eldste med sine 84 år.

Gustav Dovland løp 5 km på 20.49 og ble nummer to. Bak Erik Sydtangen som ble nummer fire på 21.09​.

Wilhelm Elvebakk Saidi fra Lørenskog Skiklubb ble nummer tre på 20.54.

Gaute Skjønhaug fra Fet O-lag løp 5 km på 21.22.

12 år gamle Georg Dovland var dagens yngste og løp 5 km på 27.44.

65 år gamle Asbjørn Oppegaard fra Aurskog-Høland imponerte med å løpe på 21.35 i den ikke altfor lette løypa.

Bjørn Lauglo og Rolf Meek fulgte hverandre nesten helt til mål, men Meek hadde en spurt på lager og slo klasseduellanten med fem sekunder​.



Kvinner 5 km (10 deltakere): 1 Jannicke Mohrsen Kongsberg Aviation 24:29 2 Julie Ann Eriksen NOTEAM 25:34 3 Kristine Hallstensen Hagen NOTEAM 25:46 4 Silje Taraldlien Fet O-lag 26:24 5 Esther Seggewiss Kongsberg Aviation 28:38 Menn 5 km (42 deltakere): 1 Sverre Gunnar Brunstad Lørenskog Friidrettslag 19:27 2 Gustav Dovland NOTEAM 20:49 3 Wilhelm Elvebakk Saidi Lørenskog Skiklubb 20:54 4 Erik Sydtangen Bouvet B.I.L. 21:09 5 Gaute Skjønhaug Fet O-lag 21:22 6 Asbjørn Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 21:35 7 Terje Morstøl Albatross IL 23:26 8 Leif Damsgård FFI Bil 23:37 9 Håkon Hvam Kløfta IL 24:01 10 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 24:19

Klassevis resultater:

5 KM Kvinner 12-13 1 Silje Taraldlien Fet O-lag 26:24 Kvinner 23-34 1 Esther Seggewiss Kongsberg Aviation 28:38 Kvinner 35-39 1 Jannicke Mohrsen Kongsberg Aviation 24:29 Kvinner 40-44 1 Kristine Hallstensen Hagen NOTEAM 25:46 2 Anne-Marthe Hansen Fet O-lag 35:38 Kvinner 45-49 1 Julie Ann Eriksen NOTEAM 25:34 Kvinner 50-54 1 Hanne Abrahamsen BaneNor 31:28 Kvinner 60-64 1 Kari Elisabeth Oustad Bil Ahus løpegruppe 30:07 Kvinner 70-74 Inger Berntzen NOTEAM Fullført Kvinner 80-84 1 Signy Henden Rustlie Lørenskog Friidrettslag 40:41 Menn 12-13 1 Georg Dovland NOTEAM 27:44 Menn 14-15 1 Gustav Dovland NOTEAM 20:49 2 Gaute Skjønhaug Fet O-lag 21:22 Menn 16-17 1 Wilhelm Elvebakk Saidi Lørenskog Skiklubb 20:54 Menn 23-34 1 Erik Sydtangen Bouvet B.I.L. 21:09 2 Håkon Hvam Kløfta IL 24:01 3 Simen Owsinski Hansen Kongsberg Aviation 25:38 Menn 45-49 1 Christian Andersen Team Andersen 27:52 Menn 50-54 1 Terje Morstøl Albatross IL 23:26 2 Torgeir Skjønhaug Fet O-lag 35:35 Menn 55-59 1 Sverre Gunnar Brunstad Lørenskog Friidrettslag 19:27 2 Knut Ove Woldvik Kløfta IL 25:25 3 Ole Kristian Brastad Bøler IF 27:58 Oddbjørn Homstvedt Hobøl IL Fullført Menn 60-64 1 Torbjørn Torbjørnsen NOTEAM 24:32 2 Tor Ivar Hvam Kløfta IL 24:42 3 Mohammad Yaqub Sporveien 30:06 4 Frode Andersson Romerike Ultraløperklubb 31:32 Menn 65-69 1 Asbjørn Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 21:35 2 Leif Damsgård FFI Bil 23:37 3 Sigmund Jensen Romerike Runners Team 24:19 4 Yngvar Kirkerud Romerike Runners Team 27:26 5 Marino Øien NOTEAM 28:53 6 Stein Terje Dahl NOTEAM 30:31 Ketil Stølen NOTEAM Fullført Thor W. Larsen NOTEAM Fullført Menn 70-74 1 Rolf Meek Romerike Friidrett 24:51 2 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 24:56 3 Arne Langseth Aurskog - Høland Friidrettslag - 25:32 4 Bjørn Knudsen Stovnerkameratene 25:45 5 Leif Arne Lundhagen Aurskog - Høland Friidrettslag - 26:59 Trygve Haug Romerike Runners Team Fullført Menn 75-79 1 Kjell Jonhaugen Nittedaljoggen 26:45 2 Arne Ingelsrud Stovnerkameratene /Sporveien 27:30 3 Bror Smedsrud Hadeland Friidrettsklubb 28:36 4 Odd Arne Døskeland NOTEAM 31:03 5 Widar Rognerud Raumnes & Ã…rnes IL 32:12 6 Finn Løkeberg AHF 32:42 7 Ole Jonny Sørensen Hadeland Friidrettsklubb 33:19 Gunnar Pedersen Lørenskog Friidrettslag Fullført Menn 80-84 Per Olav Anthonsen H-trimmen Fullført Rolf Barbakken NOTEAM Fullført 21 KM Kvinner 18-19 1 Ingvild Kjus NOTEAM 1:47:56 2 Ida Christiansen Engen Enebakk IF 2:05:02 Kvinner 23-34 1 Jenny Alexandra Paladino Lørenskog Friidrettslag 1:53:34 Kvinner 40-44 1 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 1:35:08 2 Inger Marit Stark Valstad Østmarka Marsjklubb 1:36:39 Kvinner 45-49 1 Silje Christiansen Driv Idrettslag - Friidrett 1:26:47 2 Ingvild Aurdal NOTEAM 1:37:29 3 Jane Johanssen Haga IF 1:47:15 4 Thuy Nguyen NOTEAM 1:50:09 5 Kamilla Thoresen NOTEAM 2:08:28 Kvinner 50-54 1 Beate Elvebakk Lørenskog Kommune 2:03:59 Kvinner 55-59 1 Kristin Moen Lørenskog Friidrettslag 1:51:56 Kvinner 70-74 Inger Berntzen NOTEAM Fullført Menn 16-17 1 Daniel Johanssen NOTEAM 1:50:14 Menn 23-34 1 Martin Brandal NOTEAM 1:25:28 2 Håkon Hovland NOTEAM 1:32:49 Menn 40-44 1 Bendik Hegna Lørenskog Friidrettslag 1:19:08 Menn 45-49 1 Keino Valstad Bøler IF 1:23:37 2 Vegar Bakken-Løvaas lkbil 1:45:11 Menn 50-54 1 Ole Gorm Berg Lørenskog Friidrettslag 1:20:40 2 Joachim Reitan NOTEAM 1:30:17 3 Espen Skrimstad Fet Friidrettsklubb 1:38:43 4 Knut Hodnebrog Blomsterringen 1:50:54 5 Helge Hella Romerike Friidrett 1:53:38 6 Randi Frøyland NOTEAM 1:57:24 Menn 55-59 1 Rashid Handule Adamstuen Løpeklubb 1:18:40 2 Arvin Patel IL i BUL 1:30:40 3 Steinar Lien Oppegård il/Sportsmanden 1:33:15 4 Frode Liland Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1:40:03 5 Jon A. Kvehaugen NOTEAM 1:58:30 Kristian Kaltenborn Oppegård IL Fullført Knut Bøvre Kongsberg Aviation Fullført Menn 60-64 1 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag 1:36:53 2 Harald H. Soleng Tjøme Løpeklubb 1:55:26 3 Sten Hallås NOTEAM 1:55:49 4 Borge Røstum Romerike Ultraløperklubb 2:07:37 Menn 65-69 1 Jahn Bakke Romerike Runners Team 1:51:20 2 Sverre Lang Romerike Runners Team 2:25:48 Menn 70-74 1 Vidar Sørum Romerike Runners Team 2:03:44 2 Gunnar Fredrik Aasgaard NOTEAM 2:06:13 3 Alf Steinar Lamo Romerike Runners Team 2:12:30



Alle foto: Bjørn Hytjanstorp