Sjur Krystad Prestsæter fra Sportsklubben Vidar forsvarte seieren fra fjorårets Ottestad Rundt med 58:08 på det stedvis sleipe føre. Ikke ukjente Andreas Nygaard fra Trømsø og Team Ragde Charge ble som andremann 4:23 bak. Halvannet minutt senere løp Ørjan Aasen fra arrangørklubben Ottestad IL inn til dagens 3. beste tid.

Julie Marie Larsen fra Sarpsborg IL var også i en egen klasse med 1:14:02 som var over to og et halvt minutt bedre enn Johanne Hjelle Nitter fra Moss som på sin side var et snaut minutt foran Stine Nordsveen fra FIK Orion på 3. plass.

Ola Dåsnes, Vang Skiløperforening var dagens raskeste på 5 km med 17:30, mens Tea Steien Sætereng, Sportsklubben Vidar var knep seiern for damer med 20:35.

Det var litt tåke før sola tittet fram etter hvert og temperaturen steg fra to «grælette» grader fra start. Et sleipt føre var nok den største utfordringen for løperne i kulturlandskapet langs Ottestadstien denne første høstdagen med vintertid.

Sjur Krystad Prestsæter brukte tre minutter lenger tid enn i fjorårets vinnerløp i den 1 km lengre løypa, men Vidar-løperen var i år desto en desto mer overlegen vinner. (Foto: Stein Arne Negård)

Vellykket omlegging

Arrangøren av Ottestad løpsfestival måtte i år legge om deler av løypa da den ikke kunne benyttes slik som tidligere og OIL bestemte seg for at det var riktig tidspunkt å flytte arrangementet til Ottestad Idrettspark med alle fasiliteter for å kunne få til en god ramme rundt løpet.

- Det å legge om traséen i et tradisjonsrikt løp er en vanskelig avgjørelse, men omleggingen av traséen ble erstattet med et godt løpsparti, forklarer Henning Jordheim i Ottestad Ski.

- Med de gode tilbakemeldingene vi opplevde i dag, så ser det ut til at det var riktig av oss å flytte arena, antyder han og begrunner:

- Fordi vi flyttet til nytt sted fikk løypa en annen profil, og løperne fikk en jevnere fordeling av stigningene selv om starten nå ble tøffere. Arena og trasé kommer i utgangspunktet til å bli permanent, er Jordheims foreløpige konklusjon.

Økt deltakelse

- Vi synes det var moro at så gode løpere deltok, og årets nye løyperekorder blir nok tøffe å slå neste år. Den nye arenaen gir oss gode muligheter og kapasitet for flere deltakere fremover. Vi er godt fornøyd med arrangementet, og sikter på siste søndag i oktober fra samme sted neste år. Vi håper på like gode forhold neste år, avslutter en fornøyd løpsleder.

Ottestad løpsfestival kunne i år glede seg over gode tall med 228 påmeldinger, en økning fra ca. 200 i fjor. Av disse startet 74 og 73 fullførte hovedløpet, det 17 km lange Ottestad Rundt. 40 stilte på mosjon- og ungdomsløpet Espern-joggen på 5 km og 107 barn var med på Sport1-sprinten med sistanser fra 400 m til 1,8 km.

