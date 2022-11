Bergen Løpeklubbs utforekspert startet den 5 dagers etappefinalen i The Madeira Ocean & Trails med seier onsdag, fortsatte med 2. plass torsdag, 5. plass fredag, 2 plass lørdag og 3. plass i søndagens avsluttende downhill-segmentet. Etter fem dagers løping opp og ned fjellene på de portugisiske øya i Atlanterhavet var Kjærevik 25 sekunder raskere enn italieneren Lorenzo Beltrami og 47 sekunder foran portugiseren Roberto Baiao som var hans to hardeste utfordrere i utforkonkurransen.

Anders Kjærevik med premien for beste utforløper i etappefinalen. (Foto: Golden Trail World Series)

Sammenlagt var Jonas Hesthaug fra Eidsdal best av de to norske som gjennomførte hele etappeløpet med 16. plass totalt etter 10 timer og 48 minutters løping. Jonas avsluttet meget sterk og fikk sin beste segmentplassering med 8. plass utfor. Anders Kjærevik var vel en halvtime bak Hesthaug sammenlagt med 25. plass blant herrene og 11. plass i eliten. Sveitsiske Rémi Bonnet var overlegen i fjelløpingens svar på Tour de France med 9 timer og 20 minutter.

Raske "mursteiner"

Jonas Hesthaug la ut følgende oppsummering av uka på sin facebookside etter søndagens asvluttende etappe:

For ei veke! Etappe 5/5 i Finalen av GTWS starta med å føles enormt tung. Sjølv etter motiverande heiarop fra f. eks Dani Moreno​ var min respons: "My legs feel like bricks". Men etter kvart klarte eg å snu tankegangen. For eg nekta rett og slett at sesongens siste løp skulle bli dårlig. For sjølv tunge mursteinar kan få stor fart ved hjelp av tyngdekrafta, sant? Så etter toppen av løypa var nådd beit eg tenna saman og sprang det eg kunne for henge på Mattia Bertoncini​ ned til havet. Viste seg at vi gikk inn i skikkelig jakt-modus begge to og henta kanskje 8-9 plasseringer ned dei 2000 høgdemeterane. Ryggen til Mattia Bertoncini​ klarte eg ikkje passere, men eg tok eg meg inn til ein 18. plass på finalens siste etappe.

Resultatet etter 5 løp, ca 115 km, over 7000 høgdemeter og underkant av 11 timar med verdenscupfinale på Madeira vart ein 16. plass samanlagt uansett klasse. I åpen kategori (B-finalen) endte eg opp på ein 7. plass og nummer 3 på climbing-segmenta.

Totalt sett er det er enormt motiverande å sjå at topp 15 (og 10) i verdenseliten faktisk ikkje er så langt unna Og ikkje minst å sjå korleis sporten veks i profesjonalitet for kvart år. For nokre dagar i variert natur og vær!

Jonas Hesthaug i spektakulær natur på Madeira. (Foto: Golden Trail World Series)

Tre strake sprinter

Sylvia Nordskar, OSI stilte opp på tre de tre midterste etappene og var aller best på sprintsegmentene tre dager på rad med og 11. og 13. og 35. plass totalt etappene. Marte Emilsen var også i aksjon på tre av etappene med serien 22. 29. og 36. plass totalt.

Sylvia Nordskar i mål på den første av sine tre etapper. (Foto: Golden Trail World Series)

