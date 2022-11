Danske dr.dk kunne i går fortelle at Abdi Hakam Ulad hadde avlagt positiv prøve for stoffet Trimetazidin. Stoffet står på dopinglista, og det skal kunne øke blodgjennomstrømningen til hjertet og også begrense hurtige stigninger i blodtrykket. Strafferammen er på fire års utestengelse.

Abdi Hakam Ulad har i en oppdatering på sin egen Facebook-side fortalt om den positive prøven. Der skriver han at grunnen til at han brukte det forbudte stoffet, var at han var inne i en meget tung periode i livet og var desperat etter å finne en løsning.

"Jeg slugte en pille indeholdende stoffet Trimetazidin, som er på dopinglisten - ikke for at blive bedre, men for at få det bedre. Det er vigtigt for mig at fortælle, at jeg aldrig tog pillen for at vinde et løb, for at snyde eller for at lyve over for nogen. Jeg tog pillen, fordi jeg var kommet så langt ud, at jeg ikke kunne klare situationen selv længere", er hans egen forklaring.

Abdi Hakam Ulad kom til Danmark fra Somalia som 11-åring, og han har løpt på danske elitenivå siden 2011. Han har bronse fra U23-EM på 10000 m, femteplass fra EM halvmaraton og til sammen sju gull fra danske mesterskap på 5000 m, 10000 m og 10 km.

Han har også vunnet nordisk mesterskap i terrengløp to ganger, og han deltok på maratonløpet i OL i både 2016 og 2021 med 23. plass i Tokyo som best.

Persene til Abdi Hakam Ulad er så gode som 2.11.03 på maraton, 1.02.15 på halvmaraton og 28.39,14 på 10000 m.



Abdi Hakam Ulad ble nordisk mester i terrengløp i både 2012 og 2013. (Foto: Bjørn Johannessen)