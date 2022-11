Søndag formiddag var det nok en gang klart for rekordforsøk i Perseløpet på Eidsvoll. Løpsgeneral Bjørn Saksberg har som vanlig hatt full kontroll på blant annet værmelding, og valgte dagen før å utsette starten til klokka 11:00. Da var det større mulighet for optimale forhold.

Og det fikk han. Søndag klokka 11:00 kunne fotograf Bjørn Hytjanstorp konstatere at det var mer eller mindre perfekte forhold for løping. Det var så godt som vindstille på Eidsvoll, oppholdsvær og 8-9 grader. Sluttrapporten over personlige rekorder viser at 21 prosent (7 løpere) av de fullførende løp inn til pers.



Synøve Brox (63) tok seieren på 5 kilometer

For de som følger med på norske gateløp er det ingen overraskelse at Synvøve Brox fra SK Vidar løper godt og plasserer seg høyt på resultatlistene. Søndag formiddag løp den meget spreke 63-åringen inn til seier på kvinnenes 5 kilometer, og noterte tiden 19.36. Helene Nilsson fra Eidsvold Værks Skiklubb tok andreplassen med 21.16, mens den ytterst spreke 73-åringen Margrethe Bergaust fra Veldre friidrett tok tredjeplassen med et løp på 34.33.



63 år gamle Synøve Brox fra SK Vidar vant 5 km på sterke 19.36. Foran Kjell Arne Olsen som løp halvmaraton på 1.24.38. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Signy Henden Rustlie fra Lørenskog friidrettslag var den fjerde kvinnen som stilte til start, og dagens eldste deltaker. Alder er ingen hindring for 84-åringen som løp på 38.31 denne formiddagen!



84 år gamle Signy Henden Rustlie hadde håpet på å forbedre sin egen aldersrekord, men en sår hals gjorde det vanskelig. Her sammen med hare og klubbvenninne Amalija Kovacic. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Roger Thompson med solid seier i herreklassen

Alderssnittet var nok noe lavere i herreklassen, men også her stilte noen erfarne eldre karer på startstreken. Best av herrene var forøvrig 46 år gamle Roger Thompson fra Driv Idrettslag. Han tok en suveren seier da han løp på 16.46. Ulf Roger Olsen (klasse 55 til 59 år) tok andreplassen med 18.41, mens Vegar Johansen Dagenborg fra Ous Bil tok tredjeplassen med 19.14.

Roger Thompson fra Team Sportsmanden vant 5 km på 16.46. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Ulf Roger Olsen fra Torp ble nummer to på 5 km med 18.41. Bak andremann på halvmaraton Jonathan Schjøtt Staubo. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Rolf Meek fra Romerike Friidrett løp på 23.36 i klasse 70-74 år, mens Ole Peter Bergaust fra Veldre Friidrett løp på 24.05 i klasse 75-79 år!

72-åringen Rolf Meek er sprekere enn de fleste på sin alder. 5 km på 23.36 lar seg absolutt høre. Bak kommer 76-åringen Ole Petter Bergaust. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Ole Petter Bergaust har i år slitt med både skader, korona og flere runder med forkjølelse, men løp likevel 5 km på 24.05. Det er bra av en 76-åring. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Du slo meg med et halvminutt, men så er du fire år yngre sa en smilende Ole Petter Bergaust til Rolf Meek etter løpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Tommel opp for Perseløpet fra Ingulf Nordahl fra Gular. Nordahl løp 5 km på 20.33. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Raske tider også på 10 kilometer

Kun to kvinner stilte til start på den mellomste distansen søndag formiddag. Silje Eklund fra Skreia IL tok førsteplassen med 38.04 (klasse 40-44 år), mens Dorte Foss fra Raufoss Friidrett løp på 44.56 i klasse 55-59 år.

På 10 km for kvinner var det kun to deltagere. Silje Eklund fra Skreia var raskest med 38.04. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Dorte Foss fra Raufoss er mer eller mindre fast deltager i Perseløpet. Denne gangen løp hun 10 km på 44.56. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I herreklassen stilte tre utenlandske statsborgere til start, og to av dem løp raskere enn nordmennene. Latviske Janis Arsenikovs vant med sitt løp på 34.37, mens polske Rafal Gola fra Czarnecki Run Team tok andreplassen med 35.12. Begge stilte i klasse 35-39 år. Erik Andersen fra SK Vidar ble nummer tre med 35.37. Han ble kalssevinner i M40-44.



Latvieren Jānis Arsenikovs vant 10 km på 34.37. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Polske Rafal Gola ble nummer to på 10 km med 35.12. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Polske Grzegorz Kosel fra UllKisa løp 10 km på 37.42. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Snart 62 år gamle Trond Olav Berg fra Bøler IF Friidrett løp 10 km på 39.05. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



6 sprekinger løp halvmaraton

På den lengste distansen stilte totalt seks løpere til start. Marius Borger fra Spydeberg IL var raskest av herrene, og løp på 1.15.16 (M40-44). Jonathan Schjøtt Staubo ble nummer to med 1.16.28, mens Lørenskog Friidrettslags evigunge Kjell Arne Olsen (62) tok tredjeplassen med 1.24.38 på klokka.

To kvinner hadde valgt den lengste distansen. Trude Melbye (klasse 40-44 år) var raskest av de med 1.31.35. Vibeke Bergsletten løp på 2.04.16

Trude Melbye (725) var eneste kvinne på halvmaraton og løp på 1.31.35. Bak følger Stian Pedersen Bratland fra Jessheim og Helene Nilsson fra Eidsvoll. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Blide Lørenskauinger - Amalija Kovacic (76) Signy Henden Rustlie (84) og Arne Halvorsen (76). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





