Kristian Blummenfelt ble verdensmester på Iron Man i mai, Gustav Iden ble verdensmester på Iron Man i oktober, og for en uke siden gikk Blummenfelt til topps i Ironman 70.3. Denne helgen er Blummenfelt, Iden og resten av laget på plass til verdensseriens arrangement i Bermuda.



Franske Luis Vincent til topps - Blummenfelt nummer 6

Den rutinerte franskmannen Luis Vincent var først ute av vannet og fikk dermed en solid start på dagens konkurranse. Vincent har konkurrert helt siden 2005, og har 20 seire på sine 119 starter. Det var dermed ingen nykommer som slo de norske mestrene og tok den gjeveste plasseringen i Bermuda.



Det er nøyaktig ett år siden Vincent var på podiet forrige gang, og litt over to år siden han vant sin forrige konkurranse (Hamburg). Da han løp over målstreken i Bermuda denne helgen var han tydelig beveget. Løpsetappen over 10 kilometer løp han mer eller mindre solo hele veien. På andre- og tredjeplass ble det spansk. Antonio Serrat Seoane og Roberto Sanchez Mantecon var på pallen for første gang.

Flora Duffy vant på hjemmebane

Det var hjemmehåpet Flora Duffy fra Bermuda som vant helgens konkurranse i kvinneklassen. Duffy er forøvrig den eneste utøveren fra Bermuda som noen gang har vunnet et olympisk gull. Nå er hun i posisjon til å ta verdensmestertittelen i WTCS.

- Dagen i dag var utrolig. Jeg kunne ikke ha bedt om en bedre konkurranse, sa hun etter at seieren var et faktum.



Den norske innsatsen

Kristian Blummenfelt ble vår beste i dag, med sin 6. plass. Gustav Iden har gitt uttrykk for at han har hatt problemer med å komme seg igjen etter VM-triumfen på Hawaii for fire uker siden. I dag ble han til slutt nummer 9. Vetle Bergsvik Thorn ble nummer 31.



Vi spurte triatlonforbundets sportssjef Arild Tveiten om en kommentar etter helgens konkurranse:

- Vi er veldig fornøyde med Kristian og Gustav. De leverer bra og i overkant av hva man kan forvente etter en sesong med fokus kun på langdistanse. De fikk blant annet kun tre korte økter på landveissykkelen før konkurransen, forteller Tveiten.

- De var bra i alle disipliner og Kristian løp likt med Alex Yee på 10 kilometeren. Dette synes jeg er bra når han ikke har trent spesifikt for dette, og kjørte en 70.3 for åtte dager. Som han forøvrig vant, fortsetter Tveiten.



Solveig Løvseth var eneste norske kvinne i aksjon i dag. Hun ble til slutt nummer 29.



