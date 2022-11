Spesielt er refleks viktig nå som vi er inne i årets mørkeste tid. Det er mørkt når man drar på jobb og mørkt når man kommer hjem.

Til tross for at refleks reduserer faren for påkjørsel med 85 prosent, er det likevel fortsatt mange som ikke benytter seg av denne livredderen.

I en undersøkelse i fjor høst i regi av Trygg Trafikk og forsikringsselskapet Fremtind var det 1 av 4 som svarte at de sjelden eller aldri brukte refleks. Dette til tross for at 78 prosent av oss er helt eller ganske enig i at reflekspåbud hadde vært en god idé, og mer enn 9 av 10 synes voksne er for dårlige til å bruke refleks.

– Mange tror nok at det ikke er så farlig når de bare skal gå på fortauet eller der det er gatelys. Det er helt feil! Tvert imot – lyset omkring deg stjeler oppmerksomheten og gjør deg faktisk mindre synlig, uttaler skadeforebygger i Fremtind, Therese Nielsen.

Uten refleks er du synlig for bilister først på 25-30 meters hold, mens du med refleks synes allerede på 140 meters hold dersom bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 istedenfor to sekunder til rådighet for å reagere og gjøre eventuelle tiltak. Det kan være forskjellen på liv og død.

Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke refleks når du ferdes i mørket.

Det er lett å tro at lyse klær i sterke farger gir økt synlighet. Lyse klær er selvfølgelig bedre enn mørke, men likevel ikke på langt nær så godt som refleks. Erfaringer fra en test av refleksvester som Kondis gjorde for noen år siden viste at det rett og slett var arealet på ren refleks du har på kroppen som gir synlighet.

I Norge og EU er det krav til at reflekser skal være CE-merket. Trygg Trafikk oppfordrer til å sjekke at refleksen er CE-merket før du kjøper.



Refleksvesten er forbruksvare som anbefales å byttes ut etter 2-3 år dersom den brukes mye. (Foto: Bjørn Johannessen)

Refleksvest er forbruksvare

For trening utendørs er det gjerne refleksvester som er mest praktisk i bruk, men en refleksvest er ikke evigvarende. Den blir slitt, mister sin reflekterende evne og bør byttes ut.

– Refleksvesten har god synlighet i mørket, men er en forbruksvare som bør byttes ut. Har du vasket refleksvesten ca. 20 ganger bør du kjøpe en ny fordi reflekseffekten avtar. Det samme gjelder om du har refleksvester som brukes mye og som er 2-3 år gamle, skriver Trygg Trafikk.

Er du usikker på om refleksvesten din fortsatt kan brukes? Du kan teste reflekseffekten ved å lyse på refleksen med en lommelykt i et mørkt rom for å se om den fortsatt lyser godt. Best effekt får du ved å holde lommelykten på høyde med hodet ditt. Sammenlign gjerne effekten opp mot en ny refleks.

Refleksbrikker og refleksbånd går imidlertid ikke ut på dato, men møkk og riper svekker reflekseffekten.

Kun for karneval

Trygg Trafikk sender også ut en advarsel:

– Det finnes i tillegg mange morsomme refleksprodukter som luer og skjerf av refleksgarn. Disse har ikke så god reflekseffekt og er ikke nok til at du synes i mørket. Brukes de sammen med vanlige reflekser er de derimot supre. Vi ser også at det finnes refleks-spray på markedet. Refleks-spray gir kun 6-7 prosent reflekseffekt – altså svær lite. I tillegg vaskes den lett av i regnet. Vi anbefaler ikke dette til annet enn karneval og som gimmick-effekt.