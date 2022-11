Dette er den perfekte gaven for en som liker å trene og være fysisk aktiv enten vedkommende liker best løping, langrenn, sykling eller triatlon.Med et medlemskap i Kondis vil den heldige mottakeren av gaven motta 9 utgivelser av bladet Kondis i løpet av året (inkludert to utgivelser av terminlista), og få tilgang til alle Kondis sine medlemsfordeler som rabatt på deltakelse i kvalitetsløp, og rabatt på kjøp av løpesko, treningstøy, reiser og hotellovernattinger. I tillegg til medlemskapet mottar han/hun også en reflekssele som skal gjøre det lettere å bli sett på treningsturer i den mørke årstida, og en utgave av det siste Kondis som er produsert slik at vedkommende har noe å kose seg med gjennom jula.

Gaven kan kun kjøpes til noen som ikke har et aktivt medlemskap i dag. Medlemskapet løper til det sies opp. Dersom mottakeren av gaven ikke ønsker å fortsette å være medlem etter 2023, kan vedkommende enten ringe eller sende en e-post og gjøre oss oppmerksomme på dette. Han når oss på e-post: kondis@mediaconnect.no og telefon: 23 33 91 72. Dette vil det også bli informert om på fakturaen vedkommende mottar for 2024.

Når du kjøper gaven trenger vi navn, adresse, telefon og e-postadresse til både deg og mottakeren av gaven. Dette for at vi skal kunne sende deg gaven, og videre sende blader til mottaker av gaven. I tillegg er det en fordel om vi får fødselsdato og -år på mottakeren av gaven. Dette fordi Kondis har rabattert pris på medlemskap til pensjonister og unge under 30 år. Prisen bestemmes automatisk ut ifra hvilken fødselsdato vedkommende er registrert med.

OBS: Vi selger kun 300 medlemskap på denne måten. Her er det først til mølla som gjelder

Sosialt: Det kan være svært så moro og sosialt å være en del av Kondisfellesskapet. Her fra Kondistreninga Oslo hvor Marit Tørstad (foran) og Tim Bennett er faste trenere. (Foto: Bjørn Johannessen)