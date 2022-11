Denne lørdagen var det 28 deltagere som la ut på de 5 kilometerne i Løvstien, i løypen som går frem og tilbake og passerer start/målområdet midtveis i løpet. Og dette skjer altså hver eneste lørdag klokken 9:30, året rundt.

Som vanlig var det et godt innslag av utenlandske løpere, parkrun-bevegelsen finnes over hele verden og det er noen som samler på løp de ulike stedene. Førstemann i mål denne gangen var Tim Spain, som er engelsktalende. Han løp de fem kilometerne på 21:09, som slett ikke er verst når man tar i betraktning av at løypen er temmelig kupert. Men Tim lot seg ikke overraske av bakkene:

– Jeg har løpt her før så jeg kjenner løypen, forteller han.

(Bildet: Tim Spain)

Løypen går i Løvstien, som er en turvei som ble etablert for en del år siden for å være en fjellvei på den andre siden av byen enn den klassiske Fjellveien som går langs Sandviksfjellet og Fløyen. Løvstien følger, som navnet sier, langs Løvstakken.

Da Kondis denne gangen var til stede traff vi en entusiastisk gjeng med frivillige som arrangerte og samtidig heiet på løperne. Vi traff også på årets vinner av Stoltzekleiven Opp, Joel Dyrhovden. Men denne gangen stod han ikke på resultatlisten, han var her i egenskap av onkel til to av de yngste løperne, Samuel og Rebekka Sofine Dyrhovden. I samløp med Rebekka så det ikke ut til at det var nødvendig for Stoltzevinneren og tilby drahjelp og en bred rygg til sin niese, her var det masse krefter i den unge løperen. Bror Ruben kunne her løpe sitt eget løp og kom inn som tredje beste.

Som parkrun så er opplegget standardisert, det er litt av styrken til disse løpene. Alan Lewis, som denne gangen var en av de frivillige, fortalte at parkrun foregår på samme måte på alle de mange stedene det blir arrangert, i mange land. Og at det er en del som samler på parkrun og reiser for å kunne løpe nye steder, innenfor det samme parkrun-konseptet.



Her er en bukett Dyrhovden: Ruben Dyrhovden er pappa til Samuel og Rebekka Sofine, mens Joel Dyrhovden er onkel.

Resultater Løvstien parkrun 12. november:

POSITION PARKRUNNER GENDER AGE GROUP CLUB TIME 1 Tim SPAIN Male VM40-44 21:09 2 Tobias HAUMANN Male SM30-34 21:27 3 Ruben DYRHOVDEN Male VM35-39 22:05 4 Mark JONES Male VM35-39 Eastleigh RC 22:13 5 Aleksander SVENNING Male SM30-34 23:25 6 Joakim EINMO Male SM20-24 24:26 7 Wegar PEDERSEN Male SM30-34 24:40 8 Dag Magne ULVANG Male VM50-54 26:20 9 F. FOSS Male VM35-39 26:30 10 Magnus FOSSUM Male SM20-24 26:38 11 Liv Hege Furnes HILT Female VW55-59 26:47 12 Samuel SÆVIK DYRHOVDEN Male JM10 26:47 13 Helge HAGEN Male VM45-49 ABB BIL 27:03 14 Knut NESHEIM Male VM35-39 27:39 15 Martin Nygaard ÅSNES Male JM11-14 28:41 16 Morten Nygaard ÅSNES Male VM45-49 BFG Bergen Løpeklubb 28:41 17 Fabio MANGINI Male SM30-34 29:10 18 Heather REGAN Female SW30-34 29:40 19 Johannes BLIJDEN Male VM35-39 29:55 20 Kristin RICHTER Female VW40-44 31:50 21 Ingrid Beate Øpstad FREDRIKSEN Female SW25-29 35:17 22 Arthur LILLEFOSSE Male VM75-79 IL Gular 35:34 23 Elena LEIVESTAD Female SW25-29 36:42 24 Roar LEIVESTAD Male VM55-59 36:42 25 Evy LEIVESTAD Female VW55-59 1:00:47 26 Christian LEIVESTAD Male SM30-34 1:00:48 27 Unknown 28 Aurelia LEWIS Female VW45-49 parkrun World tourists 1:00:49



Liv Hege Furnes Hilt blir denne gangen raskeste kvinne.



Alan Lewis er en av de frivillige som er med på å arrangere Løvstien Parkrun.



Heather Regan blir nest beste kvinne.



Mille Feldborg er løpsleder.



Det ringes med bjeller og jubles for deltakerne.



Stoltzevinner Joel Dyrhovden nøyer seg med å henge seg på sin niese Rebekka Sofine.

Løypen er godt merket, underlaget er hele veien grus.