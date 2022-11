Asmund Kjøllmoen Steien vant Kullamannen Sprint Ultra

I og med at 100-km-distansen også var kvalifiseringsløp til UTMB og UTMB CCC ble også denne distansen utsolgt på rekordtid, samtidig som flere gode internasjonale løpere deltok. Først av alle i mål var norske Assmund Kjøllmoen Steien og her er hans fortelling fra løpet:

– Fra start kjente jeg meg ganske pigg og lå i en sterk trio i tet inn i de første stigningene etter ca.7-8km. Med erfaring fra tidligere løp ønsket jeg ikke å pushe pulsen for høyt tidlig i løpet, mest for å hold kontroll på fordøyelsen og næringsinntaket, noe jeg har slitt mye med denne sesongen.

– Jeg synes løpinga fløt fint på de tekniske stiene tidlig i løpet og selv om lederen løp godt ifra så følte jeg at jeg hadde satt i gang et godt løp. Jeg hadde også noe glatte sko i stigningene på sti i starten av løpet, noe som gjorde at jeg måtte anstrenge meg mer enn optimalt for å holde flyten.

– Frem til nærmere 40 km fløyt det brukbart på og jeg kjente på ganske god kontroll, selv om jeg begynte å bli trøtt (klokka var tross alt 2:00. På dette tidspunktet tok jeg plutselig igjen lederen som sleit med å ta til seg næring. Han la seg i rygg og vi hadde bra trykk på de flate stiene, og passerte første 42 km på ca.3:10 etter en del teknisk løping.

– Frem mot sjekkpunktet på 53 km løp jeg alene i tet, men kjente at det begynte å koste, og jeg løp med ganske kraftig hold og kramper i magen.



Det var nydelig å løpe langs kysten i måneskinn. (Foto: arrangørens FB-side)

– Ved sjekkpunktet på 53 km var planen å bytte flasker, ta med meg gels og mat fra drop bag, og løpe ganske raskt videre. Dette klarte jeg og forlot sjekkpunktet før noen andre hadde kommet inn. Men så startet den virkelige krigen. Med løping på en sandfylt kyststi ble kreftene sugd ut av kroppen, og på samme tid klarte jeg ikke å ta til meg næring. Jeg bestemte meg da raskt for å ikke presse i meg næring, så fra 55km til mål så inntok jeg kun 5dl sportsdrikk og litt pepsi.

– Jeg klarte å holde en grei rytme på de flate partiene frem mot 75 km, men jeg ble tatt igjen av to løpere på dette strekket, og de virket vesentlig piggere enn meg. Jeg konsentrerte meg da mest om å trygge 3.plassen og holde løpinga i gang. Men ved sjekkpunkt Mölle på 87 km var det drøye 20 km igjen, og jeg kom inn på sjekkpunktet samtidig som nr.2 løp ut fra sjekkpunktet. Her var jeg effektiv og hadde da som mål om å ta meg raskest og jevnest mulig gjennom den siste tekniske loopen med 7-800 høydemeter på mer eller mindre teknisk underlag.

– Jeg fant en god rytme ut på Kullaberget og med 12 km til mål hentet jeg inn svensken som da lå som nr.2. Jeg merket at jeg hadde et helt annet driv og mye mer energi enn han, og dette ga meg bare mer! Jeg trykket på videre med visshet om at lederen var 4-5 min forran, men jeg viste at alt kunne skje på slutten. Ved siste sjekkpunkt på 101km fikk jeg se ryggen på lederen som løp ut av sjekkpunktet i det jeg kom inn, og da feide jeg rett gjennom sjekkpunktet. Jeg visste at jeg hadde gode bein og en bra flyt på stien, så jeg løp rett opp i tet og la inn et jevnt rykk som egentlig varte i 7 km, til mål! De siste kilometerne ble en rein nytelse, hvor jeg nesten ikke følte meg preget og selv om jeg ikke ante hvor langt det var ned til nr.2, så var jeg ganske trygg på at ingen kunne ta meg igjen i det tempoet.

– Etter 108 km kunne jeg krysse målstreken som førstemann, og fikk med det bryte UTMB-målseilet, en helt rå opplevelse!

– Rammene rundt løpet var helt fantastiske, med en legendarisk historie som bakteppe. Å løpe på natta ga også dette en ekstra spiss, og stemninga på start og ved mål var noe helt unikt! Så dette er et løp som virkelig kan anbefales, forteller Asmund Kjøllmoen Steien.

Therese Dahl Årvik på tredjeplass i Kullmannen Ultra

100 miles-løpet er den distansen som historisk sett har hatt klart flest deltakere og som har raget klart høyest i Kullamannen. Norske Therese Dahl Årvik ledet løpet lenge, men endte til slutt på tredjeplass. Slik oppsummerer hun løpet og sesongen hennes:

– Kullamannen startet veldig bra for min del og jeg følte meg veldig bra. Det var nydelig å løpe langs kysten i måneskinn. Jeg klarte å holde en ledelse i kvinneklassen ganske lenge, men begynte å miste litt fokus etterhvert. Da jeg ble tatt igjen av to damer ved rundt 130 km og jeg ikke klarte å henge med dem, ble det plutselig veldig tungt. Jeg klarte heldigvis å holde 3. plassen helt inn til mål og er alt i alt veldig fornøyd. Å komme på 3. plass i Kullamannen var en gøy avslutning på 2022 sesongen, som har gått bedre enn forventet. Jeg først og fremst er fornøyd med mine egne prestasjoner i løp nasjonalt og internasjonalt, men føler også jeg har lært utrolig mye og vokst som løper, forteller Therese Dahl Årvik til Kondis.

Stort frafall i 100 miles-løpet

I herreklassen gikk flere av de norske deltakerne i herreklassen hardt ut. Fra start løp Hans Christian Smedsrød avgårde med franskmannen Alexandre Boucheix. Hans Christian kjente seg sterk, men måtte dessverre bryte etter ca. 6 mil etter å ha fått sterke smerter i ryggen og i hoften. Gjermund Nordskar startet også friskt og lå også an til en pallplass, men fikk det skikkelig mot slutten. Han klarte allikevel å fullføre til en 20 plass. Beste nordmann ble Vemund Øvstehage på en 18. plass. Selv om løpet har svært lite stigning til et UTMB-kvalifiseringsløp å være, og det i år var perfekte løpsforhold, brøt 40 prosent av deltakerne. Det kan nok bl.a. forklares av at alt for mange går ut for hardt i den flate og relativt lettløpte løypen.

I 50 km-løpet kom Sindre Buraas på en fjerdeplass, drøyt 16 minutter bak den svenske vinneren Jonatan Fridolfson.



Noen av distansene starter om natten. (Foto: arrangørens FB-side)

10 beste menn 100 km:

Rank Runner Bib Cat. Rank by cat. Rank by sex Time Difference / 1st 1st Aasmund Kjøllmoen Steien 1010 NO 20-34M 1st 1st 9:38:51 0:00:00 2nd Dylan Voet 1017 BE 20-34M 2nd 2nd 9:43:57 0:05:06 3rd Christian Malmström 1008 SE 40-44M 1st 3rd 10:04:11 0:25:20 4th Bill Öster 1311 SE 20-34M 3rd 4th 10:20:00 0:41:09 5th Felix Bufkens 1299 BE 20-34M 4th 5th 10:33:42 0:54:51 6th Hugo Dahlberg 1021 SE 20-34M 5th 6th 10:41:20 1:02:29 7th Mathis Dahl Fenre 1009 NO 20-34M 6th 7th 10:59:23 1:20:32 8th Brian Wynne 1020 IE 35-39M 1st 8th 10:59:35 1:20:44 8th Ricki Wynne 1298 IE 40-44M 2nd 8th 10:59:35 1:20:44 11th Hector Haines 1004 SE 20-34M 7th 10th 11:15:02 1:36:11

10 beste kvinner 100 km:

Rank Runner Bib Cat. Rank by cat. Rank by sex Time Difference / 1st 10th Hanna Aho 1415 SE 20-34F 1st 1st 11:11:03 1:32:12 13th Claudia Chmielowska 1406 PL 20-34F 2nd 2nd 11:37:06 1:58:15 17th Sofia Holmgård 1402 SE 50-54F 1st 3rd 12:06:46 2:27:55 23rd Mathilda Allroth 1460 SE 35-39F 1st 4th 12:30:32 2:51:41 28th Lucy Nell 1408 GB 20-34F 3rd 5th 12:54:06 3:15:15 42nd Linda Hallberg 1410 SE 40-44F 1st 6th 13:24:50 3:45:59 47th Yohanna Andersson 1418 SE 20-34F 4th 7th 13:42:22 4:03:31 49th Lisa Bouvin 1452 SE 45-49F 1st 8th 13:47:50 4:08:59 54th Lisa Mehl 1405 DE 20-34F 5th 9th 14:02:53 4:24:02 59th Michaela Senft 1413 CH 50-54F 2nd 10th 14:14:16 4:35:25

10 beste kvinner 100 miles:

Rank Runner Bib Cat. Rank by cat. Rank by sex Time Difference / 1st 10th Claire BANNWARTH 560 FR 20-34F 1st 1st 18:21:10 3:06:20 11th Johanna BYGDELL 501 SE 40-44F 1st 2nd 18:33:15 3:18:25 16th Therese DAHL ÅRVIK 510 NO 20-34F 2nd 3rd 19:14:46 3:59:56 23rd Jenny JOSEFSSON 506 SE 45-49F 1st 4th 20:50:46 5:35:56 41st Anna STÅHLKLOO 502 SE 45-49F 2nd 5th 21:46:09 6:31:19 47th Madeleine WENNBERG 554 SE 35-39F 1st 6th 22:03:56 6:49:06 65th Anna ANDERSSON 504 SE 40-44F 2nd 7th 23:14:18 7:59:28 69th Ingvill FAUSKE 517 NO 40-44F 3rd 8th 23:28:41 8:13:51 85th Liselott JEZEK 561 SE 35-39F 2nd 9th 24:20:54 9:06:04 103rd Katarina PERSSON 553 SE 50-54F 1st 10th 24:55:20 9:40:30

En mer utfyllende reportasje fra løpet kommer i neste utgave av Kondisbladet.