Så var dagen kommet da Sørlandets tøffeste terrengløp ble gjennomført- Det gikk i Søgne. Det er jo denne vakre bygda vår som vi elsker. Folkene der er helt supre, og om det er noe du lurer på, ja så er det bare å spørre og slå av en prat, og alle folkene ønsker hell og lykke til hele Søgne Morothon! Søgne Morothon gikk av stabelen for 31. gang.

Løpet gikk lørdag 12. november, og det var fint vær. Sola stod lavt, og skinte skarpt, og det er jo typisk for denne tiden, men selv om været ikke har vært av det beste den siste tiden her i Agder, ja så var løypene overraskene tørre, og folk koste seg med småprat, hygge og vennlige ord, og det var et topp arrangement på mange måter. Så all honnør for det de får til i Søgne når det gjelder idrett og løp!

Søgne Morothon 2022 var i år Kortmoro på 10 km, og Langmoro på 20 km, og du kan se løypeprofilene på internett. Disse to løpene startet klokken 10.00 på samme sted ved den nye stadion i Søgne, ved klubbhuset. Og så var det barneløp fra klokken 10.15, og de løp ei kort runde på 1 km.



Fra fellesstarten på Kortmoro og Langmoro klokken 10.00

Så løpene startet på Tangvall, deretter inn i skogen, og så ei runde der inne. Og her fikk man brynt seg på hard løype, tekniske detaljer og utholdenhet og kondis, og det skal merkes at man har løpt når man har løpt Søgne Morothon, og dette løpet er en morsom variant av halvmaraton og helmaraton, derav det navnet som løpet har!

Det var noen drikkestasjoner underveis, så løperne kunne ta seg inn med å få tilbake pusten, og få noe godt og leskende i kroppen. Det var 269 løpere fordelt på de tre ulike løypene. (155 i lang, 59 i kort og 55 i barneløypa). En hyggelig økning i forhold til fjoråret.

Størst spenning var knyttet til gutta i den lange løypa der flere klasseløpere hadde meldt seg til tjeneste. Ungutten Martin Ukkelberg Sløgedal gikk hardt fra start, mens Andreas Tveit, Lars Aasheim Svaland og Magnus Lian Aarrestad la seg på taktisk avstand for å kontrollere. Opp mot Torjusheia var det Svaland og Ukkelberg hektet av og det stod mellom Aarrestad og Tveit. Aarrestad pådro seg et overtråkk etter 11 kilometer og tapte en del på det.

Brage Josefsen og Lisa Mjåland er unge talenter med en ekstraordinær innsatsvilje, og de viste form og god ståpåvilje og godt pågangsmot, og de fikk gode tider.

De tre beste i hver klasse:

Kort løype

M 9-12: Tobias Aaen Strann (kristiansand), Ulrik Mørch-Bjerke (Dikemark), Even Svensson Aaen (Dikemark)

K 9-12: Malin Hartmark Lohne (Søgne IL), Aurora Lohne (Viqueens Cheerleading)

M 13-17: 1 Brage Josefsen (Oddersjaa) 56:09, 2 Jakob Sangvik-Bergstøl (Søgne FK) 1:09:19, 3 Jones Throne (Team Karat) 1:16:16

K 13 – 17: 1 Lisa Mjaaland – Oddersjaa 1:03:58, 2 Ida Svenson Aaen – Dikemark 1:43:36

Herrer: 1 Erlend Haaverstad (Herreklippen) 55:02, 2 Karl Klungland (Søgne dykkerklubb) 1:02:23, Igor Goncharenko (UKR) 1:07:02



Premiepallen barneløpet

Lang løype



Premiepallen M13-17: Sondre Spieler (SØGNE), Martin Ukkelberg Sløgedal (KIF), Even Hoem (KCK).



Premiepallen Damer: Elisabeth Gill (KRISTIANSAND S), Tiril Bjønnes (SCK) , Ausra A. Johansen (LANGENES).



Premiepallen Herrer: Anders Tveit (Birkenes), Magnus Lian Aarrestad (HSG), Lars Aasheim Svaland.



Ådne Mannsåker i godt driv.

Se flere bilder av deltakerne i Søgne Morothon i bildekarusellen øverst her.

10 beste kvinner, 10 km - Kortmoro:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 944 Lisa Mjaaland ODDERSJAA SSK K13-17 1:03:58 2 952 Janne Bjorvand KRISTIANSAND S Damer 1:06:17 3 970 Elisabeth Ramsdal KRISTIANSAND S Damer 1:08:11 4 954 Linda Moseid SØGNE SKIKLUBB Damer 1:10:16 5 939 Marita Watne Venås KRISTIANSAND S Damer 1:10:50 6 966 May Tove Folland KRISTIANSAND TRIATHLON Damer 1:14:46 7 940 Solveig Mydland KRISTIANSAND S Damer 1:18:17 8 957 Silje Bøen KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB Damer 1:19:15 9 931 Lillian Solberg SSHF/POWERRUNNERS Damer 1:19:32 10 934 Linn Oppedal Strann KRISTIANSAND S Damer 1:19:39

10 beste menn, 10 km - Kortmoro:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 959 Erlend Haaverstad HERREKLIPPEN Herrer 0:55:02 2 953 Brage Josefsen KRISTIANSAND S M13-17 0:56:09 3 963 Karl Klungland SØGNE DYKKERKLUBB Herrer 1:02:23 4 368 Igor Goncharenko KRISTIANSAND S Herrer 1:07:02 5 935 Jan Even Djupvik SSHF Herrer 1:07:33 6 950 Jan Kenneth Stavenes KRISTIANSAND LØPEKLUBB Herrer 1:08:24 7 363 Jakob Sangvik-Bergstøl SØGNE FOTBALLKLUBB M13-17 1:09:19 8 929 Terje Stausland SØGNE Herrer 1:10:10 9 938 Morten Borø GLENCORE NIKKELVERK Herrer 1:10:51 10 962 Markus Buschmann SØGNE Herrer 1:11:15

10 beste kvinner, 20 km - Morothon:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 400 Tiril Bjønnes SCK Damer 2:06:51 2 369 Elisabeth Gill KRISTIANSAND S Damer 2:21:04 3 448 Ausra A. Johansen LANGENES Damer 2:26:42 4 390 Charlotte Aspholm LØPLABBET Damer 2:31:56 5 463 Kari-Anne Kverneggen KRISTIANSAND TRIATHLON Damer 2:31:59 6 416 Irene Arnevik TEAM EKVATOR Damer 2:35:51 7 359 Mari Melsom Kristensen KRISTIANSAND LØPEKLUBB Damer 2:37:07 8 418 Karoline Altmann KRISTIANSAND S Damer 2:40:13 9 470 Jeanett Smestad SØGNE Damer 2:45:23 10 397 Anna Gunn Folgerø KONGSHAVN Damer 2:45:25

10 beste menn, 20 km - Morothon: