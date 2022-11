Det lå tåke over Jessheim friidrettsstadion da starten gikk på årets vintermaraton, men det var gode løpsforhold ellers.



Starten har gått på helmaraton i tåken på Jessheim friidrettsstadion. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

På 10 km gikk det spesielt raskt unna for Sjur Prestsæter som vant klart på 30:31. Han bekreftet dermed den gode formen han viste da han vant Ottestad Rundt for to uker siden. Blant kvinnene ser det ut til at det var Kristine Eikrem Engeset som var den aller raskeste, selv om arrangørenes offisielle resultatliste opererer med en ukjent kvinnevinner på 32:17. Vi antar dette er en feil. Etter Kristine Eikrem Engeset kom løpsfenomenet Kristin Waaktaar Opland som har forbedret seg betydelig denne sesongen, og tiden 34:07 er ny årsbeste for kvinner 40-44 år.

På halvmaraton var det fem menn på 1:09-tallet, raskest av disse var Piera Tobiassen fra Tana. Astrid Brathaug Sørset var første kvinne i mål på denne distansen. Etter henne fulgte to kvinner som kan kalle seg veteraner, altså over 35 år, Asta Ellingvåg og Siri Schøne Ness. På fjerdeplass fulgte Sylvia Nordskar, som har hatt en travel høst med deltagelse og gode resultater både i finaleløpene i Golden Trail World Series og VM terrengultra.

På maraton var det to bergensere som gjorde det best denne gangen, Martin Karlsen vant på 2:26 og to minutter bak ham fulgte Sondre Øvre-Helland. Ultraløper Ida Slorafoss ble beste kvinne på den lengste distansen.



Maraton - Vi mistenker at Fredrik Schwencke fra IF Kamp-Vestheim og Kristian Ulriksen fra Tromsø Løpeklubb var fartsholdere og sto av etter 30 km. Vi finner dem ikke på resultatlisten i hvert fall. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Sondre Øvre-Helland fra Viking BTSI-Studentidrett ledet etter drøye 8 km, Martin Karlsen fra TeamTriVest henger på ham. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

15 beste menn maraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Martin Karlsen 2030 TeamTriVest M23-34 2:26:26 2:26:26 2 Sondre Øvre-Helland 4210 Viking BTSI-Studentidrett M23-34 2:28:27 2:28:26 3 Espen Lie 2026 Gjerpen IF Rundens Krigere M35-39 2:30:14 2:30:14 4 Håkon Urdal 4079 Rygge IL M40-44 2:31:26 2:31:25 5 Sindre Nås 2035 M23-34 2:39:08 2:39:07 6 Kjell Magnus Antonsen 2033 Oslofjord triatlonklubb M45-49 2:39:20 2:39:20 7 Lars-Kristian Eriksen 4134 Sarpsborg IL M35-39 2:41:32 2:41:29 8 Ottar Grønvold 2117 Moss IL M40-44 2:42:33 2:42:31 9 Espen Beer Prydz 4177 M40-44 2:44:30 2:44:23 10 Øystein Bertheussen 2097 M40-44 2:44:31 2:44:28 11 Kristoffer Slettholm 2095 M35-39 2:47:22 2:47:20 12 Øyvind Snilsberg 2085 M23-34 2:48:50 2:48:47 13 Erik Syversen 2011 Hamar skiklubb Kondistreninga Hamar M50-54 2:50:10 2:50:07 14 Jørgen Feldt 2039 Follo SK Tri M40-44 2:52:09 2:52:04 15 Joakim Marthinsen 4383 Löplabbet Norge M23-34 2:52:30 2:52:14



Ida Slorafoss blir beste kvinne på maraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

15 beste kvinner maraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Ida Slorafoss 4399 Romerike Ultraløperklubb F23-34 3:13:28 3:13:19 2 Karin Margareta Lönn Fredriksen 4155 F45-49 3:15:09 3:15:06 3 Cathrine Høegh Dekkerhus 4302 F23-34 3:18:36 3:18:25 4 Tone Solberg 2067 Trondheim & Omegn Sportsklubb F23-34 3:19:57 3:19:49 5 Hanne Winger Pedersen 2012 Rygge il F40-44 3:20:17 3:20:08 6 Rita Steinsvik 4172 Romerike ultraløperklubb F45-49 3:20:19 3:20:10 7 Kjersti Ervik 2073 Team Kondis F45-49 3:22:26 3:22:14 8 Anne Kirsti Wøien 4062 F40-44 3:22:34 3:22:24 9 Rikke Melstrøm 4203 Slåstad IL Slåstad IL F35-39 3:27:20 3:27:08 10 Ninette Banoun 2010 Nordea/Romerike ultraløperklubb F55-59 3:28:48 3:28:37 11 Line Hoff 2023 Hamar il Mpm coaching F45-49 3:34:27 3:34:18 12 Mai Lahn-Johannessen 2123 F50-54 3:34:30 3:34:19 13 Ida Rindal 2075 Romerike ultraløperklubb F40-44 3:37:30 3:37:17 14 Hilde Johansen 4304 Romerike Ultraløperklubb F45-49 3:38:06 3:37:46 15 Evelina Skrifvars 4351 F23-34 3:38:47 3:38:31



Karin Margareta Lönn Fredriksen blir nummer 2. (Foto: Samuel Hafsahl)



Piera Tobiassen blir beste mann på halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

15 beste menn halvmaraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Piera Tobiassen 1016 Sirma Il Sápmi M23-34 1:09:23 1:09:20 2 Reidar Austrheim 1227 Studentspretten IL M20-22 1:09:26 1:09:23 3 Jostein Rogstad 4439 Sportsklubben Vidar M35-39 1:09:30 1:09:30 4 Øyvind Moen Fjeld 4262 Kjelsås IL Sportsidioten.no M23-34 1:09:32 1:09:32 5 Magnus Warvik 4454 Sportsklubben Vidar M23-34 1:09:34 1:09:34 6 Andreas Torsvik 1088 M23-34 1:10:58 1:10:57 7 Joakim Øyen 1064 Bøler IF Friidrett Firesafe M23-34 1:11:25 1:11:23 8 Stian Vestbø 4167 Haugesund Idrettslag M40-44 1:11:51 1:11:45 9 Jørgen Haugen 4311 Team Andersson M23-34 1:11:56 1:11:56 10 Knut Borkholm 1288 eiker Kvikk M20-22 1:12:00 1:12:00 11 Simon Kallhovd 1259 Kristiansand løpeklubb M23-34 1:12:58 1:12:56 12 Bjørn Erik Langstein 1322 Tomrefjord IL Sport 1 Tomra M23-34 1:13:19 1:13:19 13 Reis Avdimetaj 1361 Team B M23-34 1:13:43 1:13:38 14 Rashid Handule 1248 BUL IL M55-59 1:14:29 1:14:26 15 Even Nikolai Kjensbekk 1151 Høybråten og Stovner IL Storebrand M23-34 1:14:33 1:14:33



Astrid Brathaug Sørset blir beste kvinne på halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

15 beste kvinner halvmaraton

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Astrid Brathaug Sørset 4078 Tyrving IL F23-34 1:15:51 1:15:48 2 Asta Ellingvåg 4282 Sk Vidar F40-44 1:17:40 1:17:38 3 Siri Schøne Ness 1358 Lyn Ski F35-39 1:18:27 1:18:24 4 Sylvia Nordskar 4337 SK Vidar Untold Movement x Hoka F23-34 1:18:34 1:18:27 5 Helene Støle Melsom 4407 Oslostudentenes Idrettsklubb, OSi Dæhlie F23-34 1:21:32 1:21:28 6 Hege Njå Bjørkmann 4346 Vidar sportsklubben F45-49 1:23:02 1:22:56 7 Heidi Pharo 4317 Bøler IF Friidrett F35-39 1:23:45 1:23:37 8 Anette Killerud Ødegård 1147 Sportsklubben Vidar F23-34 1:23:54 1:23:44 9 Nora Grønneberg 4412 F23-34 1:24:53 1:24:45 10 Vilde Vigerust 1090 Bøler IF F23-34 1:25:40 1:25:19 11 Line Sørensen-Ødegård 1187 F35-39 1:27:11 1:27:03 12 Heidi Syversen 1332 FIK Orion F23-34 1:28:26 1:28:12 13 June Kieu-Van Thi Bui 4421 Sportsklubben Vidar F23-34 1:28:45 1:28:34 14 Anette Heimli Jokstad 4369 Velledalen IL Velledalen IL F23-34 1:28:59 1:28:45 15 Birgitte Økland 1362 twr / speed cobras F23-34 1:29:04 1:28:48



Asta Ellingvåg. (Foto: Samuel Hafsahl)



10 km - Sjur Prestsæter fra Sportsklubben Vidar var dagens raskeste. Med 30.31 var han kun 22 sekunder bak persen fra Hytteplanmila tidligere i høst. (Foto: Samuel Hafsahl)

15 beste menn 10 km:

POS NAME BIB TEAM/CLUB GUN TIME CHIP TIME CUSTOM 1 Sjur Prestsæter 4361 Sportsklubben Vidar 0:30:31 0:30:31 3:03:00 2 Erlend Berger 4132 SK Vidar 0:32:14 0:32:14 3:13:00 4 Njål Tyssing 164 Velledalen IL 0:32:40 0:32:39 3:15:00 5 Jan Tore Tellefsen 4160 BFG Bergen løpeklubb 0:33:00 0:32:59 3:17:00 6 Victor Synnestvedt 15 Åsen IL AF Haandverk 0:33:39 0:33:38 3:21:00 8 Pål Onsrud 166 Gjøvik friidrettsklubb Team Sportsmanden 0:33:46 0:33:46 3:22:00 10 Abdullahi Abdulle 4181 Nordre Land Il 0:34:10 0:34:08 3:24:00 11 Hans Henrik Holmerud 128 RPRB RPRB 0:34:29 0:34:28 3:26:00 12 Joakim Kronberg 89 Gjerdrum IL Antibes Beach Club 0:34:36 0:34:34 3:27:00 14 Stian Hauge 4441 Godstoget 0:34:50 0:34:48 3:28:00 15 Eirik Flesjå Olsen 4384 0:34:52 0:34:51 3:29:00



10 km - Kristine Eikrem Engeset fra IL Runar var med 33.40 under 20 sekunder bak persen på 10 km. Her henger hun på Victor Synnestvedt. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

15 beste kvinner 10 km:

POS NAME BIB TEAM/CLUB GUN TIME CHIP TIME CUSTOM 1 Ukjent kjent 4321 Vidar 0:32:17 0:32:17 3:13:00 2 Kristine Eikrem Engeset 4426 IL Runar 0:33:41 0:33:40 3:22:00 4 Kristin Waaktaar Opland 4427 Flatås IL 0:34:07 0:34:06 3:24:00 5 Eli Anne Dvergsdal 4225 Gneist Dynafit 0:34:37 0:34:35 3:27:00 6 Benedicte Meløy Christensen 4408 Sportsklubben Vidar 0:35:25 0:35:23 3:32:00 8 Tea Sætereng Fyksen 4275 Sportsklubben Vidar 0:38:29 0:38:25 3:50:00 10 Jori Mørkve 4436 Voss IL 0:39:26 0:39:23 3:56:00 11 Guri Lillehaug 4031 Norconsult BIL 0:39:53 0:39:48 3:59:00 12 Andrea Opstad Andersen 174 OSI Friidrett 0:40:04 0:39:57 4:00:00 14 Sofie Fosseli 4190 SK Vidar 0:41:09 0:41:03 4:06:00 15 Sigrid Lindkjølen 4382 Magnor UL 0:41:36 0:41:28 4:09:00



10 km - Erlend Berger fra Sportsklubben Vidar ble nummer to på 10 km med 32.14. Pål Onsrud og Njål Tyssing måtte etter hvert slippe ryggen til Erlend. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Halvmaraton - Fartsholder Kaare Gilhus hadde en eneste oppgave - å lose denne gjengen inn til en tid under 1.40 på halvmaraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Halvmaraton - Kondispresident Tim Bennett. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Halvmaraton - Anne Woldmo og John Erik Lein fra Team Kondis jublet for Vintermaraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Maraton - Etter en ekstrasløyfe rundt stadionområdet bar det ut i den faste runden på 10 kilometer. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Halvmaraton - Dorte Foss fra Raufoss IL løp på 1.38.41. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

