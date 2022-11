Fakkeltoget på Løvstakken er en spesiell friluftsopplevelse som har blitt arrangert årlig siden 2014, med unntak av koronaåret 2020. Dette er ikke et tradisjonelt motbakkeløp med tidtaking, her er det opplevelsen av å gå på fjelltur i mørket som gjelder. Dette er nok et av de mest spesielle friluftsarrangementene i Bergen, og det er ldsjelen Patricia Viviana A. Flataker som står bak dette opplegget.

I år har man fått låne kantinen på Ny-Krohnborg skole der det er sekretariat før start og servering av pizza, gløgg og pepperkaker etterpå. Tidligere år har turdeltakerne samlet seg på Magic Hotel Solheimsviken, men dette er nå brukt til akuttmottak for flyktninger fra Ukraina.

Dette er en tur som er populær blant mange barn som deltar sammen med sine foreldre. Og selv om det kan høres skummelt ut med en tur på Løvstakken i mørket så går dette greit. Starten går i dagslys, og arrangørene pleier å være heldige med været. Og det ser ut til at de blir heldige i år også: værmeldingen melder om fint vær med lite vind, temperatur rundt null grader.



Ta gjerne med en hodelykt.

Arrangøren støtter Kreftforeningen sitt arbeid med 50% av deltakeravgiften. Det resterende beløpet brukes til å dekke utgifter knyttet til drift av arrangementet og hjemmesiden.

Les om hvordan det var i fjor:

Program for dagen:

Kl. 13.00-16.00: Åpent sekretariat på

Ny-Krohnborg skole, kantinen. Startnummer til alle!

Nb! Ingen tidtaking! T-skjorte til de 500 første

påmeldte!

Kl. 14.00 og utover: Start fra Løvstakkveien 51.

Kl. 16.00: Medaljeutdeling på toppen + grilling av

pølser på bål! Ta gjerne med pinne/ grillspyd.

Kl. 17.00: Felles fakkeltog ned fra Løvstakken til

Ny-Krohnborg skole, kantinen.

Kl. 18.00: Servering av pizza, gløgg og pepperkaker

+ diplom til alle barn!

Kl. 18.30: Besøk av nissen med hilsen til barna!

Kl. 20.00: Slutt og takk for i dag:)



På toppen av Løvstakken blir det utdeling av medaljer.