Søndag morgen gikk starten for den andre utgaven av Maspalomas Maraton på Gran Canaria. Med nydelig sommervær og godt over 20 grader, ble det nok en fin opplevelse for de vel 800 påmeldte deltakerne.



Sigrun Gjølberg vant 10 kilometer

Med nesten fem minutters margin til nest beste kvinne, var det Rygge-løperen Sigrun Gjølberg som vant 10-kilometeren i varme Maspalomas på Gran Canaria søndag formiddag. Det ble også personlig rekord da hun krysset målstreken på 35.14. Hennes forrige personbeste var 35.38 fra Zurich i april 2019.

I herreklassen løp Ulrik Greve Lolland, også fra Rygge (og Gjølbergs samboer), inn til en femteplass på 32.18.

Peder Myhre beste norske på maraton

Som i fjor ble Peder Myhre fra Team Fleischer Finans beste norske løper på maraton. Med nøyaktig ett minutts forbedring fra fjorårets 2.44.27, løp han inn til 4. plass totalt på 2.43.27 i dag. Som Sigrun på 10 kilometer ble det pers også på Peder.

- Det var blytungt i år gitt. Jeg la i vei i 2.39-fart, som var målet, men det ble for tøft på slutten. Men det ble heldigvis ny pers og 4. plass totalt, skriver Myhre på sin Stravaprofil. Han nevner også at han må lete etter en noe flatere løype med noe mindre vind, hvis han skal klare målet om 2.39.



Markus Hauge-Espelien fra Rindal IL ble nummer 5 med 2.47.58. Vant gjorde kenyanske Eric Kimutai Kering på 2.27.04. Christian Exposito Campos og Enrique Delgado Alonso ble nummer 2 og 3 på henholdsvis 2.35.42 og 2.38.32.

Flere norske løpere kom seg til mål på under 3 timer. Kjetil Helgevold fra Skjag IL ble nummer 15 med 2.56.10. Espen Berg ble nummer 18 med 2.57.42 og Andreas Haugen ble nummer 24 med 2.58.26.

Ninette Solveig Banoun beste kvinne

I kvinneklassen var det Ninette Solveig Banoun som ble beste norske løper med sin 11. plass og 3.27.16. Mange kjenner nok Banoun som en habil ultraløper.

Annbjørg Haga fra Varegg kom på 22. plass totalt, med et løp på 3.52.38. Monika Merket tok 24. plass med 3.53.02

Evigunge Vera Nystad fra Søgne IL tok 40. plass totalt, men soleklar klasseseier i 65+. Kondis er noe usikre på sluttiden 4.09.06, ettersom hun tidligere på dagen stod plassert med en bedre tid. I fjor løp hun på 3.47.11.





Mer informasjon

Maspalomas Maratons hjemmeside

Se alle resultater her

Les reportasjen fra fjorårets løp