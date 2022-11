Helsedirektoratet anbefaler at voksne personer er fysisk aktive minst 150 minutter hver uke, noe som tilsvarer 30 minutter moderat aktivitet hver dag. For personer som har høy intensitet på aktiviteten anbefales minst 75 minutter ukentlig. Andelen som oppfyller disse kravene er bare på rundt 30 prosent (Helsedirektoratet, 2017).

Blant annet med tanke på Helsedirektoratets anbefalinger, ble det i april 2018 startet opp en Kondistreningsgruppe i Oslo. Dette skulle vise seg å bli starten på et svært bredt og godt treningstilbud for løpeinteresserte i hele landet. Nå i november 2022, kan vi telle 23 treningsgrupper fra Alta i nord til Risør i sør. I tillegg har vi dette året startet opp en virtuell Kondistrening på internett.





Kondistreninga Trondheim er en av de største gruppene våre. Her er det stort engasjement rundt de ukentlige treningene, Kondisløp og andre tilstelninger. Her fra 2 x 12 minutters intervalltrening i november.



Kondistreninga finner du på følgende steder

Gratis for deltakere og frivillig trenerinnsats

Det koster ingenting å delta på Kondistreninga. Bor du i nærheten av en av våre Kondistreninger kan du bare snøre på deg løpeskoene, møte opp til riktig tidspunkt og bli med. Informasjon om hver enkelt gruppe kan du finne på kondistreninga.no, og videre inn på gruppenes Facebookside.

Treningene drives av kondismedlemmer på frivillig basis. Kondistreninga tilbyr også et eget gratis moduloppbygget trenerkurs for sine frivillige trenere, for å sikre at alle har ønsket kompetanse. Trenerkurset fokuserer blant annet på temaer rundt fysisk trening, treningsplanlegging og formidling med mer.



Les mer om Kondistreninga her





Kondistreninga Oslo med en av årets første økter på hvitt underlag. (Foto: Bjørn Johannessen)



Blir du med?

Det er ofte enklere å motivere seg for å trene når man er flere, og når man har en konkret tid og dato i kalenderen. Klikk deg inn på din nærmeste Kondistrening og se når neste økt avholdes.



Til tross for at vi har mange grupper i landet, er det jo godt mulig at du allikevel har lang vei til din nærmeste gruppe. Da kan du sjekke ut vårt nettbaserte tilbud med Kondistreninga Online. Her kjører vi direktesendte økter hvor du kan delta på egen tredemølle, eller du kan laste ned tidligere økter til telefonen din og løpe med oss på et treningssenter.





Tren online med oss LIVE eller ta en tidligere økt fra arkivet.



Du finner mer informasjon om både onlinetrening og de 23 gruppene våre på kondistreninga.no