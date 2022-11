Bli med på årets fineste julekalender- gjør noe bra for deg selv og for andre i desember!

For å inspirere folk til aktivitet i en mørk årstid, samt glede noen som trenger det, lanserer Oslo Maraton Julechallenge. For hver person som melder seg på, bidrar arrangøren av Oslo Maraton til et varmt måltid for Kirkens Bymisjons Juleaksjon; Gled en som gruer seg til jul. Det betyr at hver påmelding bidrar til varmt måltid til noen som trenger det! Med dette ønsker Oslo Maraton å være et alternativ til andre adventskalendere, der man både gjør noe godt for seg selv samtidig som man gir noe tilbake til andre.

Hvordan fungerer Julechallenge?

Hver luke fra den 1. til den 24. desember inneholder et visst antall kilometer man skal tilbakelegge. Hvordan man gjennomfører hver enkelt luke bestemmer man helt selv. Man kan gå, gogge, jogge, løpe, gå på ski, sykle – det er opp til hver enkelt! Det er også mulig å gjennomføre dagens luke i to økter, dersom man velger å gå til jobb og for eksempel tar seg en skitur på kvelden. Og kanskje kan man inspirere sine kolleger til en gåtur i lunsjen som en del av dagens luke? Oslo Maraton byr på tre ulike challenges- 100 km, 150 km og 200 km.

700 påmeldte til Julechallenge

På kun 4 dager har 700 meldt seg på Julechallenge, noe som har generert 700 måltider til noen som trenger det gjennom Kirkens Bymisjons Juleaksjon- Gled en som gruer seg til jul.

– Vi synes det er fantastisk at så mange ønsker å ta en fysisk utfordring i desember, samtidig som man er med å støtte en god sak. Og vi håper at så mange som mulig har lyst til å melde seg på Julechallenge, eller gi denne fine førjulsgaven til sine ansatte, kolleger, venner eller familiemedlemmer. sier daglig leder Cecilie L`orsa.

Mer informasjon om julekalenderen finner du her:

https://oslomaraton.no/hjem/julechallange-forside/