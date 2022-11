Rapport fra Inge Inge Akerjordet, Sandnes IL:

Årets andre løp hadde sterke prestasjoner, flere historiske topptider og personlige løyperekorder. Stadig flere veteraner markerer seg og setter rekorder, men det var også gode prestasjoner av yngre løpere denne lørdagen. Det var god temperatur og nydelige forhold tross regn den senere tiden.

Christina Toogood løp 8,1 km på sterke 30.18, en historisk topptid for kvinner i denne løypen, om ikke den beste. Proffsyklisten Stine Borgli imponerte stort med nesten å følge årets sølvmedaljevinner i NM terrengløp kort løype på to runder på 5,4 km. Tiden med et snitt under 10.00 på runden er også en tid helt i toppen historisk sett.

Vinneren på 8,1 km for herrer, superveteranen Bjøro Nevland fra Gjesdal IL, overrasket med å sette en suveren personlig bestetid på sterke 28.08 foran en annen stor overraskelse, Tore Høien fra Vigrestad på den gode tiden 28.52. Bjøro og hans bror er blant de som totalt sett har deltatt flest ganger og år i Arborettrimmen. Erik Skjørestad fra "Blåfjell Ulldottlag" på 3. plass imponerte også med tiden 29.41. Unge Thomas Duncan i 13-14 årsklassen løp på 31.41 på 8,1 km, en meget sterk tid i denne klassen.

16 år gamle Magnus Hope, Spirit imponerte med tiden 8.29 på 2,7 km foran den gode veteranen Jan Erik Wergeland Sandnes IL med 8.58. En annen veteran som stadig setter nye veteranrekorder er Arne Oftedal i klassen 50-54 på supertiden 9.24. Det gav en flott 3. plass.



22 barn løp den 700 meter lange Minitrimmen. (Foto: Sandnes IL)



